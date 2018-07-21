 Куба откажется от цели построения коммунизма | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.07.2018

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Мир

Куба откажется от цели построения коммунизма

Проект новой конституции Кубы предполагает признание прав граждан на частную собственность. Кубинцы откажутся от коммунизма, остановившись на строительстве социализма.

Заседание парламента Кубы

Заседание парламента Кубы

В парламенте Кубы обсуждается проект новый конституции страны, который должен заменить действующую конституцию, принятую при Фиделе Кастро в 1976 году. Как объявил в субботу, 21 июля, секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста, основной закон должен признать право граждан на частную собственность. Кроме того, вместо строительства "коммунистического общества" в качестве цели проект конституции предлагает "строительство социализма".

Новая конституция Кубы должна отобразить политические и экономические изменения, чтобы укрепить позиции однопартийной системы в стране в будущем. Так, проект предусматривает либерализацию экономического строя, в частности, признание частной собственности. Это должно, в свою очередь, обеспечить правовое признание малого бизнеса, который процветает в связи с последними экономическими реформами.

Масштабные реформы в правительстве

Хотя правящей политической силой остается коммунистическая партия, проект конституции предусматривает большую степень разграничения власти после почти 60-летнего правления братьев Кастро. Согласно документу, вместо президента правительство возглавит премьер-министр. Кроме того, президент больше не будет председателем Государственного совета и Совета министров. Вместо этого Государственный совет - высший исполнительный орган Кубы - будет возглавлять председатель парламента.

Контекст

Новый проект конституции Кубы сохраняет приоритет государственной формы собственности, закрепляет признание свободного рынка и запрет на дискриминацию по половому признаку. (15.07.2018)

В новом проекте конституции Кубы брак определяется как союз между двумя людьми, их пол в документе не указывается. Парламент Кубы будет рассматривать документ до 23 июля. (21.07.2018)

Проект нового основного закона предусматривает ограничения для президента по возрасту и времени пребывания в должности. Так, при первом вступлении в должность президент Кубы должен быть не старше 60 лет, кроме того, он не может избираться более двух раз подряд. Срок пребывания на посту президента - 5 лет.

Однополые браки

Ранее стало известно, что в новой конституции Кубы хотят разрешить однополые браки. В проекте документа говорится, что "брак - это добровольный союз между двумя людьми" без указания их пола. Заседания парламента по новой конституции должны завершиться 23 июля, после проекта депутатами он будет вынесен на референдум.

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