 Кто сочинил сказки братьев Гримм | Что читают в Германии | DW | 26.02.2019

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Книги

Кто сочинил сказки братьев Гримм

День рассказывания сказок отмечается в Германии 26 февраля. И, наверняка, очень многим детям будут в этот день рассказывать (или читать) сказки братьев Гримм.

Иллюстрация к сказке Гензель и Гретель. 1880 год

Жил-был один писатель. Звали его Ахим фон Арним (Achim von Arnim). Однажды он читал рукопись своих друзей, как было описано позднее, "меряя шагами комнату". При этом фон Арним так сильно углубился в чтение, что - как гласят апокрифы - "не замечал, как балансирует на его голове, легко взмахивая крыльями, ручная канарейка, которая, похоже, прекрасно чувствовала себя в его густых локонах".

Братья Гримм - Вильгельм (слева) и Якоб

Братья Гримм - Вильгельм (слева) и Якоб

Эта сцена дошла до нас в описании братьев Гримм. Якоб и Вильгельм (Jacob und Wilhelm Grimm) были теми самыми друзьями Ахима фон Арнима, которых тот посетил в городе Касселе в 1812 году и рукопись которых читал с таким увлечением, что не замечал канарейки на своей голове. К мнению Ахима братья Гримм, весьма плодовитые литераторы, относились с большим уважением. Тем не менее они были несколько удивлены, когда всем остальным их рукописям, прочитанным в тот вечер, фон Арним предпочел именно собрание сказок. Ведь вовсе не сказки они считали своим главным делом.

Самые популярные сказки

К Рождеству 1812 года они впервые вышли отдельной книгой, озаглавленной так: "Детские и домашние (то есть семейные) сказки, собранные братьями Гримм". Шестнадцать авторских экземпляров этой книги с пометками, комментариями и дополнениями братьев Гримм объявлены ЮНЕСКО документальным наследием человечества.

Романтик фон Арним, один из издателей сборника народных песен, буквально заставил в свое время колеблющихся Якоба и Вильгельма наконец опубликовать сказки, которые те собирали в течение многих лет. Миллионы читателей во всем мире, взрослых и детей, должны быть благодарны за это Ахиму фон Арниму. Ни одна из книг братьев Гримм не может даже приблизительно сравниться по популярности, с их сказками: ни сборник немецких народных преданий, ни толковый словарь немецкого языка в 16 томах.

Контекст

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Но это и не удивительно: вообще ни одну из опубликованных на немецком языке книг не переводили так часто на другие языки мира (в общей сложности, на 160 языков!), ни одну не издавали столь высокими тиражами, как "Сказки братьев Гримм", - так их уже очень скоро стали называть в самых разных странах. Когда в Германию приехала первая торговая делегация из Японии, которая только-только начинала налаживать отношения с Европой, японские дипломаты и банкиры потребовали включить в программу визита встречу с Якобом и Вильгельмом.

"Бременские музыканты", "Волк и семеро козлят", "Храбрый Портняжка", "Мальчик-с-пальчик", "Сладкая каша", "Госпожа Метелица", "Король Дроздобород" - вот только несколько названий, которые известны, наверное, почти каждому человеку в мире. Или известны под другими названиями и в несколько измененном виде. "Гензель и Гретель", например, как "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Сказка о рыбаке и его жене" - как "Сказка о рыбаке и рыбке", и так далее.

Слишком грубые или слишком приглаженные?

Интересно, что у сказок братьев Гримм были и даже есть сегодня не только поклонники. В 1837 году Якоб и Вильгельм, отбиваясь от критиков, написали в одной из статей, что не собираются подробно разбирать достоинства своих сказок, чтобы защитить их. "Сам факт их народного существования, - подчеркивали братья Гримм, - уже достаточен для того, чтобы доказать их ценность". Между тем уже первое издание сказок вызвало недовольство даже уважаемых представителей романтизма. Они считали сказки слишком грубыми, нуждающимися в литературной обработке. Любопытно, что современные фольклористы обвиняют братьев Гримм в прямо противоположном - в том, что те подвергли устные народные сказки слишком сильной литературной обработке.

Первое издание сказок братьев Гримм

Первое издание сказок братьев Гримм

Есть у братьев Гримм и критики другого рода. Они неутомимо ищут, откуда те списали свои сказки, и обвиняют их в плагиате. Между тем Якоб и Вильгельм никогда и не скрывали, что они не сами сочинили свои сказки, а лишь записали и обработали то, что услышали от сказителей и сказительниц. Одной из них была Доротея Фиманн (Dorothea Viehmann), дочь гессенского трактирщика. Ее предки-гугеноты бежали от преследований из Франции, поэтому многие сказки, которые услышали от Доротеи Якоб и Вильгельм Гримм и которые считаются классическими образцами немецкого фольклора, на самом деле берут начало в фольклоре французском (как, например, "Красная Шапочка" или "Кот в сапогах").

Без гонорара

У некоторых сказок можно найти не только устные, но и литературные источники. Так, например, Храбрый Портняжка ("одним махом семерых убивахом") впервые появился в шванках еще в середине XVI века, а Рапунцель с ее длинными золотыми волосами была героиней одного из романов Фридриха Шульца (Friedrich Schulz), вышедшего в 1790 году. Но оба автора давным-давно забыты, а вот герои братьев Гримм стали бессмертными. Бессмертными их сделал тот неповторимый поэтический язык в сочетании с реалистическими деталями, который характерен для стиля братьев Гримм.

Кстати, за первое издание сказок Якоб и Вильгельм не получили ни гроша: они отказались от гонорара, чтобы книжка, от которой никто не ожидал коммерческого успеха, вообще могла выйти. И к этому тоже приложил руку Ахим фон Арним, сумевший убедить своих друзей в том, что ценность собранных ими сказок намного важнее денег, которые те могли бы на этих сказках заработать. И он оказался прав.

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    "В далеком царстве, в далеком государстве…" - хорошо знакомое начало многих сказок. Самыми известными собирателями сказок и легенд в Германии были братья Якоб и Вильгельм Гримм. "Красная Шапочка", "Золушка", "Белоснежка", "Рапунцель"… Всего они записали и обработали более двухсот таких историй, переведенных позже более чем на 170 языков мира.

  • Гравюра XIX века

    Немецкая дорога сказок

    Мир сказок, мифов и легенд

    Туристический маршрут Немецкая дорога сказок (Deutsche Märchenstraße) протяженностью 600 километров ведет из Ханау в Бремен по территории пяти федеральных земель. На этой гравюре XIX века братья Гримм изображены в гостях у Доротеи Виманн, чьи пересказы народных преданий стали одним из важнейших источников их собрания "Детских и семейных сказок", впервые изданного в 1812 году.

  • Ханау

    Немецкая дорога сказок

    Ханау

    Путешествие по Немецкой дороге сказок начинается в гессенском городе Ханау, где родились Якоб (1785-1863) и Вильгельм Гримм (1786-1859). Этот памятник установлен в центре города на Рыночной площади.

  • Штайнау

    Немецкая дорога сказок

    Штайнау

    В Штайнау-ан-дер-Штрасе братья Гримм провели детство. Их отец Филипп Вильгельм Гримм был амтманом - главным чиновником округа Штайнау. Семья жила в этом доме. Сейчас в нем работает музей, а на площади перед ратушей, где они часто играли, в 1985 году был установлен Сказочный фонтан.

  • Марбург

    Немецкая дорога сказок

    Марбург

    В Марбурге братья Гримм посещали университет, где изучали юридические науки. По городу сейчас проложен сказочный прогулочный маршрут - Тропа Гриммов (Grimm-Dich-Pfad).

  • Кассель

    Немецкая дорога сказок

    Кассель

    В Касселе братья Гримм прожили четверть века. Именно здесь они записали и обработали большинство своих сказок и легенд. Их творчеству в этом городе на реке Фульда посвящен музей "Вселенная братьев Гримм" (Grimmwelt).

  • Замок Ханштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Ханштайн

    Вниз по течению Фульды - там, где она сливается с Везером, раскинулся лесной массив Кауфунгер Вальд, в котором происходит действие многих сказок братьев Гримм. Недалеко находятся развалины древнего замка Ханштайн, служившие, как гласят легенды, прибежищем для рыцарей-разбойников. Кстати, в этом замке в 2012 году проходили съемки немецкого фильма "Лекарь: Ученик Авиценны" (Der Medicus).

  • Замок Людвигштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Людвигштайн

    По соседству находится еще одна средневековая достопримечательность - замок Людвигштайн, построенный в 1415 году. В начале прошлого века внимание на него обратили основатели молодежной группы "Вандерфогель" ("Перелетные птицы"), положившей начало одноименному культурно-образовательному и туристическому движению. Они восстановили замок. Сейчас в нем работает молодежная турбаза.

  • Хессиш-Лихтенау

    Немецкая дорога сказок

    Хессиш-Лихтенау

    В городе Хессиш-Лихтенау можно посетить музей "Госпожи Метелицы" (Holleum - Frau Holle-Museum), расположенный в Старой ратуше. Согласно легенде, записанной братьями Гримм, когда она вытряхивает свою перину, во всем белом свете идет снег.

  • Гёттинген

    Немецкая дорога сказок

    Гёттинген

    Первое письменное упоминание о Гёттингене датировано 953 годом. Братья Гримм были профессорами здешнего университета, однако в 1837 году лишились должностей из-за либеральных взглядов. Один из символов города - бронзовая фигурка "Гусиной пастушки", которую целуют здешние аспиранты после сдачи экзаменов. "Гусиная пастушка" даже считается самой часто целуемой девушкой в мире.

  • Сабабург

    Немецкая дорога сказок

    Сабабург

    Замок "Спящей красавицы" - Сабабург был заложен в 1334 году. В XIX веке стал считаться в народе сказочным замком братьев Гримм. Расположен среди лесного массива Райнхардсвальд между Касселем и Гёттингеном.

  • Гамельн

    Немецкая дорога сказок

    Гамельн

    Нижнесаксонский город Гамельн является местом действия всемирно известной сказки о Гамельнском крысолове. В центре сохранилось много зданий в стиле Везерского ренессанса. С середины мая по середину сентября в городе проходит сказочный фестиваль с уличными представлениями по воскресеньям.

  • Альсфельд

    Немецкая дорога сказок

    Альсфельд

    Особую роль в жизни Альсфельда играет Красная Шапочка. Здесь утверждают, что братья Гримм, работая над сказкой, нарядили свою героиню в традиционный местный костюм - "Швельмер трахт". Гостей города ожидают прекрасно сохранившиеся фахверковые дома и позднеготическая ратуша, а также Дом-музей сказок.

  • Бремен

    Немецкая дорога сказок

    Бремен

    Бремен и Бременские музыканты давно стали неразлучной компанией. Сказка учит нас, что вместе мы сильнее. Братья Гримм записали эту историю в начале XIX века. Сегодня в Бремене можно найти много памятников знаменитой четверке - ослу, собаке, кошке и петуху. Самый известный из них установили в 1951 году на площади перед ратушей.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Немецкая дорога сказок

600 километров по следам братьев Гримм - от Ханау до Бремена. (19.03.2018)  

Ссылки в интернете

Ахим фон Арним

"Детские и домашние сказки братьев Гримм"

Доротея Фиманн (Виманн)

Аудио- и видеофайлы по теме

Сказочный ужин в Лапландии (видео)  

Родина Белоснежки  

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Иллюстрация к сказке Гензель и Гретель. 1880 год

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