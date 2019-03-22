Куда отдают немцы своих детей?

Миллионы детей в Германии занимаются в каких-то кружках, учатся музыке, играют в футбол в любительских командах и так далее. Как это организовано и сколько платят за это родители?
Немцы обожают всякие общества - спортивные, карнавальные, хоры, объединения по интересам. По данным Федерального статического ведомства только в различных спортивных обществах состоят 24 миллиона жителей Германии. Среди детей 7-14 лет спортом организованно занимаются 80 процентов мальчиков и 60 процентов девочек.
Детский футбол
В этом возрасте речь идет, разумеется, о любительском спорте. В каждом городе Германии, даже маленьком, есть, например, своя футбольная команда, а в больших городах любительских клубов - несколько. Немецкие родители охотно отдают туда своих детей. Членство в таком клубе стоит для детей и подростков, как правило, не больше 10 евро в месяц. Экипировка - как у взрослых. За форму нередко платит спонсор - какой-нибудь мелкий или средний местный предприниматель, региональный филиал страховой компании или банка. Бутсы родителям приходится покупать самим.
Известные марки - Puma, Adidas, Nike - маленьких размеров стоят примерно 15-25 евро. Правда, дети носят их максимум один сезон, потом вырастают из них и нужно покупать новые. Но в этом есть и свои плюсы: в интернете можно купить хорошие бутсы, в которых другой ребенок сыграл, может быть, всего десяток игр, за 5 евро.
Почти все такие любительские клубы, даже в немецких деревнях, играют на полях с искусственным, реже с натуральным покрытием, тут различия между детскими и взрослыми футбольными командами нет.
Тренировки - 2-3 раза в неделю, по выходным - игры детских лиг. Время от времени многие команды участвуют в турнирах, которые длятся целый день. Тогда приходится платить за общий обед. Для таких случаев обычно существует касса команды, в которую родители вносят где-то 10 евро в месяц. Кстати, тренеры в детских клубах зарплаты за свою работу не получают, только компенсацию за оплату курсов, дающих право на более высокую тренерскую лицензию.
Дорогое фигурное катание
Но детский футбол - относительно дешевое занятие. Существенно дороже обходятся родителям хоккей, горные лыжи, гольф и велосипедный спорт. Понятно, почему: здесь намного дороже спортивная экипировка и инвентарь. Больше приходится платить немецким родителям и за занятия фигурным катанием. В Германии больше 18 тысяч человек занимаются фигурным катанием, 80 процентов из них моложе 17 лет. Дорогие тут не только коньки и костюмы. Дорого стоят тренировки - в частности, потому, что в эту сумму входит и аренда закрытого катка.
В различных регионах Германии цены здесь несколько отличаются (на востоке страны они ниже), но порядок цен примерно одинаковый. Скажем, в городе Ахене занятия фигурным катанием для начинающих (один раз в неделю) стоят 35-40 евро в месяц, а для продвинутых - больше 50 евро в месяц (правда, при двух занятиях в неделю).
Занимаются фигурным катанием и в Германии, в основном, девочки. Как и музыкой. Вообще игре на том или ином инструменте учится чуть ли не половина всех немецких детей. Разумеется, до консерватории доходят единицы, но немецкие родители, особенно в больших городах, считают очень важным дать своим детям хотя бы начальное музыкальное образование.
Музыка для всех
В Германии более тысячи музыкальных школ разного уровня. Много городских, но есть и частные. Интернет-портал Kostenkiste.de, специализирующийся на статистике цен, подсчитал, что месяц индивидуальных занятий (раз в неделю по 45 минут) в музыкальной школе обходится, в среднем по стране, в 83 евро. Прямо скажем, недешевое удовольствие. Но цифры эти, повторяем, средние. В реальности занятия детей музыкой стоят в провинции намного меньше, чем в больших городах. В Гамбурге, например, за них приходится платить вдвое больше, чем, скажем, в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.
Кроме того, существенно отличаются цены и в зависимости от инструмента, на котором играет ребенок. Фортепьяно, скрипка, ударная установка существенно дороже, чем, например, блокфлейта, которую так любят немцы, или гитара.
Занятия музыкой не в музыкальной школе, а с частным преподавателем, особенно для начинающих, дешевле - обычно 15-20 евро в час. А если речь идет о самых маленьких и занятия (например, той же блокфлейтой) проходят в небольших группах, то вообще 3-5 евро. В каникулы или когда ребенок заболел, занятий не бывает - и, значит, частный преподаватель музыки денег не берет.
Ко всему этому надо добавить, что и музыкой, и футболом, и, например, шахматами можно заниматься в Германии совершенно бесплатно: при многих школах работают самые разные кружки и факультативы. С детьми занимаются здесь учителя, получая за это, конечно, дополнительные деньги. Но не от родителей.
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