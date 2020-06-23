Кто такие "волонтеры конституции", и за что им нравится Путин?

"Волонтеры конституции" - это совместный проект Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России и Ассоциации волонтерских центров (АВЦ). Они договорились о сотрудничестве перед голосованием по поправкам в российскую конституцию еще 21 февраля.

АВЦ известна, например, тем, что готовила волонтеров для Олимпиады в Сочи в 2014 году. Хотя занимается всем, что имеет отношение к волонтерству - от донорства крови до посадки саженцев. По данным "Новой газеты", за все это АВЦ получает миллионные субсидии от государства. Например, в 2020 году эта сумма составила 357 млн рублей. Сколько бюджетных денег пошло конкретно на волонтерство перед нынешним голосованием, ассоциация не комментирует.

О поправках в конституцию всего рассказывают на трех тысячах информационных точек по всей стране. В Москве их впрочем нет - ограничились телефонными обзвонами. Поэтому корреспондентка DW понаблюдала за работой волонтеров в самом крупном городе Подмосковья - Балашихе.

Агитация или информирование: как рассказывают про "обнуление"

Четверо молодых ребят в масках, резиновых перчатках и красных футболках стоят на площадке у маленького торгового центра "Курс". Это хоть и не центр города, но место оживленное, особенно по выходным. Перед ними - фонтан, вокруг которого гуляют молодые родители с колясками, все без масок.

Чуть поодаль от волонтерского стенда стоит 28-летняя блондинка в маске, координатор всех волонтеров в городе, Ирина Политова. Она специально приехала, чтобы проконтролировать работу журналистов и чтобы волонтеры не сказали ничего лишнего на камеру. "Бывали уже случаи, когда наши слова выворачивали на негатив", - говорит Ирина. Нас она быстро вводит в курс дела: все волонтеры опытные, старше 18 лет, новичков нет. Всего 65 человек на город, больше и не нужно. Основная аудитория - женщины за 50 лет. За поправки они не агитируют, а лишь информируют. Про "обнуление" специально не говорим, только если спросят.

Основная аудитория волонтеров - женщины за 50

Спрашиваем, почему на всех буклетах и растяжках выделено слово "за" - не подталкивает ли это людей проголосовать за поправки? И почему нет ни одного слова "против"? Координатор Ирина быстро находит объяснение, что "негативные лозунги - это неправильная постановка языка". Они вовсе не означают, что нужно проголосовать за поправки. Сама она тоже обещает, что как волонтер ни в коем случае не будет навязывать свое мнение. Но оно, безусловно, есть - девушке поправки нравятся. Владимир Путин - тоже.

"Наша страна на верном пути и все зависит от гаранта, который поставил ее на ноги", - говорит Ирина. Себя она называет патриоткой, а страну преимущественно православной.

23-летний волонтер Дмитрий Баранов, студент психфака, с ней согласен. Его отец воевал в Чечне, и президент Путин ему нравится, потому что тот "в девяностые вывел страну из этих войн". По его словам, последние поправки в конституцию были внесены в 1993 году, поэтому нужны перемены. (Последний раз поправки вносили в Конституцию РФ в 2014 году. - Ред.). Из пяти волонтеров на стойке, трое - дети военных. В Балашихе таких немало - в городе находится несколько военных объектов, в том числе отряд спецназа, который выезжал на захват школы в Беслане.

"Вы понимаете, что это незаконно?": как жители реагируют на волонтеров

В это время мимо стойки проходит женщина, спрашивает, за кого волонтеры агитируют. Те отвечают, что просто информируют о поправках. "Главная поправка - это обнуление Путина. Поэтому я пойду голосовать против него лично", - продолжает женщина и советует волонтерам "бросать это дело и вступать в "команду Жукова с ютьюба". Координатор Ирина говорит, что знает только одного Жукова - их местного депутата, который недавно умер от коронавируса.

Крупный мужчина средних лет в шортах и камуфляжной рубашке с флагом Германии на рукаве долго сидит с приятелем у фонтана, но потом решается подойти к волонтерам. Спрашивает, можно ли проголосовать только за одну поправку. Волонтер Дмитрий говорит, что голосовать надо сразу за все, "пакетом". "Вы понимаете, что это незаконно? - возмущается мужчина. - Что каждую поправку надо отдельно референдумом определять? Когда ваши детишки вырастут, то вы поймете, в чем вы участвовали".

Стикеры - для самых маленьких

В присутствии корреспондента волонтеры предпочитают на такие выпады не реагировать. В масках жарко. Они стоят в них молча и от безделья наблюдают за двумя девочками лет шести, которые пытаются разбудить бездомных собак под большим кустом. Ирина беспокоится, кричит, чтобы те не подходили близко к животным. "Давайте я лучше вам наклеек дам", - зовет она. Это срабатывает. Дети получают стикеры с героями популярного мультфильма "Смешарики" и отдельно для родителей - со словами "За маму и папу". "У меня только мама. А папа умер", - просто говорит девочка, берет наклейки и убегает.

Кто главная аудитория "волонтеров конституции"

Чтобы рассказывать о поправках в конституцию, весной волонтеры проходили специальный онлайн-тренинг. Там, помимо содержания поправок, учили командной работе и общению с горожанами. Но люди на улице не готовы вступать в долгие дискуссии. В лучшем случае волонтеры успевают лишь передать им наклейки и стопку разноцветных флаеров с видами Крыма и Кремля, а также показать QR-код, по которому о поправках "можно узнать подробнее".

Неприветливая, часто агрессивная ("и плевались на нас, и бросались") улица - не их целевая аудитория. Про поправки охотнее слушают пенсионеры, которые сидят дома и которым эти же волонтеры во время режима самоизоляции приносили бесплатные продукты. "Иногда были такие заказы, что вдвоем, втроем не привезти. Одна бабушка просила по двенадцать литровых пачек молока каждые пять дней. Другая - девять кило огурцов и пять кочанов капусты. Она, оказывается, их засаливала", - закатывает глаза Ирина. Теперь благодарные пенсионеры открывают волонтерам двери, чтобы те принесли флаеры и, если нужно, отвели на избирательный участок.

"Дня тишины" перед голосованием не будет. Наоборот, всю неделю и особенно 1 июля на работу выйдет еще больше волонтеров.

Что жители Балашихи говорят про поправки

Вокруг фонтана прогуливается молодой мужчина со сдвоенной детской коляской - в апреле у него родились близнецы. К волонтерам не подходит - говорит, неинтересно, да и тяжело лишний раз вкатывать коляску на пандус.

"С одной стороны, хочется рискнуть и проголосовать против, чтобы посмотреть, как оно будет по-другому. А с другой стороны, мы уже знаем, как жить в этой стране. Зачем перемены?" - рассуждает он. Голосовать скорее всего не пойдет, чтобы не принести домой коронавирус. Он уверен, что карантин ослабили специально под голосование и после 1 июля всех снова закроют по домам.

Супругам Александру и Анне по 35 лет, они тоже гуляют у фонтана с детьми и тоже обходят волонтеров стороной. "Зачем нам волонтеры, мы читаем обо всем в интернете. Хорошие поправки есть, но когда они вместе с "обнулением"... Я решила, что проголосую против", - говорит Анна. Ее муж считает себя аполитичным и голосовать скорее всего не будет. Но даже его смущает, что "за красивыми словами о поправках скрывается еще три тома текста". Он сравнивает это с документами на получение кредита, когда все самое важное пишут мелким шрифтом, чтобы не все могли прочитать.

Некоторые разочарованы, что государство нашло деньги на агитацию за поправки, но не помогло малому бизнесу. "К сожалению, средний класс закончился в стране. Я мастер-приемщик в автосервисе, который не получает второй месяц денег, потому что их нету. А почему нету? Потому что вот такие вот волонтеры стоят во главе, - говорит молодой мужчина в кепке, махнув рукой в сторону "волонтеров конституции". - Путин теперь царь. Тут что делай, что ни делай, все останется как есть".

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