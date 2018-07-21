Куба откажется от цели построения коммунизма

В парламенте Кубы обсуждается проект новый конституции страны, который должен заменить действующую конституцию, принятую при Фиделе Кастро в 1976 году. Как объявил в субботу, 21 июля, секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста, основной закон должен признать право граждан на частную собственность. Кроме того, вместо строительства "коммунистического общества" в качестве цели проект конституции предлагает "строительство социализма".

Новая конституция Кубы должна отобразить политические и экономические изменения, чтобы укрепить позиции однопартийной системы в стране в будущем. Так, проект предусматривает либерализацию экономического строя, в частности, признание частной собственности. Это должно, в свою очередь, обеспечить правовое признание малого бизнеса, который процветает в связи с последними экономическими реформами.

Масштабные реформы в правительстве

Хотя правящей политической силой остается коммунистическая партия, проект конституции предусматривает большую степень разграничения власти после почти 60-летнего правления братьев Кастро. Согласно документу, вместо президента правительство возглавит премьер-министр. Кроме того, президент больше не будет председателем Государственного совета и Совета министров. Вместо этого Государственный совет - высший исполнительный орган Кубы - будет возглавлять председатель парламента.

Проект нового основного закона предусматривает ограничения для президента по возрасту и времени пребывания в должности. Так, при первом вступлении в должность президент Кубы должен быть не старше 60 лет, кроме того, он не может избираться более двух раз подряд. Срок пребывания на посту президента - 5 лет.

Однополые браки

Ранее стало известно, что в новой конституции Кубы хотят разрешить однополые браки. В проекте документа говорится, что "брак - это добровольный союз между двумя людьми" без указания их пола. Заседания парламента по новой конституции должны завершиться 23 июля, после проекта депутатами он будет вынесен на референдум.

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