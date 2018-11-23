 Курсы рубля и гривны падают на фоне инцидента в Керченском проливе | Новости из Германии о России | DW | 26.11.2018

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Россия

Курсы рубля и гривны падают на фоне инцидента в Керченском проливе

Инвесторы проявляют нервозность на фоне вооруженного инцидента между Россией и Украиной. Аналитики ожидают дальнейшего падения курсов валют обеих стран.

Кошелек с банкнотами

Вооруженный инцидент в Керченском проливе между Россией и Украиной вызвал нервозность у инвесторов и, как следствие, привел к стремительному падению курсов рубля и гривны. Доллар США в понедельник, 26 ноября, подорожал по отношению к обеим валютам примерно на полпроцента до 66,48 рубля и 27,80 гривны.

Контекст

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С начала года курс рубля к доллару упал на 18 процентов. Однако те, кто весной успел купить доллар на его минимальном курсе, сейчас получили хорошую прибыль, говорят эксперты. (23.08.2018)

В Украине выросли расходы на заимствование иностранной валюты. Доходность по долларовым облигациям сроком обращения до 2027 года увеличилась с 9,961 до 10,081 процента. Индекс российской фондовой биржи РТС потерял 2,1 процента, снизившись до 1090,17 пунктов.

Директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук полагает, что негативная реакция рынка будет продолжаться. "Пока есть ощущение, что конфликт дальше не разрастется, но никто не может за это поручиться, равно как и за то, что принятие американских и европейских санкций против России не будет ускорено после инцидента. Мировым сообществом действия России могут быть восприняты как очередное нарушение норм международного права", - пояснил финансист.

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    Что можно купить на российскую пенсию?

    Продукты питания - основные затраты

    13 170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.

  • Биг Мак

    Что можно купить на российскую пенсию?

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    Среднестатистический российский пенсионер может около 40 раз в месяц сходить в ресторан быстрого питания "Макдональдс" или 50 раз посетить кинотеатр. Но при условии, что он потратит на это всю пенсию.

  • Завод, выпускающий стиральные машины

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    Бытовая техника

    Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяцев, не тратя ни копейки из пенсии.

  • Пляж в Турции

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Отдых - непозволительная роскошь.

    Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяцев. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.

  • Презентация автомобиля Kia Rio

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Автомобиль

    На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.

  • Пятиэтажка в Москве.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Жилье

    Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.

  • Самолет Bombardier Global.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Частный самолет

    А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237 000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

    Автор: Никита Баталов


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Работающие российские пенсионеры с 1 августа станут получать на 200 рублей больше, сообщили в Пенсионном фонде. О том, что может позволить себе купить пенсионер в РФ, - в галерее DW. (02.08.2017)  

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