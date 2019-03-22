Куда отдают немцы своих детей?

Немцы обожают всякие общества - спортивные, карнавальные, хоры, объединения по интересам. По данным Федерального статического ведомства только в различных спортивных обществах состоят 24 миллиона жителей Германии. Среди детей 7-14 лет спортом организованно занимаются 80 процентов мальчиков и 60 процентов девочек.

Детский футбол

В этом возрасте речь идет, разумеется, о любительском спорте. В каждом городе Германии, даже маленьком, есть, например, своя футбольная команда, а в больших городах любительских клубов - несколько. Немецкие родители охотно отдают туда своих детей. Членство в таком клубе стоит для детей и подростков, как правило, не больше 10 евро в месяц. Экипировка - как у взрослых. За форму нередко платит спонсор - какой-нибудь мелкий или средний местный предприниматель, региональный филиал страховой компании или банка. Бутсы родителям приходится покупать самим.

Известные марки - Puma, Adidas, Nike - маленьких размеров стоят примерно 15-25 евро. Правда, дети носят их максимум один сезон, потом вырастают из них и нужно покупать новые. Но в этом есть и свои плюсы: в интернете можно купить хорошие бутсы, в которых другой ребенок сыграл, может быть, всего десяток игр, за 5 евро.

Почти все такие любительские клубы, даже в немецких деревнях, играют на полях с искусственным, реже с натуральным покрытием, тут различия между детскими и взрослыми футбольными командами нет.

Тренировки - 2-3 раза в неделю, по выходным - игры детских лиг. Время от времени многие команды участвуют в турнирах, которые длятся целый день. Тогда приходится платить за общий обед. Для таких случаев обычно существует касса команды, в которую родители вносят где-то 10 евро в месяц. Кстати, тренеры в детских клубах зарплаты за свою работу не получают, только компенсацию за оплату курсов, дающих право на более высокую тренерскую лицензию.

Дорогое фигурное катание

Но детский футбол - относительно дешевое занятие. Существенно дороже обходятся родителям хоккей, горные лыжи, гольф и велосипедный спорт. Понятно, почему: здесь намного дороже спортивная экипировка и инвентарь. Больше приходится платить немецким родителям и за занятия фигурным катанием. В Германии больше 18 тысяч человек занимаются фигурным катанием, 80 процентов из них моложе 17 лет. Дорогие тут не только коньки и костюмы. Дорого стоят тренировки - в частности, потому, что в эту сумму входит и аренда закрытого катка.

В различных регионах Германии цены здесь несколько отличаются (на востоке страны они ниже), но порядок цен примерно одинаковый. Скажем, в городе Ахене занятия фигурным катанием для начинающих (один раз в неделю) стоят 35-40 евро в месяц, а для продвинутых - больше 50 евро в месяц (правда, при двух занятиях в неделю).

Занимаются фигурным катанием и в Германии, в основном, девочки. Как и музыкой. Вообще игре на том или ином инструменте учится чуть ли не половина всех немецких детей. Разумеется, до консерватории доходят единицы, но немецкие родители, особенно в больших городах, считают очень важным дать своим детям хотя бы начальное музыкальное образование.

Музыка для всех

В Германии более тысячи музыкальных школ разного уровня. Много городских, но есть и частные. Интернет-портал Kostenkiste.de, специализирующийся на статистике цен, подсчитал, что месяц индивидуальных занятий (раз в неделю по 45 минут) в музыкальной школе обходится, в среднем по стране, в 83 евро. Прямо скажем, недешевое удовольствие. Но цифры эти, повторяем, средние. В реальности занятия детей музыкой стоят в провинции намного меньше, чем в больших городах. В Гамбурге, например, за них приходится платить вдвое больше, чем, скажем, в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

Кроме того, существенно отличаются цены и в зависимости от инструмента, на котором играет ребенок. Фортепьяно, скрипка, ударная установка существенно дороже, чем, например, блокфлейта, которую так любят немцы, или гитара.

Занятия музыкой не в музыкальной школе, а с частным преподавателем, особенно для начинающих, дешевле - обычно 15-20 евро в час. А если речь идет о самых маленьких и занятия (например, той же блокфлейтой) проходят в небольших группах, то вообще 3-5 евро. В каникулы или когда ребенок заболел, занятий не бывает - и, значит, частный преподаватель музыки денег не берет.

Ко всему этому надо добавить, что и музыкой, и футболом, и, например, шахматами можно заниматься в Германии совершенно бесплатно: при многих школах работают самые разные кружки и факультативы. С детьми занимаются здесь учителя, получая за это, конечно, дополнительные деньги. Но не от родителей.

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Особенности немецких родителей Кормление грудью в общественных местах Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

Особенности немецких родителей Выбор имени "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

Особенности немецких родителей Папы и дети До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

Особенности немецких родителей Правильный детсад Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

Особенности немецких родителей Прививки Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

Особенности немецких родителей Ночной сон Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

Особенности немецких родителей Демократичное питание Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

Особенности немецких родителей Неортодоксальная гигиена В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

Особенности немецких родителей Мультимедийное воспитание Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

Особенности немецких родителей Сладости В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

Особенности немецких родителей Приобретение опыта Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни... Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина



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