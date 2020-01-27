Кто станет соперником Лукашенко на выборах президента Беларуси?

Прием заявок на участие в процедуре определения единого кандидата в президенты от белорусской оппозиции завершился 16 февраля в 23:59. Как рассказал в интервью DW координатор штаба кампании народного голосования (праймериз) Игорь Борисов, всего поступило шесть заявок. Седьмой претендент, предприниматель Владимир Усеня, не успел собрать необходимое число подписей (требование для самовыдвиженцев).

Предполагается, что фамилия единого кандидата будет названа в мае на Конгрессе демократических сил. Им станет тот политик, кто получит наибольшую поддержку на собраниях в регионах, в ходе интернет-голосования и от делегатов конгресса.

Кто участвует в оппозиционном праймериз в Беларуси

Первыми заявку на участие в праймериз подали лидер движения "За Свободу" Юрий Губаревич, глава Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов и сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец. Все трое были выдвинуты возглавляемыми ими структурами.

Павел Северинец - один из главных претендентом на роль единого кандидата от оппозиции

Путем сбора подписей выдвинулись еще один сопредседатель БХД Ольга Ковалькова и экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, ранее исключенная из ОГП. Последним подал заявку - от Партии БНФ - Алексей Янукевич.

Интересно, что 27 января, когда лидеры пяти ведущих оппозиционных структур Беларуси заявили о намерении решить вопрос единого кандидата в президенты путем праймериз, лидер ПБНФ Григорий Костусёв предложил без голосования на собраниях и в интернете сразу назвать единым Северинца. Однако партия не отказалась от кандидатуры Янукевича, и он подал заявку на участие в праймериз.

Единым кандидатом будет политик правых взглядов

Все шестеро оппозиционеров, объявившие о своих президентских амбициях, представляют правый флаг политического спектра. При этом выдвиженцы от БХД и ПБНФ - ярко выраженные консерваторы, а лидеры ОГП и движения "За Свободу" скорее пытаются найти баланс между консервативными и либеральными ценностями.

Игорь Борисов (фото из архива)

Помимо документов о выдвижении претенденты на пост единого кандидата должны были заплатить залог (500 евро в пересчете) и подписаться под декларацией. В ней содержатся пункты о приверженности кандидата независимости Беларуси, осуждении им диктатуры и защите социальных и экономических прав граждан, поддержке выхода страны из ОДКБ, денонсации договора о Союзном государстве и вывода иностранных военных объектов с территории Беларуси.

"У нас будет две недели, чтобы проверить все подписи и весь пакет документов. Будем консенсусом принимать решение (о регистрации участников праймериз. - Ред.), - сообщил DW Игорь Борисов. Не дожидаясь этого решения, шестерка претендентов уже включились в агитацию за свои кандидатуры. Региональные собрания с голосованием за кандидатов стартуют 4 марта уже после завершения формальностей в своеобразном оппозиционном центризбиркоме.

Шансы стать единым кандидатом и выиграть президентские выборы

"На праймериз победит тот, у кого больше телефонная книга", - поделился мнением один из оппозиционных лидеров. Региональные собрания организуют оппозиционные структуры, учредившие саму процедуру праймериз, но прийти туда могут все желающие. Это значит, что каждый из претендентов приведет столько своих сторонников, сколько сможет.

Минский политолог Валерий Карбалевич в интервью DW сделал осторожную оценку шансов участников праймериз: "Процесс только начинается, и сложно представить, какие будут повороты. На сегодняшний день фаворитом выглядит Павел Северинец - он (из всех участников праймериз. - Ред.) более известен и ярок. О нем писали, как об основном организаторе акций протеста против поглощения Беларуси Россией, ему приходилось за это сидеть".

В Беларуси после закрытия властями Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) больше не публикуются независимые электоральные рейтинги политиков. По оценке Карбалевича, поддержка действующего президента сейчас невысока - за него готовы проголосовать 20-30%.

Политолог допускает, что в такой ситуации "глава государства и единый кандидат от оппозиции получат близкий уровень поддержки, и это уникальная ситуация для Беларуси". Он не рискнул дать прогноз, как это повлияет на дальнейшее развитие событий. При этом Валерий Карбалевич не исключил, что на президентских выборах 2020 года, "возможно, мы впервые столкнемся с нерегистрацией единого кандидата, который соберет 100 тысяч подписей избирателей".

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