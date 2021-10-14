Курган-Тюбе

Один из древнейших населенных пунктов Таджикистана. Первые сведения о нем появляются в третьем веке.
В годы гражданской войны в Таджикистане город был сильно разрушен. В настоящее время в нем размещена часть подразделений 201-российской военной базы.
МИД России опроверг утверждения Таджикистана о том, что российские власти не интересовались судьбой арестованного летчика Владимира Садовничего. На сайте МИД выложены копии запросов в таджикские инстанции.
Между Таджикистаном и Россией назревает очередной политический скандал, считают таджикские эксперты. Поводом послужил судебный процесс по делу летчиков, которых в Таджикистане приговорили к 8,5 годам лишения свободы.