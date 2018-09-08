Кто такие "Шведские демократы", или Два лица правых популистов

В парламентских выборах в Швеции принимают участие и правые популисты из партии "Шведские демократы". Кто они на самом деле и каких взглядов придерживаются?
9 сентября в Швеции пройдут парламентские выборы. Их главная интрига, по мнению экспертов, будет связана с популистской партией "Шведские демократы": сколько мест в парламенте удастся получить популистам, и как они будут интегрированы в политическую систему страны. От результатов парламентских выборов зависит, кто станет премьер-министром Швеции и каким будет новое правительство страны.
В Швеции, как и в других странах Европы, наблюдается опасный рост популярности правых популистов. И если "Шведским демократам" вновь удастся увеличить число мандатов, то это приведет к серьезным корректировкам устоявшейся политической системы страны. На парламентских выборах 2014 года партия получила 12,86 процента голосов, увеличив свое представительство в парламенте на 29 мест.
Какую роль играют в риксдаге "Шведские демократы"?
Однопалатный парламент Швеции риксдаг состоит из 349 депутатов, избираемых по принципу пропорционального представительства на четыре года. На данный момент в риксдаге представлено 8 партий. У "Шведских демократов" 49 мест из 349. Эта партия, известная своей антиевропейской позицией и выступающая за ужесточение миграционной политики, является третьей по величине, представленной в парламенте. С 2005 года ее возглавляет Йимми Окессон.
Старейшей и крупнейшей политической партией в стране является Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Она имеет 113 мест в риксдаге. Лидер партии Стефан Лёвен возглавляет действующее коалиционное правительство Швеции, в которое, кроме социал-демократов, входят "зеленые" из Партии охраны окружающей среды.
Вторая по величине партия в риксдаге, имеющая 84 места, - Умеренная коалиционная партия. Бывшая правящая партия сейчас участвует, наряду с тремя другими, в оппозиционной политической коалиции "Альянс".
Каковы взгляды "Шведских демократов"
Некоторые наблюдатели полагают, что "Шведские демократы" - партия, придерживающаяся менее радикальных взглядов, нежели другие европейские популисты. Возглавив партию, Йимми Окессон заявлял о внутрипартийной реформе и отказе от праворадикальных взглядов.
Среди основных позиций партии "Шведские демократы" - отказ от доминирующей в стране концепции мультикультурализма в пользу так называемого "культурного национализма" и сокращение потока мигрантов путем ужесточения миграционного законодательства. В частности, партия выступает за то, чтобы Швеция принимала только беженцев из Дании, Норвегии и Финляндии и пересмотрела правила выдачи разрешения на работу иностранцам. Часть партийцев считает, что сейчас слишком много внимания уделяется вопросам миграции и это негативно влияет на имидж партии. Хотя положительным его и без того назвать трудно.
Попытка дистанцироваться от расизма и ксенофобии
Премьер-министр страны Стефан Лёвен указывает на "расистские и национал-социалистические корни" "Шведских демократов", называя это политическое объединение "неонацистской партией одного вопроса". После идеологического раскола внутри партии из нее были исключены самые радикально настроенные члены. Они основали впоследствии партию "Альтернатива для Швеции", которую возглавляет Густав Кассельстранд. Сейчас "Шведские демократы" пытаются дистанцироваться и от "Альтернативы для Швеции", и от ее идеологии. Но в прошлом в партийных рядах "Шведских демократов" находились последователи расистской организации "Сохраним Швецию шведской" (Bevara Sverige Svenskt). Более того, первым партийным казначеем был Густав Экстром, служивший в СС, а первым председателем партии - Андерс Кластром, активный участник неонацистской "Северной имперской партии" ("Nordiska rikspartiet).
Между тем Маттиас Карлссон, глава фракции "Демократических шведов" подчеркивает, что "Сохраним Швецию шведской" перестала существовать в 1986 году, а партия "Шведские демократы" была основана в 1988 году и не является продолжением этой организации".
"Мы бескомпромиссны в этом вопросе, если мы видим какие-то проявления расизма и ксенофобии, мы сразу же исключаем такого человека из своих рядов", - говорит Карлссон.
Два лица шведских популистов
Тем не менее скандалы, связанные с расистскими и ксенофобскими высказываниями "Шведских демократов", в том числе и в ходе их предвыборной кампании, не прекращаются. На прошлой неделе журналисты газеты Expressen рассказали о том, как один из местных политиков от партии "Шведские демократы" в закрытой группе в Facebook пытался оправдать Холокост и другие преступления Гитлера и оскорблял евреев.
Журналисты указывают на то, что члены этой партии часто публикуют в закрытых группах в социальных сетях в Facebook и "В контакте" комментарии расистского и ксенофобского содержания. По данным журналистов газеты Expressen и журнала Expo, 8 кандидатов от "Шведских демократов" на нынешних выборах являются членами различных неонацистских группировок.
"У них два лица, - пишут журналисты. - Они открыто не выражают свое мнение. Но на закрытых форумах показывают свою истинную сущность".
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