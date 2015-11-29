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Город на юге Таджикистана имеет историю длиной в 2700 лет.
Один из самых крупных городов в Таджикистане. Кулябский этнорегиональный клан является важной политической силой в стране.
Крупная российская воинская часть переброшена из Куляба под Душанбе. А в самой столице освобождены от должностей ряд руководителей министерства обороны. Что бы это значило?
В северных провинциях Афганистана складывается непростая военно-политическая обстановка. Напряженность на афганском севере уже почувствовали соседние государства Центральной Азии.
Москва предоставит Душанбе военно-техническую помощь в рамках Договора о коллективной безопасности. На таджикско-афганской границе все чаще возникают угрозы проникновения исламистских группировок.
Таджикские парламентарии 1 октября единогласно одобрили договор, регулирующий нахождение в стране российской военной базы. Об условиях и целях ее пребывания - в материале DW.
Москве предъявлены новые требования для ратификации соглашения о продлении пребывания российской военной базы в Таджикистане. Душанбе хочет получить средства на развитие гидроэнергетики и модернизацию армии.
На юге страны футбольные болельщики были недовольны действиями арбитров, судивших матч с участием клуба, принадлежащего сыну президента. На Памире жители выступили против коррупции в правоохранительных органах.
В структуре армий республик Центральной Азии гораздо больше общих черт, нежели отличий. Исключение составляет армия Таджикистана. Причина этого, в первую очередь, лежит в истории ее создания.
Православное кладбище в Кулябе долго использовали как свалку
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