 Кубинские коммунисты хотят разрешить однополые браки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Кубинские коммунисты хотят разрешить однополые браки

В новом проекте конституции Кубы брак определяется как союз между двумя людьми, их пол в документе не указывается. Парламент Кубы будет рассматривать документ до 23 июля.

Демонстрация за права ЛГБТ в Гаване

Демонстрация за права ЛГБТ в Гаване

Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы в субботу, 21 июля, начал заседание по рассмотрению и утверждению новой конституции страны. В проекте нового основного закона говорится, что "брак - это добровольный союз между двумя людьми" без указания их пола, действующая конституция определяет брак как союз между мужчиной и женщиной.

Контекст

Голосование в нижней палате австралийского парламента должно состояться еще до Рождества. Ранее 62% австралийцев на референдуме высказались за легализацию однополых браков. (29.11.2017)

В Германии узаконили "брак для всех", но однополые пары еще не получили те же права, что и гетеросексуальные семьи. Уточняем прозвучавшие в передаче DW "Квадрига" утверждения. (25.07.2017)

Секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста, представляя депутатам проект новой конституции, напомнил, что однополые браки легализованы более чем в 20 странах. Заседания парламента по новой конституции должны завершиться 23 июля, после одобрения документа депутатами он будет вынесен на референдум. Действующая конституция Кубы была принята при Фиделе Кастро в 1976 году.

Гомосексуалы на Кубе долгое время подвергались гонениям и дискриминации,  Фидель Кастро в 2010 году признал эти действия несправедливыми. Одна из ведущих защитниц прав ЛГБТ на Кубе - дочь бывшего кубинского лидера Рауля Кастро Мариэла. Она депутат парламента, а также глава Национального центра сексуального воспитания.

Смотрите также:

  • Фидель Кастро в лагере повстанцев

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Мастер саморекламы

    Интеллектуал Кастро одним из первых осознал важность пиара в революционной борьбе. Репортажи из кубинских лагерей повстанцев стали классикой журналистики и обеспечили "барбудос" мировую славу.

  • Фидель Кастро и соратники

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    "Барбудос"

    Именно Кастро стал автором мифа о горстке героических "барбудос", не имевших никаких шансов на победу, но переигравших регулярную армию и захвативших власть. Первые годы его правления - годы эйфории и массовых репрессий.

  • Кастро и Брежнев

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Лучший друг СССР

    Считается, что Кастро до последнего оттягивал момент объявления Кубой "социалистического курса". Однако, сблизившись с СССР, Кастро оставался верен ему до самого конца. А Москва приобрела, пожалуй, своего самого харизматичного союзника.

  • Кастро в ГДР

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Остров Тельмана

    Отношения Кастро и ГДР еще ждут своего летописца. В 1972 году Кастро приехал в Восточный Берлин с подарком: он назвал один из кубинских островов в честь немецкого коммуниста Эрнста Тельмана. После воссоединения Германии возникли слухи, что Кастро подарил ГДР этот остров, а значит на Карибах есть кусочек настоящей Германии. К сожалению, это всего лишь слухи.

  • Фидель Кастро и Юрий Гагарин

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Два героя

    Юрий Гагарин и Фидель Кастро - две иконы социализма обмениваются головными уборами в Гаване в 1961 году. Это и символ "медового месяца" в отношениях между Кубой и СССР, и увековечивание этих людей в статусе национальных героев.

  • Фидель Кастро в восточном Берлине

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Поп-звезда

    Едущие на Кубу немецкие туристы до сих пор встречают там множество людей, прошедших обучение в ГДР и приветствующих их на хорошем немецком. А сам Кастро в ГДР был настоящей поп-звездой.

  • Фидель Кастро произносит речь

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Оратор

    Кастро был блестящим оратором, его многочасовые речи завораживали. По одной из легенд, Фиделя внесли в "книгу рекордов Гиннеса" за два достижения: он пережил 638 неудачных покушений и произнес самую долгую в истории политическую речь, продолжавшуюся 27 часов.

  • Фидель Кастро и Герхард Шрёдер

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Вечный Кастро

    В девяностые и к началу двухтысячных казалось, что Фидель был и будет всегда. Он пережил крушение Советского Союза и большинство своих политических друзей и противников. Герхард Шрёдер ушел в отставку в 2005 году. Фидель Кастро - только в 2008-ом.

  • Фидель Кастро и Папа римский

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Два патриарха

    В 2015 году произошло одно из последних появлений Фиделя в СМИ. Кастро встретился с папой римским Франциском, который посетил Кубу. Агентства сообщили, что встреча прошла в "очень сердечной обстановке".

  • Цветы и записка Спасибо, Фидель у ворот посольства

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Спасибо, Фидель

    У ограды кубинского посольства в Берлине лежат цветы. Их не слишком много - Кастро подзабыт, разочаровались, постарели и ушли из жизни многие его поклонники и сторонники. Пришли лишь самые стойкие.

    Автор: Дмитрий Вачедин


Смотреть видео 02:33
Now live
02:33 мин

Однополая любовь: как узаконить гей-брак в России?

Контекст

Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

Вместе со смертью Фиделя Кастро окончательно закончился XX век с его великими и трагическими иллюзиями. DW вспоминает жизненный путь диктатора, пользовавшегося уважением даже у своих политических противников. (26.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Однополая любовь: как узаконить гей-брак в России?  

Австралия узаконила однополые браки  

В Германии однополая семья впервые усыновила ребенка  

Также по теме

Symbolbild Adoption Lesbisches Paar

Конституционный суд Эквадора расширил права однополых семей 30.05.2018

Суд поддержал иск лесбийской семьи, требовавшей, чтобы их дочь в будущем могла носить фамилию обеих матерей. Активисты видят в вердикте важный шаг на пути к легализации однополых браков.

Homosexuelles Paar

В Баварии одобрили благословение однополых браков 19.04.2018

Решению евангелической церкви Баварии предшествовали многомесячные дебаты. Однополым парам по-прежнему необходимо принимать во внимание убеждения пастора.

Australien Australier stimmen für die gleichgeschlechtliche Ehe

Австралийский сенат выступил за легализацию однополых браков 29.11.2017

Голосование в нижней палате австралийского парламента должно состояться еще до Рождества. Ранее 62% австралийцев на референдуме высказались за легализацию однополых браков.

ADVERTISEMENT

Самые читаемые

Немецкие СМИ о встрече лидеров США и России: Трамп испортил все, что мог  

В Германии выбирают ночных мэров  

Нужен ли Европе американский сжиженный газ?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно