 Культовые изобретения немцев собрали под одной крышей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.04.2019

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Культура и стиль жизни

Культовые изобретения немцев собрали под одной крышей

Что делает серый куб в центре Веймара - города Гёте и Шиллера? Музей Баухауса - новая достопримечательность к 100-летию культовой школы художественного конструирования.

  • Здание Музея Баухауса в Веймаре

    Музей Баухауса в Веймаре

    Современная архитектура

    100 лет назад архитекторы, преподававшие и прошедшие обучение в Баухаусе, знаменитой Высшей школе строительства и художественного конструирования, разработали все те элементы, без которых мы не можем представить себе сегодня ни одного современного здания. Музей Баухауса также построен в духе и согласно традициям школы, основанной в Веймаре 12 апреля 1919 года.

  • Здание Музея Баухауса

    Музей Баухауса в Веймаре

    Спорный проект

    Здание Музея Баухауса, впервые открывшее двери для посетителей 6 апреля 2019 года, спроектировано известным берлинским архитектором Хайке Ханада (Heike Hanada). Жители Веймара приняли проект не сразу. Сначала им не очень понравилась идея строительства в городе огромного куба серого цвета.

  • Здание Музея Баухауса изнутри

    Музей Баухауса в Веймаре

    Примирение

    Неординарный архитектурный проект все же убедил жителей Веймара. Во-первых, здание фантастически смотрится в темное время суток - когда зажигается светодиодная подсветка по периметру здания. Во-вторых, пространство внутри наполнено воздухом и светом, а линии и цветовое оформление радуют глаз.

  • Карнавальное шествие по случаю открытия Музея Баухауса в Веймаре

    Музей Баухауса в Веймаре

    Праздник в Веймаре

    В апреле Веймар официально начал отмечать 100-летний юбилей Баухауса. Помимо того, что открылся музей, по улицам города прошел карнавал. Среди ряженых были и те, кто предстал перед публикой в виде... Музея Баухауса.

  • Карнавал в честь Баухауса. Веймар, 6 апреля 2019 года

    Музей Баухауса в Веймаре

    Карнавал в честь Баухауса

    Другие костюмы были призваны напомнить об основных формах и цветах, придуманных профессорами и учениками веймарской школы.

  • Здание Музея Баухаса в Веймаре

    Музей Баухауса в Веймаре

    По соседству

    В 1933 году Баухаус закрыли национал-социалисты. Символично, что Музей Баухауса в Веймаре построили рядом со зданием, построенным нацистами. Gauforum (на фото - справа) должен был символизировать мощь и централизованность власти "третьего рейха", и при Гитлере здесь располагалась местная администрация. В 1946 году здание заняли советские военные, а сейчас здесь - земельная администрация Тюрингии.

  • Легендарная колыбель Петера Келера

    Музей Баухауса в Веймаре

    Легендарная колыбель

    Эту детскую колыбельку создал немецкий график, дизайнер и архитектор Петер Келер, сначала учившийся, а потом работавший в Баухаусе. Сегодня знаменитая люлька - один из самых ярких экспонатов веймарского Музея Баухауса.

  • Произведения художников Баухауса

    Музей Баухауса в Веймаре

    Живопись

    В разные годы в Баухаусе работали Кандинский, Клее, Шлеммер, Файнингер, Мохой-Надь, Иттен. Живопись также является частью экспозиции нового веймарского музея.

  • Мебель в Музее Баухауса

    Музей Баухауса в Веймаре

    Мебель

    Конечно, не мог обойтись Музей Баухауса и без лампы Вагенфельда, а также без кресел и стульев Мис ван дер Роэ и Брёйера. Без этих предметов сложно себе представить современный офис. Конечно, мебель была модифицирована и выглядит сейчас немного иначе, но начиналось все 100 лет назад!

  • Экс-канцлер Герхард Шредер с супругой

    Музей Баухауса в Веймаре

    Экс-канцлер с супругой

    На открытии музея в Веймаре было замечено немало известных личностей. Посмотреть на экспонаты, к примеру, пришел экс-канцлер Герхард Шредер с супругой Ким Со Ён. Судя по всему, музей приятно удивил пару.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Здание Музея Баухауса в Веймаре

    Музей Баухауса в Веймаре

    Современная архитектура

    100 лет назад архитекторы, преподававшие и прошедшие обучение в Баухаусе, знаменитой Высшей школе строительства и художественного конструирования, разработали все те элементы, без которых мы не можем представить себе сегодня ни одного современного здания. Музей Баухауса также построен в духе и согласно традициям школы, основанной в Веймаре 12 апреля 1919 года.

  • Здание Музея Баухауса

    Музей Баухауса в Веймаре

    Спорный проект

    Здание Музея Баухауса, впервые открывшее двери для посетителей 6 апреля 2019 года, спроектировано известным берлинским архитектором Хайке Ханада (Heike Hanada). Жители Веймара приняли проект не сразу. Сначала им не очень понравилась идея строительства в городе огромного куба серого цвета.

  • Здание Музея Баухауса изнутри

    Музей Баухауса в Веймаре

    Примирение

    Неординарный архитектурный проект все же убедил жителей Веймара. Во-первых, здание фантастически смотрится в темное время суток - когда зажигается светодиодная подсветка по периметру здания. Во-вторых, пространство внутри наполнено воздухом и светом, а линии и цветовое оформление радуют глаз.

  • Карнавальное шествие по случаю открытия Музея Баухауса в Веймаре

    Музей Баухауса в Веймаре

    Праздник в Веймаре

    В апреле Веймар официально начал отмечать 100-летний юбилей Баухауса. Помимо того, что открылся музей, по улицам города прошел карнавал. Среди ряженых были и те, кто предстал перед публикой в виде... Музея Баухауса.

  • Карнавал в честь Баухауса. Веймар, 6 апреля 2019 года

    Музей Баухауса в Веймаре

    Карнавал в честь Баухауса

    Другие костюмы были призваны напомнить об основных формах и цветах, придуманных профессорами и учениками веймарской школы.

  • Здание Музея Баухаса в Веймаре

    Музей Баухауса в Веймаре

    По соседству

    В 1933 году Баухаус закрыли национал-социалисты. Символично, что Музей Баухауса в Веймаре построили рядом со зданием, построенным нацистами. Gauforum (на фото - справа) должен был символизировать мощь и централизованность власти "третьего рейха", и при Гитлере здесь располагалась местная администрация. В 1946 году здание заняли советские военные, а сейчас здесь - земельная администрация Тюрингии.

  • Легендарная колыбель Петера Келера

    Музей Баухауса в Веймаре

    Легендарная колыбель

    Эту детскую колыбельку создал немецкий график, дизайнер и архитектор Петер Келер, сначала учившийся, а потом работавший в Баухаусе. Сегодня знаменитая люлька - один из самых ярких экспонатов веймарского Музея Баухауса.

  • Произведения художников Баухауса

    Музей Баухауса в Веймаре

    Живопись

    В разные годы в Баухаусе работали Кандинский, Клее, Шлеммер, Файнингер, Мохой-Надь, Иттен. Живопись также является частью экспозиции нового веймарского музея.

  • Мебель в Музее Баухауса

    Музей Баухауса в Веймаре

    Мебель

    Конечно, не мог обойтись Музей Баухауса и без лампы Вагенфельда, а также без кресел и стульев Мис ван дер Роэ и Брёйера. Без этих предметов сложно себе представить современный офис. Конечно, мебель была модифицирована и выглядит сейчас немного иначе, но начиналось все 100 лет назад!

  • Экс-канцлер Герхард Шредер с супругой

    Музей Баухауса в Веймаре

    Экс-канцлер с супругой

    На открытии музея в Веймаре было замечено немало известных личностей. Посмотреть на экспонаты, к примеру, пришел экс-канцлер Герхард Шредер с супругой Ким Со Ён. Судя по всему, музей приятно удивил пару.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотрите также:
Вокруг света по следам Баухауса

  • Вальтер Гропиус

    Вокруг света по следам Баухауса

    У истоков функционализма

    Bauhaus - это Высшая школа строительства и художественного конструирования (Hochschule für Bau und Gestaltung), основанная 12 апреля 1919 года в Веймаре в результате объединения Саксонско-Веймарских Высшей школы изобразительных искусств и Школы прикладного искусства. Возглавил Баухаус (на русском принято и другое написание: Баухауз) немецкий архитектор Вальтер Гропиус (на снимке).

  • Столярная мастерская

    Вокруг света по следам Баухауса

    Ремесло и искусство

    Школа создавалась с уникальной для своего времени целью - объединить ремесла и искусства. В Баухаусе преподавали архитектуру и живопись, столярное, ткацкое и гончарное дело, использовали фотографию. Новаторство пионеров Баухауса состояло в решительном намерении переломить многовековую традицию и убрать из дизайна избыточное украшательство, научить людей ценить простоту и минимализм.

  • Преподаватели Баухауса

    Вокруг света по следам Баухауса

    Интернациональный авангард

    В Баухаусе преподавали известные художники, скульпторы, дизайнеры, представители мирового художественного авангарда: Лионель Фейнингер и Пауль Клее, Василий Кандинский и Ласло Мохой-Надь, Лотар Шрейер и Оскар Шлеммер, Герхард Маркс и Адольф Мейер, Йоганнес Иттен и Йозеф Альберс. Преподавателей и учеников объединяли левые взгляды и космополитизм.

  • Баухауз в Дессау

    Вокруг света по следам Баухауса

    Дизайн для массового производства

    В 1919 году был опубликован "Манифест" - программа художественного движения, сформировавшегося в стенах школы. "Манифест" провозглашал принцип равенства изящных и прикладных искусств, декларировал как цель повышение качества и эстетики промышленных изделий, которые должны быть утилитарными, удобными, красивыми и доступными по цене. Архитектура провозглашалась ведущим направлением в дизайне.

  • Шахматы Йозефа Хартвига

    Вокруг света по следам Баухауса

    Утилитарно и красиво

    Функция определяет форм, - в этом суть идей Баухауса. Вальтер Гропиус говорил: "Каждый предмет должен до конца отвечать своей цели, то есть выполнять свои практические функции, быть удобным, дешевым и красивым". Типовые строения строгих геометрических форм, лампа-шар и мебель из трубок, - все это иконы дизайна XX века. Шахматы Йозефа Хартвига выделяют визуально иерархию отдельных фигур.

  • Костюмы для Балета триад

    Вокруг света по следам Баухауса

    Легендарные вечеринки

    Ученики и преподаватели Баухауса любили и умели веселиться. Костюмированные вечеринки повышали публичную известность школы и способствовали развитию креативности. Из импровизированных постановок рождались полноценные спектакли с музыкой и танцами. Широкую известность приобрели балеты для фигур с механическим управлением. На снимке: костюмы для "Балета триад".

  • Баухауз в Дессау

    Вокруг света по следам Баухауса

    Нацисты закрыли школу

    В 1925 году власти Веймара перестали субсидировать авангардную школу, и она переехала в Дессау, в новое здание, построенное по проекту Гропиуса. В 1931 году школа переехала в Берлин, где в 1933 году, после прихода к власти в Германии национал-социалистов, ее закрыли. Баухаус существовал всего 14 лет, но за это короткое время определил новые стандарты в искусстве.

  • Белый город в Тель-Авиве

    Вокруг света по следам Баухауса

    Баухаус в Тель-Авиве

    Идеи Баухауса стали очень популярными и распространились по всему миру. Эмигрировавшие в Палестину выпускники школы строили в интернациональном стиле в Тель-Авиве. Свыше 4000 таких зданий до сих пор стоят в центре города. Это самая самая большая концентрация такой архитектуры в мире. В 2003 году "Белый город" Тель-Авива был включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

  • Открытка с изображением Вхутемаса

    Вокруг света по следам Баухауса

    Баухаус в СССР

    Баухаус работал и в Советском Союзе. В Москву переехал бывший директор школы Ханнес Майер с учениками (в общей сложности, около сорока человек). Но работать в СССР было сложно, и по политическим причинам очень многие проекты авангардной немецкой школы так и не были реализованы. Но заветы Баухауса легко прочитываются и в советском конструктивизме, и даже в минимализме хрущевской архитектуры.

  • Столы и стулья в стиле Баухауз

    Вокруг света по следам Баухауса

    Стул Василия Кандинского

    Минимализм дизайна комфортной, легко комбинируемой и недорогой мебели изобрели не в IKEA. Идеи Баухауса давно уже давно стали классикой модерна и вдохновляют дизайнеров во всем мире. Знаменитый стул "Василий" из холста и полых металлических трубок Марсель Брёйер создал в 1925 году и посвятил его художнику Василию Кандинскому, назвав в его честь.

    Автор: Элла Володина


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