Кто такие популисты - и много ли их в Германии?

На всеобщих выборах в ФРГ год назад правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) легко преодолела пятипроцентный барьер и теперь имеет свою фракцию в германском бундестаге. Рейтинг АдГ продолжает расти. По некоторым социологическим опросам, например, только что проведенному институтом Emnid для газеты Bild am Sonntag, правые популисты вышли даже на второе место после консерваторов, на один процентный пункт обогнав социал-демократов.

На таком фоне особую актуальность приобретает исследование "Барометр популизма 2018", результаты которого в понедельник, 1 октября, его авторы представили на пресс-конференции в берлинском представительстве фонда имени Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung).

Что такое популизм?

В отличие от Википедии и многих других источников, толкующих популизм как "политику, апеллирующую к широким массам и обещающую им скорое и легкое решение острых социальных проблем", авторы этого исследования подошли к трактовке понятия куда более углубленно.

Роберт Феркамп

В основе популизма, указал один из двух авторов исследования Роберт Феркамп (Robert Vehrkamp), лежит антилиберальная идея демократии, причем, вне зависимости от правых или левых взглядов. Популизм, продолжал он, имеет три измерения: исключительность воли народа, анти-плюрализм и анти-истэблишмент.

"То есть, отличительная черта популистов состоит в том, - пояснил Феркамп, - что они исходят из фикции гомогенного народа, имеющего одинаковые чаяния, известные популистам, которые отстаивают их в противодействии со столь же гомогенным истэблишментом, проводящим, дескать, политику вопреки этим интересам народа".

Популисты и Путин

За этим скрывается, по его словам, анти-плюралистическое понимание демократии, и именно поэтому популизм стал вызовом для либеральной демократии. "И такой популизм, - констатировал ученый, - может заполняться как левой, так правой идеологией, что и превращает его либо в правый, либо в левый популизм, либо в популизм политического центра".

Вольфганг Меркель

Внешнеполитические темы в "Барометре популизма 2018" не затрагивались. Хотя, как пояснил соавтор исследования профессор Вольфганг Меркель (Wolfgang Merkel), отвечая на вопрос корреспондента DW, правых популистов объединяет отрицательное отношение к переуступке прав национального суверенитета институтам Евросоюза. Кроме того, они выступают против многополярного мира, ратуют за достижение двусторонних, а не многосторонних соглашений.

"И еще заметно, - сказал он, - что у правых популистов есть определенные симпатии к Путину, причем, очевидно, взаимные. Это связано с фигурой сильного политического лидера, который, с точки зрения АдГ, и должен стоять во главе государства". Правда, добавил Меркель с улыбкой, у единомышленников АдГ в Европе такой фигуры нет, а у нее самой - и подавно.

Кого ученые записывали в популисты?

Чтобы установить, кто из опрошенных является популистом, а кто нет, респондентам предложили для начала выразить свое отношение к восьми тезисам. Среди них, например, такие:

- граждане зачастую придерживаются одного мнения, политики же преследуют совсем другие цели;

- партиям лишь бы заполучить голоса избирателей, чаяния людей их не интересуют;

- политические разногласия между гражданами и политиками больше, чем между самими гражданами;

- то, что в политике называют компромиссом, на самом деле ни что иное, как измена своим собственным принципам.

Чтобы оказаться в числе популистов, надо было согласиться со всеми восемью тезисами опроса без исключения. Итог же, к которому пришли авторы исследования "Барометр популизма 2018", в целом подтверждает замеры, которые проводят социологи, изучающие электоральные настроения жителей Германии.

Популистов в Германии все больше

Популистов в Германии становится все больше, причем, среди избирателей всех партий, представленных в бундестаге, за исключением одной - "Союз-90"/"зеленые". В целом почти треть (30,4 %) респондентов согласились со всеми восемью тезисами. И что особенно тревожно, с точки зрения авторов исследования, это растущий, хоть и медленными темпами, популизм политического центра, в котором популистов теперь 12,7 %.

Так выражают свои политические взгляды сторонники правопопулистской АдГ

Правопопулистской партией чистой воды в исследовании называют АдГ. Семь из десяти немецких избирателей-популистов голосуют за эту партию. Среди же непопулистов рейтинг этой партии значительно ниже. Избирателей с левыми или центристскими взглядами практически вообще нет, а среди имеющих правые политические убеждения АдГ поддерживают примерно 30%.

Политическая риторика, навязанная "Альтернативой для Германии", привела к росту популизма и других партий, а также их избирателей. Особенно сильным такой рост, по данным исследования, был у посткоммунистической Левой партии, но и консерваторы, социал-демократы и либералы не смогли устоять перед искушением говорить с избирателями на языке АдГ. Но на пользу этим трем партиям популизм не идет. Их потери среди избирателей-непопулистов больше, чем приобретения за счет популистов.

Упомянутое исключение - "зеленые", которые, говорится в исследовании, трансформируются в немецком политическом ландшафте в непопулистскую политическую силу чуть левее центра. "Чем меньше избиратель популист, - указывают авторы, - тем скорее он голосует за "зеленых".

Потолок для популистов

Отличительной чертой правого популизма - не только "Альтернативы для Германии", но и такого рода партий в других европейских странах - Вольфганг Меркель называет отказ от неолиберального представления об экономике и переход к модели, которую ученый называет "национал-социальным протекционизмом". "Они открыли для себя потребность людей в социальной защите и, скорее всего, будут и дальше следовать таким курсом", - полагает Меркель.

Такой социальный протекционизм популистов представляет собой угрозу в первую очередь для классической социал-демократии. "Социал-демократы и так понесли тяжелые потери везде в Европе, многие авторитарно мыслящие рабочие перешли к правым популистам, - отмечает Меркель. - Заостренно говоря, правопопулистские партии стали новыми рабочими партиями в Европе".

Но у популизма есть и своего рода естественный предел. Авторы исследования, в частности, спрашивали респондентов, за какую партию они не стали бы голосовать ни при каких обстоятельствах. И выяснилось, что у большинства партий доля таких стойких противников колеблется в пределах 20 - 30%, у Левой партии таковых половина. Но вот за АдГ ни в коем случае не будет голосовать 71%.

"Несмотря на ее растущий в опросах рейтинг ни одна другая партия не встречает такого неприятия, как АдГ, - комментирует Роберт Феркамп. - Значит, и у этой партии есть "стеклянный потолок" мобилизации избирателей, и этот потолок значительно ниже, чем у всех других представленных в бундестаге партий".

Но и то, что правым популистам когда-нибудь удастся вычерпать весь свой электоральный потенциал в остающиеся 29%, Вольфганг Меркель считает крайне маловероятным.

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