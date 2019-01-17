Культурная столица Европы хочет сдержать массовый туризм

Многие удивились, когда узнали, что европейской столицей культуры, наряду с болгарским Пловдивом, стала в 2019 году Матера. Ведь с этим городком, в котором живут меньше 60 тысяч человек, соперничали в Италии такие культурные и исторические "тяжеловесы", как Равенна, Сиена, Перуджа, Ассизи... И до сих пор европейскими культурными столицами становились в Италии столь же знаменитые Флоренция, Генуя, Болонья. Почему же Евроcоюз в этот раз выбрал Матеру?

Съемочная площадка

Матера - очень древний город. Его история насчитывает 8 тысяч лет. Старую часть города (Сасси) составляют так называемые пещерные дома, которые начали строить еще во времена Римской империи и где позже, в эпоху раннего Средневековья, стали селиться монахи. Многие гроты, выдолбленные в туфе, были позже перестроены и превратились в привычные нам дома - со стенами, крышами, окнами...

Но древней прелести своей они при этом не потеряли. Не случайно в Матере так часто снимается кино. Ее дома, переулки, крутые лесенки, террасы и арки стали кулисами таких известных фильмов, как "Христос остановился в Эболи" Франческо Рози, "Царь Давид" Брюса Бересфорда, "И свет во тьме светит" Паоло и Витторио Тавиани, "Страсти Христовы" Мэла Гибсона, "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова и других. А в картине "Евангелие от Матфея" Пьера Паоло Пазолини, который тоже снимали в Матере, местные жители даже сыграли многие роли.

В кафедральном соборе Матеры, построенном в XIII в.

Есть в городе и многоквартирные дома вроде стандартных пятиэтажек, которые здесь начали строить в начале 1960-х годов. Простояли они лет двадцать, после чего стало ясно, что их надо капитально ремонтировать или сносить. Реновация по-итальянски выглядела так: людей расселили, от домов оставили только стены, и частные инвесторы превратили их в великолепные (и недешевые) отели. Тогда в регионе как раз начинался туристический бум, Европа открыла для себя - область, в которой находится Матера, - и отели никогда не пустуют.

Вместе с тем, жители Матеры вовсе не хотят превращать свой древний город в туристическую Мекку, в своеобразный археологический Диснейленд. Зная, что звание культурной столицы Европы привлечет сюда гораздо больше гостей, чем раньше, и пытаясь как-то ограничить массовый туризм, депутаты городского совета обсуждали даже вопрос о том, не брать ли с туристов плату за посещение города и возможность познакомиться с его культурной программой, - как это, например, делается в Венеции.

Но в Матере решили по-другому. Здесь каждому гостю будет вручаться временный паспорт жителя города, дающий ему определенные права, - но и возлагающий на него определенные обязанности. Кроме того, будут установлены своеобразные квоты. Выдача этих паспортов началась 18 января - в день, когда Матера торжественно празднует начало своего "столичного" года.

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