Кто такие "желтые жилеты", протестующие во Франции

Многодневные протесты, проходящие с применением силы, или затяжные всеобщие забастовки во Франции не редкость. Решение общественных или политических конфликтов часто переносится на улицы, и это средство общественного давления бывает эффективным. Часто протестующие блокируют или полностью оккупируют улицы.

В конце прошлой недели Францию захлестнула новая волна массовых протестов, организованных движением "желтых жилетов". В отличие от других демонстраций, инициаторами которых, как правило, оказываются профсоюзы или оппозиционные партии, это протестное движение мобилизовало себя самостоятельно - в основном через социальные сети.

В результате всего за несколько недель "желтые жилеты" объединили несколько тысяч французов, выступающих против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Для чиновников движение, которое в отличие от профсоюзов и партий не имеет официальных представителей, организующих протесты, представляет проблему - в первую очередь в силу своей непредсказуемости. Поскольку ни об одной из его демонстраций не было объявлено заблаговременно, французским службам безопасности оказалось сложно оценить, где, когда и в каком количестве митингующие выйдут на улицы.

Политические партии остаются в стороне

Сдержанное поведение политических партий во время протестов "желтых жилетов" - это результат прошлогодних президентских выборов, считает эксперт Германо-французского института в Людвигсбурге Айлин Келлер (Eileen Keller). Победа президента Эмманюэля Макрона и его партии "Республика на марше" перемешала весь партийный ландшафт в стране.

Францию захлестнула волна многотысячных протестов против роста цен на топливо

В результате традиционные политические партии оказались в процессе поиска себя, объяснила Келлер в интервью DW: "Они все еще слишком заняты собой. Внутри партий есть конфликтные линии и различные представления о том, какого курса придерживаться". Поэтому вместо того, чтобы заниматься вопросами, беспокоящими население, и организовывать протесты, оппозиция, похоже, занимается прежде всего собственными проблемами, резюмирует эксперт.

Дитер Рухт (Dieter Rucht) из берлинского Института исследования протестов и движений согласен, что рост цен на бензин - это не тема для профсоюзов или конкретной политической партии. Для того чтобы разгорелись протесты, "достаточно было лишь маленькой искры, поскольку недовольство охватило широкие массы населения", констатирует Рухт.

Кто такие "желтые жилеты"

Одна из самых известных представительниц движения "желтые жилеты" и один из инициаторов протестов - 51-летняя Жаклин Мурад. Еще 18 октября она опубликовала в Facebook видео, в котором раскритиковала введенный в 2013 экологический налог на выбросы углекислого газа, который с тех пор регулярно повышается, приводя к росту цен на топливо. Мурад, которая зарабатывает на жизнь гипнотерапией, также назвала повышение цен на бензин и дизель "травлей автоводителей".

Демонстрации "желтых жилетов" - это протесты "маленького человека", объясняет Айлин Келлер. Речь идет о французах, проживающих в регионах и чувствующих себя не у дел. Поскольку их доходы выше прожиточного минимума, они считаются слишком обеспеченными для того, чтобы получать от государства материальную помощь. Но в то же время они не обладают достаточными средствами, чтобы вести финансово благополучную жизнь.

Активистка "желтых жилетов" Жаклин Мурад

Однако, как показывают крупные демонстрации в Париже, это протестное движение уже вышло за рамки конкретных общественных слоев, добавляет Келлер. "Думаю, оно охватывает широкий срез французского населения", - подчеркивает она. О том же свидетельствуют и опросы общественного мнения, согласно которым три четверти французов считают протесты "желтых жилетов" легитимными.

Есть ли у "желтых жилетов" шансы на успех?

После первых протестов, которые состоялись 17 и 18 ноября, премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в телеинтервью, что власти услышали население, однако не откажутся от повышения цен на топливо. Президент Макрон, в свою очередь, признал, что французам непросто менять свои привычки, но пообещал, что в стране будут развиваться альтернативные формы передвижения, а власти будут поддерживать тех, кто хочет сменить средства передвижения на менее вредные для окружающей среды.

Тем не менее признаков того, что власти или протестующие готовы пойти на уступки, пока не наблюдается. Несмотря на то, что правительство Макрона делало незначительные поблажки, чтобы показать, что оно прислушивается к мнению населения, маловероятно, что уличные протесты заставят президента отменить прописанные в законодательстве нормы, полагает Келлер.

Протесты во Франции и Германии: в чем разница?

"Во Франции правительство ориентировано на либерализацию экономики, а значит, на первый план выходят социальные темы", - объясняет Дитер Рухт. Вопросы, которыми в Германии, к примеру, занимаются входящие в правящую коалицию социал-демократы, во Франции население должно решать самостоятельно, добавляет эксперт. Отсюда, по его словам, и растущее общественное недовольство: "Многие считают, что их положение может ухудшиться. Это общее настроение во Франции, и там оно распространено гораздо сильнее, чем в Германии".

Кроме того, продолжает Рухт, во Франции внимание общества сконцентрировано на других вещах. Если немцы выходят на улицы, чтобы отстаивать права женщин или бороться против атомной энергетики, то французов чаще всего беспокоят проблемы на рынке труда.

Свою роль играет и разница в политических системах. Во Франции политическая система менее проницаема для импульсов снизу, отмечает Рухт. То есть критика со стороны населения не так эффективно доходит до власти, как в Германии, где существуют различные каналы, через которые транслируются общественные интересы. Во Франции же, поясняет эксперт, недовольство населения часто наслаивается так долго, что выливается в общественный взрыв, который находит отражение в уличных протестах.

Смотрите также:

Как французы выбирали президента: тур первый Французы делают выбор Президентские выборы во Франции 2017 года считаются определяющими для будущего всей единой Европы. Первый тур состоялся 23 апреля. Несмотря на опасения по поводу возможных терактов, день голосования прошел спокойно. Безопасность на избирательных участках обеспечивали около 50 тысяч полицейских и 7000 военнослужащих. В стране сохраняется режим ЧП, введенный для борьбы с террористической угрозой.

Как французы выбирали президента: тур первый Одиннадцать кандидатов В выборах участвовали одиннадцать кандидатов. Из них лишь четверо имели реальные шансы на выход во второй тур - лидер независимого движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон, глава правопопулистского "Национального фронта" Марин Ле Пен, кандидат "Республиканцев" Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон от "Непокоренной Франции".

Как французы выбирали президента: тур первый Высокая явка избирателей Напрасными оказались и опасения по поводу возможной низкой явки. В голосовании приняли участие около 80 процентов из 47 миллионов французских избирателей. Перед многими избирательными участками, в особенности в Париже, а также за границей, выстроились длинные очереди. Во французском посольстве в Берлине участникам голосования приходилось ждать своей очереди до двух часов.

Как французы выбирали президента: тур первый Акция Femen В городке Энен-Бомон, являющемся "домашним" избирательным участком Марин Ле Пен, прошла акция протеста движения Femen. Вблизи участка, где голосовала лидер правых популистов, появились несколько полуобнаженных девушек с масками, изображающими Ле Пен, а также президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. На груди у активисток было написано "Команда Марин". Они были задержаны полицией.

Как французы выбирали президента: тур первый Протесты антифашистов На востоке Парижа группа молодых людей - антифашистов вышла на площадь Бастилии, чтобы выразить свое недовольство против выхода во второй тур президентской гонки лидера французских правопопулистов Марин Ле Пен. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Как французы выбирали президента: тур первый Подсчет голосов Большинство избирательных участков закрылись в 21 час мск. В эту же минуту появились первые экзит-полы, которые показали лидерство Макрона и Ле Пен.

Как французы выбирали президента: тур первый Победитель первого тура - Эмманюэль Макрон Как и предсказывали социологи, во второй тур вышел лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон. 39-летний выпускник элитной Национальной школы администрации в Страсбурге и бывший министр экономики Франции набрал 23,75 процента голосов. С победой в первом туре Макрона поздравили лидеры европейских стран и ЕС.

Как французы выбирали президента: тур первый Марин Ле Пен - вторая участница второго тура Лидер правопопулистского "Национального фронта" Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов, что стало лучшим результатом этой партии на выборах в истории. По данным МВД Франции, за нее проголосовали более 7,6 миллиона избирателей. Ле Пен заявила об "историческом" результате.

Как французы выбирали президента: тур первый Третье место - у Франсуа Фийона Кандидат от партии "Республиканцы" получил 19,9 процента голосов. Бывший премьер-министр Франции признал свое поражение и призвал своих избирателей голосовать во втором туре за Эмманюэля Макрона. "Экстремизм может принести Франции только несчастье и раскол. Поэтому нет иного выбора, кроме как проголосовать против "Национального фронта", - заявил он.

Как французы выбирали президента: тур первый Жан-Люк Меланшон - на четвертом месте Лидер левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,6 процента голосов. Он отказался давать рекомендации своим избирателям в отношении голосования во втором туре.

Как французы выбирали президента: тур первый Второй тур - 7 мая По прогнозам социологов, электоральное рандеву с Ле Пен обещает Макрону уверенный триумф. Проевропейский кандидат может набрать от 60 до 65 процентов, а лидеру французских правопопулистов предрекают в лучшем случае до 40 процентов голосов. При этом опросы проводились еще до первого раунда голосования, после которого в поддержку кандидатуры Макрона высказались его недавние соперники Фийон и Амон. Автор: Ольга Демидова

