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Курган-Тюбе

Один из древнейших населенных пунктов Таджикистана. Первые сведения о нем появляются в третьем веке.

В годы гражданской войны в Таджикистане город был сильно разрушен. В настоящее время в нем размещена часть подразделений 201-российской военной базы.

YEKATERINBURG, RUSSIA - AUGUST 18, 2021: Smoke from a Pervouralsk wildfire has reached Yekaterinburg. On August 17, 2021, a forest fire broke out in the Pervouralsk Municipality, Sverdlovsk Region, covering an area of 40 hectares; staff and guests of the Ozero Glukhoye health resort have evacuated. Donat Sorokin/TASS

В Екатеринбурге из-за тлеющих торфяников превышена концентрация вредных веществ 14.10.2021

Екатеринбург окутан смогом от тлеющих торфяников. Перекрыты участки кольцевой автодороги и федеральной трассы в Курган, задержаны авиарейсы. Концентрация угарного газа в воздухе превышена вдвое.

Как "Родину-мать" изменит "пластическая хирургия" (16.10.2019) 16.10.2019

Крупнейшая в Европе статуя - "Родина-мать зовет" в Волгограде - все еще покрыта строительными лесами. Реставрация должна завершиться ко Дню победы в 2020 году. Корреспондент DW побывал на стройке.

Europäischer Gerichtshof weist Klagen von Bodenreformopfern zurück Der Hammer eines Richters liegt am Mittwoch (30.03.2005) in einem Gerichtssaal im Europäischen Gericht für Menschenrechte in Straßburg. Die Bundesrepublik muss Opfer der Bodenreform in Ostdeutschland nicht höher entschädigen. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg hervor, das am Mittwoch verkündet wurde. Foto: Ronald Wittek +++(c) dpa - Bildfunk+++

Осужденная за репост видео воспитательница Евгения Чудновец вышла на свободу 06.03.2017

Курганский облсуд постановил оправдать и освободить Евгению Чудновец, осужденную ранее за репост видео с издевательствами над ребенком. Воспитательница вышла на свободу в тот же день.
Abbau der russischen Militärpräsenz in Tadschikistan - Gründe und Folgen Foto: Galim Faskhutdinow

Таджикистан: число российских военных в стране может уменьшиться 05.02.2016

Россия, которая долго добивалась присутствия своих военных в Таджикистане, неожиданно объявила о возможном сокращении их численности. С чем это может быть связано, выясняла DW.
Fotos zum Thema russische Militärbasis in Tadschikistan, die unser Korrespondent in Duschanbe Galim Faskhutdinov gestern gemacht hat. Auf den Bildern sind russische Soldaten in Tadschikistan, der tadschikische Verteidigungsminister Sherali Hairullaev und das Gebäude des tadschikischen Parlaments.

Российская часть в Таджикистане: подальше от драки или поближе к беспорядкам? 29.11.2015

Крупная российская воинская часть переброшена из Куляба под Душанбе. А в самой столице освобождены от должностей ряд руководителей министерства обороны. Что бы это значило?
Auf dem Bild: Pawel Kanygin. Politiker der Russische Liberalen äußern sich zu den Tschetschenien-Kriegen. Foto: Julia Vischnevetz / DW am 28.11.2014

Сепаратисты выслали журналиста "Новой газеты" в Россию 16.06.2015

Павла Каныгина довезли до пограничного пункта "Матвеев Курган" и передали ФСБ. Перед этим сепаратисты допрашивали журналиста в течение пяти часов.
07.05.2015 *** Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Russlands Außenminister Sergej Lawrow (r), legen am 07.05.2015 in der Zentralen Gedenkstätte Russlands zur Erinnerung an die Schlacht von Stalingrad auf dem Mamajew-Hügel bei Wolgograd (Russland) einen Kranz nieder. Beide Politiker gedenken im ehemaligen Stalingrad des Endes des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren. Foto: Soeren Stache/dpa

Лавров и Штайнмайер возложили венки на Мамаевом кургане 07.05.2015

Главы МИД Германии и России намерены после мемориальных мероприятий обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию на Украине.
Szene von der Restaurationsarbeit am Keltenblock Besuch bei den Restaurationsarbeiten des sogenannten Keltenblockes, einem 2010 gefundenen 80-Tonnen-Keltengrabes; Die Fundstelle des Keltengrabes war die Heuneburg, eine Siedlung der Kelten, gelegen in Süddeutschland am Lauf des Flusses Donau bei Herbertingen. Die Besonderheit: das Keltengrab war unversehrt, so dass es zu den wenigen Funstücken der Keltenperiode gehört, in denen die Grabkammern nicht bereits beraubt waren. Das Grab wurde als 80-Tonnen-Block aus dem feuchten Erdboden geholt und an einen geheimen Ort zur Restaurierung gebracht. Fotos: Richard Fuchs, alle Rechte an die DW abgetreten;

В Людвигсбурге впервые показали реликты из кельтской гробницы 06.12.2013

Среди них - скелет кельтской княжны и золотые украшения. Обнаруженное три года назад захоронение - одна из самых сенсационных археологических находок последних лет в Германии.
Orthodoxe Kirche in Duschanbe, Januar 2012 Alle Rechte gehören DW Korrespondent Galim Fashutdinov und wurden freigegeben. Zugestellt von Natalie Posdnjakov.

Сюрпризы РПЦ для православных в Таджикистане 05.01.2013

В канун православного Рождества стало известно, что в Таджикистане появится свой епархиальный храм. Православных ждут и другие сюрпризы. РПЦ призывает верующих не уезжать из страны.
In Tadschikistan hat ein Kassationsgericht zwei russische Piloten befreit, die in der ersten Instanz zu langjährigen Haftstrafen wegen Schmuggel und Verletzung des tadschikischen Luftraums verurteilt worden sind. Dabei wurden die Russen nicht frei gesprochen, sondern amnestiert. Der Prozess gegen die Piloten führte zu einem ernsthaften Zerwürfnis zwischen Russland und Tadschikistan. Copyright: DW/Galim Fashutdinov

В Таджикистане закрыли последнюю страницу в истории с летчиками 22.11.2011

В Таджикистане завершился судебный процесс по делу осужденных летчиков. Его логическая развязка оказалась не менее интересной, чем начало. Пилотов освободили из-под стражи, а самолеты остались стоять в Курган-Тюбе.
Die Bilder wurden von unserem Korrespondenten Galim Fashutdinov in Tadschikistan am 08.11.2011 gemacht. Wir haben alle Rechte. Zulieferer: Evgeni Zhukov Anlass: Urteil für einen russischen und einen estnischen Piloten in Tadschikistan. Schlüsselworte für die Bilder: Tadschikistan, Kurban-Tube, piloten, Gericht Vladimir Sadovnichij und Alexej Rudenko Copyright: DW / G.Fashutdinov Vladimir Sadovnichiy i Aleksey Rudenko v soprovozhdenii konvoya - Piloten Vladimir Sadovnichiy und Alexej Rudenko vor dem Gericht

"Дело летчиков": Душанбе предъявил обвинения авиакомпании Rolkan 14.11.2011

В Таджикистане возбуждено уголовное дело против главы авиакомпании Rolkan, на самолетах которой летали осужденные 8 ноября иностранные летчики. Его обвинили в контрабанде и нарушении правил международных перевозок.
Die Bilder wurden von unserem Korrespondenten Galim Fashutdinov in Tadschikistan am 08.11.2011 gemacht. Wir haben alle Rechte. Zulieferer: Evgeni Zhukov Anlass: Urteil für einen russischen und einen estnischen Piloten in Tadschikistan. Schlüsselworte für die Bilder: Tadschikistan, Kurban-Tube, piloten, Gericht Vladimir Sadovnichij und Alexej Rudenko Copyright: DW / G.Fashutdinov Sudija Timur Boev zachitivayet prigovor - Richter Timur Boev liest den Urteil vor

"Дело летчика": Рахмон может лишиться поддержки Москвы 11.11.2011

В России обсуждают ответные меры в отношении Таджикистана. Там, как считают в Москве, необоснованно осужден российский гражданин, пилот Владимир Садовничий. За жесткой риторикой эксперты видят далеко идущие последствия.
The Foreign Ministry (1948-1953), on 32 Smolenskaya-Sennaya, Metro Smolenskaya, is a Stalin-era high-rise building. Anton Denisov/RIA Novosti

МИД РФ обнародовал запросы по делу арестованного в Таджикистане российского летчика 11.11.2011

МИД России опроверг утверждения Таджикистана о том, что российские власти не интересовались судьбой арестованного летчика Владимира Садовничего. На сайте МИД выложены копии запросов в таджикские инстанции.
Die Bilder wurden von unserem Korrespondenten Galim Fashutdinov in Tadschikistan am 08.11.2011 gemacht. Wir haben alle Rechte. Zulieferer: Evgeni Zhukov Anlass: Urteil für einen russischen und einen estnischen Piloten in Tadschikistan. Schlüsselworte für die Bilder: Tadschikistan, Kurban-Tube, piloten, Gericht Vladimir Sadovnichij und Alexej Rudenko Copyright: DW / G.Fashutdinov Rossiyskiy grazhdanin Vladimir Sadovnichiy - russischer Pilot Vladimir Sadownitschij

Эксперты: Приговор российскому летчику обострил отношения Душанбе и Москвы 10.11.2011

Между Таджикистаном и Россией назревает очередной политический скандал, считают таджикские эксперты. Поводом послужил судебный процесс по делу летчиков, которых в Таджикистане приговорили к 8,5 годам лишения свободы.
Die Bilder wurden von unserem Korrespondenten Galim Fashutdinov in Tadschikistan am 08.11.2011 gemacht. Wir haben alle Rechte. Zulieferer: Evgeni Zhukov Anlass: Urteil für einen russischen und einen estnischen Piloten in Tadschikistan. Schlüsselworte für die Bilder: Tadschikistan, Kurban-Tube, piloten, Gericht Vladimir Sadovnichij und Alexej Rudenko Copyright: DW / G.Fashutdinov Rossiyskiy grazhdanin Vladimir Sadovnichiy - russischer Pilot Vladimir Sadownitschij

В Таджикистане осудили иностранных летчиков 08.11.2011

В Таджикистане завершился судебный процесс по делу летчиков международной авиакомпании Rolkan Investments. Пилоты - граждане России и Эстонии Владимир Садовничий и Алексей Руденко, осуждены на 8,5 лет заключения.
Orthodoxe Kirche von außen in Tadschikistan Datum: Anfang 2011, Foto: Galim Fashutdinow

Православных в Таджикистане становится все меньше 08.02.2011

Православные в Таджикистане в этом году отметят юбилейную дату. 145 лет назад впервые здесь прошла служба в русском городке в Худжанде. Спустя почти полтора столетия православие в стране вновь нуждается в поддержке.
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