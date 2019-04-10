Культовые изобретения немцев собрали под одной крышей

Что делает серый куб в центре Веймара - города Гёте и Шиллера? Музей Баухауса - новая достопримечательность к 100-летию культовой школы художественного конструирования.
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Масштабы влияния Баухауса на архитектуру и дизайн XX и XXI веков огромны. Плодами творчества преподавателей и выпускников этой школы мы пользуемся до сих пор.
В этом городе также можно посетить музей Хуго Юнкерса, а в окрестностях - дворцы и парки, включенные в список Всемирного наследия.
В Музее современного искусства "Гараж" отмечают 100-летие Баухауса выставкой "Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты". Ее посвятили работе архитекторов, приехавших из Германии в СССР.
В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО, связанных с немецкой классической литературой и с историей современной архитектуры.
Первое здании в истории современной индустриальной архитектурны находится в нижнесаксонском городе Альфельде.
В Мюнхене проходит выставка немецкого и швейцарского художника Пауля Клее. В Пинакотеке современности показывают картины, связанные с его работой в школе Баухауза.
150 лет назад 16 декабря по новому стилю родился художник Василий Кандинский - классик авангардистского искусства. DW заглянула в его дом-мастерскую в Дессау.