Кудрин согласился с существованием воровства госфинансов в РФ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин признал, что в России "широко" распространено воровство госфинансов. "Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно", - заявил Кудрин в интервью изданию "Коммерсант", опубликованном в четверг, 30 августа. Кудрин заметил, что для сдерживания воровства в России не хватает ряда институтов, "в том числе политических и национальных"

"Содействовать борьбе с коррупцией должно все: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям", - сказал Кудрин. Он также высказал мнение, что российская власть до сих пор не научилась "по-настоящему работать с ценами госконтрактов", хотя занимается этим 20 лет. Госзакупки - это "самая сложная и самая коррупционная сфера", - утверждает Кудрин. Он заявил, что в будущем задача Счетной палаты - "вести независимый мониторинг всех целей и фактических результатов работы исполнительной власти".

Кудрин, возглавивший Счетную палату РФ в конце мая 2018 года. На этом посту он сменил Татьяну Голикову, ставшую заместителем председателя правительства РФ.

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