Курды сообщили о гибели помощника главаря ИГ в Сирии

Помощник главаря и пресс-секретарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Хасан аль-Мухаджир убит в ходе военной операции на севере Сирии. Это произошло в населенном пункте на севере сирийской провинции Алеппо, заявил высокопоставленный представитель "Демократических сил Сирии" в воскресенье, 27 октября. По его словам, в операции участвовали военнослужащие США и представители курдских военизированных формирований.

Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) также сообщил о смерти аль-Мухаджира. По данным правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, при операции погибли пятеро боевиков, одним из которых являлся помощник главаря "Исламского государства".

Трамп заявил о гибели лидера ИГ и поблагодарил Россию за помощь

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп подтвердил гибель главаря ИГ Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации американских военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. Лидер террористов был загнан в ловушку и привел в действие пояс смертника, вместе с ним погибли трое детей, добавил глава государства. По словам Трампа, в операции были задействованы восемь вертолетов, главный вход в здание был заминирован, однако взрыва удалось избежать.

Сотрудники американской разведки "на протяжении нескольких недель" знали, где находится аль-Багдади, подчеркнул президент США. Свои последние мгновения лидер ИГ "провел в настоящем страхе, был в панике, в ужасе от того, что американские военные идут по его следу", добавил глава Белого дома.

Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря "Исламского государства". Так, "россияне открыли" воздушное пространство над рядом районов Сирии для пролета вертолетов ВВС США, объяснил президент США. При этом Москве не сообщали суть миссии, отметил он.

В свою очередь, Минобороны РФ прокомментировало высказывания Трампа. Так, официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что министерству "не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации Идлиб в ходе данной операции".

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