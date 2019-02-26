Кто сочинил сказки братьев Гримм

Жил-был один писатель. Звали его Ахим фон Арним (Achim von Arnim). Однажды он читал рукопись своих друзей, как было описано позднее, "меряя шагами комнату". При этом фон Арним так сильно углубился в чтение, что - как гласят апокрифы - "не замечал, как балансирует на его голове, легко взмахивая крыльями, ручная канарейка, которая, похоже, прекрасно чувствовала себя в его густых локонах".

Братья Гримм - Вильгельм (слева) и Якоб

Эта сцена дошла до нас в описании братьев Гримм. Якоб и Вильгельм (Jacob und Wilhelm Grimm) были теми самыми друзьями Ахима фон Арнима, которых тот посетил в городе Касселе в 1812 году и рукопись которых читал с таким увлечением, что не замечал канарейки на своей голове. К мнению Ахима братья Гримм, весьма плодовитые литераторы, относились с большим уважением. Тем не менее они были несколько удивлены, когда всем остальным их рукописям, прочитанным в тот вечер, фон Арним предпочел именно собрание сказок. Ведь вовсе не сказки они считали своим главным делом.

Самые популярные сказки

К Рождеству 1812 года они впервые вышли отдельной книгой, озаглавленной так: "Детские и домашние (то есть семейные) сказки, собранные братьями Гримм". Шестнадцать авторских экземпляров этой книги с пометками, комментариями и дополнениями братьев Гримм объявлены ЮНЕСКО документальным наследием человечества.

Романтик фон Арним, один из издателей сборника народных песен, буквально заставил в свое время колеблющихся Якоба и Вильгельма наконец опубликовать сказки, которые те собирали в течение многих лет. Миллионы читателей во всем мире, взрослых и детей, должны быть благодарны за это Ахиму фон Арниму. Ни одна из книг братьев Гримм не может даже приблизительно сравниться по популярности, с их сказками: ни сборник немецких народных преданий, ни толковый словарь немецкого языка в 16 томах.

Но это и не удивительно: вообще ни одну из опубликованных на немецком языке книг не переводили так часто на другие языки мира (в общей сложности, на 160 языков!), ни одну не издавали столь высокими тиражами, как "Сказки братьев Гримм", - так их уже очень скоро стали называть в самых разных странах. Когда в Германию приехала первая торговая делегация из Японии, которая только-только начинала налаживать отношения с Европой, японские дипломаты и банкиры потребовали включить в программу визита встречу с Якобом и Вильгельмом.

"Бременские музыканты", "Волк и семеро козлят", "Храбрый Портняжка", "Мальчик-с-пальчик", "Сладкая каша", "Госпожа Метелица", "Король Дроздобород" - вот только несколько названий, которые известны, наверное, почти каждому человеку в мире. Или известны под другими названиями и в несколько измененном виде. "Гензель и Гретель", например, как "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Сказка о рыбаке и его жене" - как "Сказка о рыбаке и рыбке", и так далее.

Слишком грубые или слишком приглаженные?

Интересно, что у сказок братьев Гримм были и даже есть сегодня не только поклонники. В 1837 году Якоб и Вильгельм, отбиваясь от критиков, написали в одной из статей, что не собираются подробно разбирать достоинства своих сказок, чтобы защитить их. "Сам факт их народного существования, - подчеркивали братья Гримм, - уже достаточен для того, чтобы доказать их ценность". Между тем уже первое издание сказок вызвало недовольство даже уважаемых представителей романтизма. Они считали сказки слишком грубыми, нуждающимися в литературной обработке. Любопытно, что современные фольклористы обвиняют братьев Гримм в прямо противоположном - в том, что те подвергли устные народные сказки слишком сильной литературной обработке.

Первое издание сказок братьев Гримм

Есть у братьев Гримм и критики другого рода. Они неутомимо ищут, откуда те списали свои сказки, и обвиняют их в плагиате. Между тем Якоб и Вильгельм никогда и не скрывали, что они не сами сочинили свои сказки, а лишь записали и обработали то, что услышали от сказителей и сказительниц. Одной из них была Доротея Фиманн (Dorothea Viehmann), дочь гессенского трактирщика. Ее предки-гугеноты бежали от преследований из Франции, поэтому многие сказки, которые услышали от Доротеи Якоб и Вильгельм Гримм и которые считаются классическими образцами немецкого фольклора, на самом деле берут начало в фольклоре французском (как, например, "Красная Шапочка" или "Кот в сапогах").

Без гонорара

У некоторых сказок можно найти не только устные, но и литературные источники. Так, например, Храбрый Портняжка ("одним махом семерых убивахом") впервые появился в шванках еще в середине XVI века, а Рапунцель с ее длинными золотыми волосами была героиней одного из романов Фридриха Шульца (Friedrich Schulz), вышедшего в 1790 году. Но оба автора давным-давно забыты, а вот герои братьев Гримм стали бессмертными. Бессмертными их сделал тот неповторимый поэтический язык в сочетании с реалистическими деталями, который характерен для стиля братьев Гримм.

Кстати, за первое издание сказок Якоб и Вильгельм не получили ни гроша: они отказались от гонорара, чтобы книжка, от которой никто не ожидал коммерческого успеха, вообще могла выйти. И к этому тоже приложил руку Ахим фон Арним, сумевший убедить своих друзей в том, что ценность собранных ими сказок намного важнее денег, которые те могли бы на этих сказках заработать. И он оказался прав.

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