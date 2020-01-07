 Кто поможет студенту в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 13.01.2020

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Учеба и карьера

Кто поможет студенту в Германии

Кто поможет первокурснику освоиться в немецком вузе? Кто решит конфликт с преподавателем? DW знакомит с самоуправлением по-немецки.

Университет в Ганновере - студенческое объединение приветствует первокурсников

С чего начинается учеба в немецком вузе? На первокурсника сваливается, как правило, масса информации, из которой он, пытаясь успешно спланировать свой первый семестр, постепенно выуживает все необходимое. А так как единого "рецепта по учебной ориентации" для немецких студентов нет, ведь каждый университет Германии работает по собственным правилам, желательно как можно быстрее выяснить - куда же обращаться за помощью?

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На каждом факультете в немецких вузах существуют факультетские объединения студентов - Fachschaft ("фахшафт"), своего рода представительства интересов студентов данного факультета. Точнее - речь идет о так называемом совете факультетского объединения - Fachschafstrat.

Самоуправление по-немецки

Активисты этих добровольных студенческих объединений предлагают регулярные консультации, как для первокурсников, так и для тех, кто заблудился в "дебрях" немецкой системы образования.

"В начале семестра студенты-добровольцы устраивают вводные информационные мероприятия, на которых можно задать вопросы, касающиеся учебы на избранном факультете", - поясняет выпускница магистратуры Института славистики (Slavisches Institut) Кельнского университета Сабина Стаценко (Sabina Stacenko).

Члены студенческого объединения - студенты старших семестров. Они помогают составить учебное расписание, объясняют, что ожидает студента на экзамене, дают советы, как сориентироваться на огромной территории университета, продолжает она.

Однако бывают и другие ситуации, например - жалобы на преподавателей. Точнее - на стиль преподавания того или иного доцента, объем требований, предъявляемых студентам. "В таких случаях мы можем лишь посоветовать обсудить возможные недоразумения с преподавателем лично. И только если недовольство перерастает в конфликт - члены объединения обращаются к руководству института", - делится опытом бывший член объединения студентов славистики (славянской филологии) и регионоведения в интервью DW.   

В отличие от других факультетов университета, объединение студентов славистики насчитывает всего несколько человек, поясняет Сабина Стаценко, поэтому ограничивается консультациями для сокурсников и парой мероприятий в год - традиционным книжным базаром, а также помощью в проведении конференций и институтских праздников по случаю окончания учебного семестра.

Первокурсники в Кельнском университете

Первокурсники в Кельнском университете - кто ответит на все вопросы?

Там, где организаторов гораздо больше, для первокурсников устраивают информационный прием с размахом. Студенты английской филологии, например, начинают с совместного завтрака с обсуждением наболевших вопросов, затем они отправляются на экскурсию по университету, а вечером - по Кельну, не упуская возможности продегустировать местные сорта пива.

Студенты, объединяйтесь!

Член студенческого объединения - "должность" выборная. Избирают в совет объединения студентов обычно раз в семестр, после этого члены совета уполномочены представлять интересы сокурсников в течение двух семестров. Все советы студенческих объединений факультетов университета принимают участие в регулярных заседаниях (Fachschaftenkonferenz, FSK), на которых обсуждаются актуальные вопросы. "Вот конкретный вопрос - посещаемость: обязаны ли студенты посещать каждое занятие или есть исключения? На общих собраниях было разработано заявление, с просьбой рассмотреть этот вопрос в деканате и принять приемлемое для всех решение", - рассказывает Сабина.  

Стать членом объединения студентов славистики она решила только после окончания бакалавриата. "Мне захотелось поближе познакомиться с работой института", - признается Сабина. Она охотно делилась студенческим опытом с новичками и сокурсниками, а заодно приобрела организационные навыки и знания. "Они мне уже очень помогли и пригодятся в будущем", - уверена девушка. "Будучи членом объединения студентов, я принимала участие в голосовании во время выборов преподавателя", - вспоминает она.

Право голоса члены факультетских объединений имеют и при выборе будущего профессора, при распределении бюджета, выделенного на улучшение учебного процесса, в решении организационных вопросов института или факультета. Студенты-активисты участвуют в заседаниях различных комиссий и советов, могут внести предложения по изменению учебного плана, настаивать на введении новых дисциплин.

Работа - добровольная

К сожалению, интерес многих членов студенческих объединений к этой добровольной деятельности часто угасает, так и не успев, как следует, разгореться, сожалеет Сабина Стаценко из Кельна. По ее мнению, важность и необходимость этой во всех отношениях полезной работы многие новоиспеченные "активисты" явно недооценивают, а ведь это уникальная возможность стажировки для будущей карьеры. "Времени, конечно, хронически не хватает", - подтверждает Сабина. Студент, занимащийся такой добровольной работой, может продлить обучение и выплату государственной стипендии-ссуды BAföG сроком до двух семестров. Этот своеобразный зачет по "добровольной общественной работе" по-немецки называется "Gremiensemester". 

Рурский университет Бохума - студенческое объединение химического факультета приветствует первокурсников

Рурский университет Бохума: студенческое объединение химического факультета приветствует первокурсников

Другой положительный момент - общение и контакты. В зависимости от факультета (и университета), члены немецких объединений студентов приглашают сокурсников в походы, на вечеринки, на "ученые" турниры и состязания, на экскурсии - в архивы и музеи, в лес, в парк, на турбазу… Есть у сообществ и небольшой бюджет, выделяемый студенческим комитетом (AStA) из семестровых взносов. А потому "Дни открытых дверей", встречи, праздники, экскурсии и даже заседания объединений студентов проходят, как правило, не без (пусть и скромного) застолья!

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    Удобное расположение

    Кампус Адлерсхоф находится неподалеку от станции городской железной дороги S-Bahn и аэропорта Шёнефельд. До ближайшего здания Университета имени Гумбольдта - 10 минут пешком, до центра города - 30 минут на общественном транспорте.

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    Новые общежития достроили в конце июня 2016 года. С середины июля у студентов и научных сотрудников университета появилась возможность заселиться в апартаменты.

  • Кампус Адлерсхоф

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    Комфорт превыше всего

    Все комнаты сдаются с мебелью: студенческие апартаменты оснащены письменным столом, кроватью, шкафом для одежды, книжными полками. На кухне - духовка, микроволновая печь и холодильник.

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    Оставаться на связи

    В общежитии уже проведен скоростной интернет, а также есть возможность подключить кабельное телевидение.

  • Кампус Адлерсхоф

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    Высокие цены

    Стоимость такой однокомнатной квартиры площадью 24 квадратных метра - 450 евро в месяц без учета электричества. Двухкомнатные апартаменты обойдутся в 675 евро в месяц, трехкомнатные - в 900 евро.

  • Кампус Адлерсхоф

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    Современный дизайн

    В отличие от многих общежитий апартаменты в кампусе Адлерсхоф оборудованы отдельной ванной комнатой. Дизайн в стиле минимализм позволяет чувствовать себя комфортно любому гостю.

  • Кампус Адлерсхоф

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    Для новых жильцов в Адлерсхофе уже приготовлено 153 миниатюрные квартиры. Эта студия площадью 38 квадратных метров стоит 620 евро в месяц.

  • Кампус Адлерсхоф

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    Под боком

    Булочная, кофейня, супермаркет и аптека находятся в пяти минутах ходьбы от общежития. Прачечная работает 24 часа в сутки.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Фотогалерея: Общежитие нового формата изнутри

На рынке жилья для студентов появляется все больше объектов класса "люкс". Строительство одного из них завершилось этим летом. DW заглянула в новый кампус Университета имени Гумбольдта. (23.08.2016)  

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