Кто следит за качеством в Германии?

Формат A4 и другие немецкие стандарты

Требования к соскам

DIN определяет разные стандарты для разных возрастов: соски для новорожденных, младенцев до 2 месяцев, от 2 до 6 месяцев и от 6 до 18 месяцев, для детей старше 18 месяцев. И это не просто так! От производителей требуют выпускать соски с широким щитком, чтобы их нельзя было проглотить, и вентиляционными отверстиями, чтобы малыш свободно дышал.