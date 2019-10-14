 Кто следит за качеством в Германии? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.10.2019

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Культура и стиль жизни

Кто следит за качеством в Германии?

14 октября - Всемирный день стандартизации. Многие нормы и стандарты, разработанные в Германии, приняты во всем мире.

  • Какими должны быть конические штифты

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    Какими должны быть конические штифты

    22 декабря 1917 года в Берлине был создан Комитет по стандартизации немецкой промышленности - предшественник нынешнего Немецкого института стандартизации (DIN). Уже десять недель спустя он обнародовал первый принятый им официальный стандарт. Он касался размеров конических штифтов для машиностроения. На сегодняшний день существует около 35 тысяч немецких промышленных стандартов.

  • Требования к пустышке

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    Требования к соскам

    DIN определяет разные стандарты для разных возрастов: соски для новорожденных, младенцев до 2 месяцев, от 2 до 6 месяцев и от 6 до 18 месяцев, для детей старше 18 месяцев. И это не просто так! От производителей требуют выпускать соски с широким щитком, чтобы их нельзя было проглотить, и вентиляционными отверстиями, чтобы малыш свободно дышал.

  • А4 и другие форматы

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    А4 и другие форматы

    В документообороте большую роль играют форматы деловых бумаг и конструкторской документации. Раньше на разных фабриках были разные стандарты, что создавало немалые проблемы. В 1922 году в Германии этому был положен конец. Здесь приняли форматы, разработанные немецким инженером и математиком Вальтером Порстманом. Так, чертежный формат А4 и по российскому ГОСТу стал исходным.

  • В поход - с надежным спальным мешком

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    В поход - с надежным спальным мешком

    Стандарты DIN распространяются и на туристическое снаряжение, например, на спальные мешки. DIN предусматривает проведение стандартных температурных тестов спальных мешков на специально сконструированных манекенах, симулирующих "усредненного" мужчину или "усредненную" женщину. Спальный мешок, соответствующий немецким стандартам, можно использовать не менее 20 тысяч раз.

  • Чтобы гриль удался на славу

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    Чтобы колбаски удались на славу

    Отличный вариант для воскресного пикника - колбаски на гриле или мангале. Для их прожарки на углях используется специальная решетка, обычно чугунная или из нержавеющей стали. DIN предписывает: ширина между прутьями должна быть не более 20 миллиметров. Тогда сосиски не провалятся и не сгорят.

  • Выбираем правильную зубную щетку

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    Выбираем правильную зубную щетку

    Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку раз в три месяца. Но какая зубная щетка лучше? Что говорят об этом нормы качества DIN? Согласно существующей методике, индекс жесткости щетины измеряется в ньютонах на квадратный миллиметр. Так вот, по стандартам DIN, этот показатель должен соответствовать 15 ньютонам. Это оптимальная величина.

  • Стиральная машина с экоэтикеткой

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    Стиральная машина с экоэтикеткой

    Совместно с Европейским комитетом по стандартизации немцы разрабатывают и требования к качеству электроприборов. Так, при покупке стиральной машины потребителю следует обращать внимание на ее маркировку. Если на машине есть стандартные "экологические" этикетки (например, о нормах потребления энергии), то машина собрана в соответствии с международными требованиями.

  • Один из лидеров в разработке стандартов

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    Один из лидеров в разработке стандартов

    Главная задача Немецкого института стандартизации (DIN) - разработка нормативно-технической документации. К работе над этим подключены 26 тысяч экспертов из разных областей науки и техники. DIN - один из мировых лидеров в деле разработки стандартов и прочих нормативных документов. На фото: так выглядел главный офис этой некоммерческой организации 100 лет назад.

    Автор: Наталия Королева


  • Какими должны быть конические штифты

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    Какими должны быть конические штифты

    22 декабря 1917 года в Берлине был создан Комитет по стандартизации немецкой промышленности - предшественник нынешнего Немецкого института стандартизации (DIN). Уже десять недель спустя он обнародовал первый принятый им официальный стандарт. Он касался размеров конических штифтов для машиностроения. На сегодняшний день существует около 35 тысяч немецких промышленных стандартов.

  • Требования к пустышке

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    Требования к соскам

    DIN определяет разные стандарты для разных возрастов: соски для новорожденных, младенцев до 2 месяцев, от 2 до 6 месяцев и от 6 до 18 месяцев, для детей старше 18 месяцев. И это не просто так! От производителей требуют выпускать соски с широким щитком, чтобы их нельзя было проглотить, и вентиляционными отверстиями, чтобы малыш свободно дышал.

  • А4 и другие форматы

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    А4 и другие форматы

    В документообороте большую роль играют форматы деловых бумаг и конструкторской документации. Раньше на разных фабриках были разные стандарты, что создавало немалые проблемы. В 1922 году в Германии этому был положен конец. Здесь приняли форматы, разработанные немецким инженером и математиком Вальтером Порстманом. Так, чертежный формат А4 и по российскому ГОСТу стал исходным.

  • В поход - с надежным спальным мешком

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    В поход - с надежным спальным мешком

    Стандарты DIN распространяются и на туристическое снаряжение, например, на спальные мешки. DIN предусматривает проведение стандартных температурных тестов спальных мешков на специально сконструированных манекенах, симулирующих "усредненного" мужчину или "усредненную" женщину. Спальный мешок, соответствующий немецким стандартам, можно использовать не менее 20 тысяч раз.

  • Чтобы гриль удался на славу

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    Чтобы колбаски удались на славу

    Отличный вариант для воскресного пикника - колбаски на гриле или мангале. Для их прожарки на углях используется специальная решетка, обычно чугунная или из нержавеющей стали. DIN предписывает: ширина между прутьями должна быть не более 20 миллиметров. Тогда сосиски не провалятся и не сгорят.

  • Выбираем правильную зубную щетку

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    Выбираем правильную зубную щетку

    Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку раз в три месяца. Но какая зубная щетка лучше? Что говорят об этом нормы качества DIN? Согласно существующей методике, индекс жесткости щетины измеряется в ньютонах на квадратный миллиметр. Так вот, по стандартам DIN, этот показатель должен соответствовать 15 ньютонам. Это оптимальная величина.

  • Стиральная машина с экоэтикеткой

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    Стиральная машина с экоэтикеткой

    Совместно с Европейским комитетом по стандартизации немцы разрабатывают и требования к качеству электроприборов. Так, при покупке стиральной машины потребителю следует обращать внимание на ее маркировку. Если на машине есть стандартные "экологические" этикетки (например, о нормах потребления энергии), то машина собрана в соответствии с международными требованиями.

  • Один из лидеров в разработке стандартов

    Формат A4 и другие немецкие стандарты

    Один из лидеров в разработке стандартов

    Главная задача Немецкого института стандартизации (DIN) - разработка нормативно-технической документации. К работе над этим подключены 26 тысяч экспертов из разных областей науки и техники. DIN - один из мировых лидеров в деле разработки стандартов и прочих нормативных документов. На фото: так выглядел главный офис этой некоммерческой организации 100 лет назад.

    Автор: Наталия Королева


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  • Фотогалерея: 10 вещей, изобретенных в Германии

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    Автор: Юлиан Томпкин, Элла Володина


Смотреть видео 03:38

Пять немецких изобретений, которые изменили мир (27.05.16)

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