Кто следит за качеством в Германии?

14 октября - Всемирный день стандартизации. Многие нормы и стандарты, разработанные в Германии, приняты во всем мире.
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