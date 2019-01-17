 Культурная столица Европы хочет сдержать массовый туризм | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.01.2019

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Культура и стиль жизни

Культурная столица Европы хочет сдержать массовый туризм

Культурными столицами Европы 2019 года стали Пловдив и Матера. Древняя история и новые идеи, - вот чем итальянская Матера привлекает гостей. Но количество гостей будет ограничено.

Italien Matera Kulturhauptstadt 2019 (picture-alliance/dpa/R4200)

Многие удивились, когда узнали, что европейской столицей культуры, наряду с болгарским Пловдивом, стала в 2019 году Матера. Ведь с этим городком, в котором живут меньше 60 тысяч человек, соперничали в Италии такие культурные и исторические "тяжеловесы", как Равенна, Сиена, Перуджа, Ассизи... И до сих пор европейскими культурными столицами становились в Италии столь же знаменитые Флоренция, Генуя, Болонья. Почему же Евроcоюз в этот раз выбрал Матеру?

Съемочная площадка

Матера - очень древний город. Его история насчитывает 8 тысяч лет. Старую часть города (Сасси) составляют так называемые пещерные дома, которые начали строить еще во времена Римской империи и где позже, в эпоху раннего Средневековья, стали селиться монахи. Многие гроты, выдолбленные в туфе, были позже перестроены и превратились в привычные нам дома - со стенами, крышами, окнами...

Но древней прелести своей они при этом не потеряли. Не случайно в Матере так часто снимается кино. Ее дома, переулки, крутые лесенки, террасы и арки стали кулисами таких известных фильмов, как "Христос остановился в Эболи" Франческо Рози, "Царь Давид" Брюса Бересфорда, "И свет во тьме светит" Паоло и Витторио Тавиани, "Страсти Христовы" Мэла Гибсона, "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова и других. А в картине "Евангелие от Матфея" Пьера Паоло Пазолини, который тоже снимали в Матере, местные жители даже сыграли многие роли.

В кафедральном соборе Матеры

В кафедральном соборе Матеры, построенном в XIII в.

Есть в городе и многоквартирные дома вроде стандартных пятиэтажек, которые здесь начали строить в начале 1960-х годов. Простояли они лет двадцать, после чего стало ясно, что их надо капитально ремонтировать или сносить. Реновация по-итальянски выглядела так: людей расселили, от домов оставили только стены, и частные инвесторы превратили их в великолепные (и недешевые) отели. Тогда в регионе как раз начинался туристический бум, Европа открыла для себя  - область, в которой находится Матера, - и отели никогда не пустуют.

Контекст

В 2017 году титул культурной столицы Европы делит с датским Орхусом курортный город Пафос на Кипре. (11.01.2017)

Миллионы немцев ежегодно отправляются в путешествия за границу. При этом туризм как массовый феномен начал развиваться всего несколько десятилетий назад. (19.08.2013)

В 2014 году Рига будет площадкой множества ярких мероприятий. (18.01.2014)

Вместе с тем, жители Матеры вовсе не хотят превращать свой древний город в туристическую Мекку, в своеобразный археологический Диснейленд. Зная, что звание культурной столицы Европы привлечет сюда гораздо больше гостей, чем раньше, и пытаясь как-то ограничить массовый туризм, депутаты городского совета обсуждали даже вопрос о том, не брать ли с туристов плату за посещение города и возможность познакомиться с его культурной программой, - как это, например, делается в Венеции.

Но в Матере решили по-другому. Здесь каждому гостю будет вручаться временный паспорт жителя города, дающий ему определенные права, - но и возлагающий на него определенные обязанности. Кроме того, будут установлены своеобразные квоты. Выдача этих паспортов началась 18 января - в день, когда Матера торжественно празднует начало своего "столичного" года.

Смотрите также:

  • Половдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Пловдив - второй по величине город Болгарии и один из самых древних в Европе. Древнегреческий писатель Лукиан еще во II веке с восторгом писал о нем. Пловдив богат и культурными традициями. В 1882 году здесь был открыт первый в Болгарии профессиональный театр. Сегодня здесь несколько театров, музеев и художественных галерей, проходят фестивали камерной музыки и фольклора.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Уже в I веке н.э. Пловдив стал важным опорным пунктом Римской империи. Тут проходила военная дорога, связывавшая Балканы с Западной и Центральной Европой. Сохранились развалины древнеримских построек - в частности, амфитеатра, вмещавшего до семи тысяч зрителей. Сегодня здесь показывают спектакли, проходят фестивали под открытым небом.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Пловдив издревле привлекал завоевателей. Его захватывали римляне и гунны, киевский князь Святослав и печенеги... С середины XIV века он в течении пяти столетий был частью Османской империи. Главный мусульманский храм Пловдива с древнейших времен - мечеть Джумая. Она и сегодня остается действующей.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Одно из самых известных зданий Пловдива - бывший жилой дом купца Куюмджиева, построенный в 1847 году. В нем сейчас расположен этнографический музей. Основанием дому служит старая крепостная стена. Декорирован он деревянными панелями и резными арками. Экспозиция музея очень богата: от старинных икон до предметов быта, от национальных костюмов до ковров и музыкальных инструментов.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    В Старом городе семья богатого армянского купца Хиндлияна построила в середине XIX века дом с большим внутренним двором, В этом доме с 1974 года, после его реставрации, открыт музей. Это - столовая.

  • Пловдив - культурная столица Европа

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Но Пловдив знаменит не только своими древностями. Это очень молодой город. Треть его почти полумилионного населения - моложе 30 лет. Здесь несколько университетов, академия музыки, танца и изящных искусств. На улицах старого города - множество подобных скульптур (фото). С ними очень любят фотографироваться туристы и местная молодежь.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Квартал Капана к северу от мечети Джумия особенно популярен среди местной молодежи и туристов. Здесь расположено множество кафе, баров, клубов. И оригинальные граффити, выполненные пловдивскими студентами.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Приезжайте в Пловдив - не пожалеете!

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

Одной из культурных столиц Европы 2019 года стал болгарский город Пловдив - один из древнейших на континенте. Но интересен и знаменит он не только своими древностями. (11.01.2019)  

Ссылки в интернете

Фильм Пазолини "Евангелие от Матфея"

Аудио- и видеофайлы по теме

Пафос - культурная столица ЕС (03.01.2017)  

Пльзень - культурная столицы Европы 2015  

Культурная столица Европы: Марсель  

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