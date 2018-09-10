Курс доллара превысил 70 рублей впервые за 2,5 года

Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года, об этом стало известно после открытия торгов на Московской бирже в понедельник, 10 сентября. Рубль также снизился по отношению к евро, курс европейской валюты поднялся выше 81 рубля. По состоянию на 19 часов по Москве рубль продолжает падать: курс доллара и евро на торгах составляет более 70,4 и 81,7 рубля соответственно.

Рубль начал резкое снижение по отношению к другим валютам в начале августа после объявления новых санкций США в отношении Россиииз-за нарушения запрета на использование химического и биологического оружия. Так, 30 июля доллар и евро стоили 63 и 72,8 рубля соответственно, к настоящему моменту падение составило более 10 процентов.

Продолжится ли падение рубля?

Аналитики связывают снижение российской валюты с макроэкономическими факторами, а также ожиданием новых, более серьезных санкций из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании.

В случае если Россия не предоставит убедительных гарантий, что больше не будет использовать химическое оружие, США могут запретить экспорт всех товаров из РФ и импорт всех товаров в Россию, кроме продовольствия. Кроме того, Вашингтон будет блокировать кредиты Москве по линии международных финансовых организаций и запретит авиакомпаниям, которые контролирует правительство России, посадку в США.

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