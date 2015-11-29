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Куляб

Город на юге Таджикистана имеет историю длиной в 2700 лет.

Один из самых крупных городов в Таджикистане. Кулябский этнорегиональный клан является важной политической силой в стране.

Fotos zum Thema russische Militärbasis in Tadschikistan, die unser Korrespondent in Duschanbe Galim Faskhutdinov gestern gemacht hat. Auf den Bildern sind russische Soldaten in Tadschikistan, der tadschikische Verteidigungsminister Sherali Hairullaev und das Gebäude des tadschikischen Parlaments.

Российская часть в Таджикистане: подальше от драки или поближе к беспорядкам? 29.11.2015

Крупная российская воинская часть переброшена из Куляба под Душанбе. А в самой столице освобождены от должностей ряд руководителей министерства обороны. Что бы это значило?
Fotos zum Thema Lage an der Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan Abschnitt der Grenze Tadschikistan und Afghanistan Bild: Korrespondent in Duschanbe Galim Faskhutdinow im Juli 2015

Таджикистан усиливает охрану границы с Афганистаном 20.07.2015

В северных провинциях Афганистана складывается непростая военно-политическая обстановка. Напряженность на афганском севере уже почувствовали соседние государства Центральной Азии.
Grenzsicherheit in Tadschikistan. Foto DW/Galim Faskhutdinow 27.05.2014 Auf den Bildern sind tadschikische Grenzschutzsoldaten.

Россия поставит в Таджикистан оружие на 70 миллиардов рублей 03.04.2015

Москва предоставит Душанбе военно-техническую помощь в рамках Договора о коллективной безопасности. На таджикско-афганской границе все чаще возникают угрозы проникновения исламистских группировок.
Die 201. Militärbasis Russlands in Tadschikistan Autor: Galim Faskhutdinov, DW-Korrespondent in Duschanbe, Tadschikistan, dh COPYRIGHT DW. Bild_5.JPG - Soldaten der russischen 201. Militärbasis in Tadschikistan, Duschanbe, während einer Parade, am 4. Juni 2013

Российские военные в Таджикистане останутся минимум до 2042 года 01.10.2013

Таджикские парламентарии 1 октября единогласно одобрили договор, регулирующий нахождение в стране российской военной базы. Об условиях и целях ее пребывания - в материале DW.
Russische Soldaten in Tadschikistan. Die russische Militärbasis in Tadschikistan bleibt für weitwere 30 Jahre. Copyright: DW/Galim Faskhutdinov Juli 2012, Duschanbe

Таджикистан заявил о новых условиях размещения российской военной базы 19.03.2013

Москве предъявлены новые требования для ратификации соглашения о продлении пребывания российской военной базы в Таджикистане. Душанбе хочет получить средства на развитие гидроэнергетики и модернизацию армии.
Tatort des Anschlags am 3. September 2010 auf Polizeidienststelle in Hudschand, Tadschikistan Autor: Khairullo Mirsaidow, DW-Korrespondent in Duschanbe

В ряде районов Таджикистана произошли волнения 15.06.2011

На юге страны футбольные болельщики были недовольны действиями арбитров, судивших матч с участием клуба, принадлежащего сыну президента. На Памире жители выступили против коррупции в правоохранительных органах.
A Russian border guard observes the Tajik-Afghan border at the Kupletin outpost, Tajikistan, Tuesday Oct. 16, 2001, with the barrel of a Soviet-made SPG-9 recoilless anti-tank gun at left. The Russian border guards' press service said Monday soldiers had watched a three-hour tank battle overnight between the Taliban and northern alliance forces in Aykhanym province, about 5 km (3 miles) from the Tajik border. (AP Photo/ Maxim Marmur)

Армия Таджикистана ориентирована на внутреннего врага 08.03.2010

В структуре армий республик Центральной Азии гораздо больше общих черт, нежели отличий. Исключение составляет армия Таджикистана. Причина этого, в первую очередь, лежит в истории ее создания.
Frisches Grab auf einem Friedhof

Шефство над кладбищем 20.11.2005

Православное кладбище в Кулябе долго использовали как свалку