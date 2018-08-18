Кто такая Карин Кнайсль, на свадьбе которой танцевал Путин

До встречи с Ангелой Меркель президент РФ посетил свадьбу главы МИД Австрии. DW - о Карин Кнайсль, чье приглашение на свадьбу принял Владимир Путин.
В субботу, 18 августа, 53-летняя министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вышла замуж за 54-летнего предпринимателя Вольфганга Майлингера. Событие, которое вряд ли привлекло бы к себе особое внимание, если бы невеста не пригласила на свадьбу президента России. А тот приглашение принял. Сам факт, что лидер одной страны посетил свадьбу главы иностранного ведомства другого государства, - редчайший случай в мировой практике.
Портрет невесты
Уроженка Вены, Кнайсль провела часть своего детства в Иордании, в Аммане, где ее отец служил личным пилотом короля Хуссейна, а мать работала стюардессой.
В юности она изучала в Венском университете языки стран Ближнего Востока, потом продолжила обучение в Еврейском университете в Иерусалиме и в Университете Иордании. Кроме того Кнайсль училась в Джорджтаунском университете и Национальной школе администрации во Франции. Она свободно говорит на шести языках. В 1992 году Кнайсль защитила диссертацию на тему о соотношении международного права и концепции границ на Ближнем Востоке.
Действующая глава МИД Австрии является экспертом по Ближнему Востоку и специалистом в области международного права. В 1990-1999 годах она уже работала в министерстве иностранных дел Австрии, а затем занялась исследованиями и преподавательской деятельностью.
Перипетии бизнеса жениха
Что касается будущего супруга главы МИДа Вольфганга Майлингера, его австрийская газета Kurier называет бизнесменом, которому не всегда сопутствует удача. Он пытался сделать карьеру финансиста на фондовой бирже, однако в 2008 году австрийская служба надзора за финансовыми рынками лишила его концессии.
Затем он пытался открыть производство биогаза в австрийской земле Бургенланд, но не смог найти необходимых для этого 30 млн евро. Одним из партнеров проекта была компания Pronovis AG (до 2014 года Майлингер возглавлял ее совет директоров), но в ноябре 2017 года фирма была ликвидирована. Сейчас на вопрос о сфере своей деятельности Майлингер отвечает, что у него некий финансовый проект за рубежом.
Министр по квоте правых популистов
Хотя Карин Кнайсль всегда оставалась беспартийной, с 2005 по 2010 годы она была внесена в список кандидатов на местных выборах от консервативной Австрийской народной партии. Кнайсль занимает жесткую позицию в отношении мигрантов. Она неоднократно и резко критиковала миграционную политику Ангелы Меркель (Angela Merkel). 18 декабря 2017 года политик заняла кресло министра иностранных дел Австрии в правительстве Себастьяна Курца по квоте правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС).
Кнайсль пригласила российского президента на грядущую свадьбу во время его визита в Вену в начале июня. Судя по всему, это была их единственная встреча. В последние дни уже подтвержденный визит российского президента вызвал в Австрии волну острой критики.
Визит российского президента "наносит ущерб" Австрии, заявил австрийский политолог Герхард Манготт. По его словам, предстоящий визит "возбуждает подозрение" в том, что Австрия является "троянским конем" России в Евросоюзе.
Австрийская партия свободы, по чьей квоте Кнайсль стала главой МИДа, известна своими тесными связями с "Единой Россией". Манготт называет три причины такой близости. Во-первых, правым популистам близок авторитарный стиль Путина. Во-вторых, давней традицией европейских правых популистов является поддержка всех элементов антиамериканизма. И в-третьих, консервативная система ценностей, провозглашенная в Кремле, во многом схожа с идеологическими позициями "национал-консервативных партий Европы".
Оппозиция критикует визит Путина
Австрийский депутат Европарламента от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" Михель Раймон призвал Кнайсль в связи с визитом Путина подать в отставку. Если глава внешнеполитического ведомства "не сделает этого добровольно", федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену, считает Раймон.
Оппозиционная партия "Список Пильца" в свою очередь указывает на то, что за визит важного гостя на свадьбу министра заплатят австрийские налогоплательщики, и указывает на политический аспект приглашения. "Как должны воспринимать Австрию в мире в роли посредника, если между главой австрийского МИД и президентом РФ очевидно существуют близкие отношения?" - задается вопросом депутат от партии в австрийском парламенте Бруно Россман.
А молодожены тем временем готовились к свадьбе. Они взяли на себя все расходы по встрече гостей, включая услуги охранной компании, заверил представитель австрийского МИДа. В министерстве также отметили, что это был "личный визит на частное мероприятие", который не окажет влияния на внешнеполитическую позицию Австрии.
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