Кто платит за простой предприятия в Германии во время кризиса

Германия - богатая страна, но здесь никому и в голову не придет отправлять всех занятых, в том числе на частных предприятиях, в принудительный отпуск за счет работодателя. Из каких средств владелец, допустим, автомастерской, мебельного магазина или бюро переводов должен выплачивать зарплату своим неработающим сотрудникам, когда его бизнес простаивает и никаких доходов не приносит?

Бывают, разумеется, ситуации, когда такой простой возникает не из-за эпидемии или каких-то прочих чрезвычайных обстоятельств, а вследствие временных трудностей или экономического кризиса. На такие случаи в Германии существует инструмент сокращенного рабочего времени (Kurzarbeit).

Вместо увольнения - сокращенное до нуля рабочее время

Если предприятие по тем или иным объективным причинам, например из-за временного отсутствия или сокращения заказов, оказывается в затруднительном финансовом положении и не видит другого выхода, кроме сокращения кадровых расходов, то вместо увольнений оно может воспользоваться этим инструментом.

Причем, сократить рабочее время - хоть до нуля - можно для всех занятых или только для некоторой части из них. При этом предприниматель снижает оплату своего работника на столько, на сколько уменьшается его рабочее время. Если до нуля, то и зарплату платить не нужно. Финансовые же потери сотрудника начинает компенсировать государство из фондов обязательного в Германии страхования на случай безработицы.

Работодатель может сократить рабочее время, но государство должно компенсировать потери

Правда, компенсация не полная: 60 процентов прежнего чистого заработка, при наличии ребенка - 67 процентов. Но некоторые крупные фирмы соглашаются доплачивать отправленным на сокращенный рабочий день сотрудникам к государственному пособию до 80, а в некоторых случаях - и до 100 процентов прежнего оклада. Это все равно выгоднее, чем уволить опытных работников, а потом - когда дела пойдут на лад - снова начинать искать подходящие квалифицированные кадры на рынке труда.

Вот пример: допустим, бездетная сотрудница бухгалтерии крупного концерна имеет зарплату в 3000 евро, от которой после всех вычетов у нее остается 1938. Если ее рабочее время сокращается вдвое, то от зарплаты, соответственно, тоже остается половина - 1500, а чистыми - 1129. То есть реально ее доход уменьшился на 809 евро. 60 процентов этого ущерба - 485 евро - ей компенсирует государство. В итоге вместо 1938 на счет сотруднице поступают 1614 евро.

Уроки финансового кризиса 2008-2009 годов

Государству такой вариант тоже выгоден. Во-первых, расходы на компенсацию временно не работающих или работающих сокращенный рабочий день все-таки ниже, чем пособия по безработице со всеми сопутствующими мерами финансовой и прочей поддержки уволенных.

Из-за коронавируса кафе и рестораны в Германии, как и многие другие фирмы и предприятия, закрыты

А во-вторых, инструмент сокращенного рабочего времени позволяет избежать также весьма накладной для государственного бюджета волны банкротств, которые неизбежно приводят к сокращению налоговых поступлений.

Так было, в частности, в период рецессии в Германии, последовавшей за финансовым кризисом 2008-2009 годов. В то время срок действия, на протяжении которого государство брало на себя частичную компенсацию зарплат сотрудников, отправленных на сокращенное рабочее время, был увеличен с шести месяцев до полутора лет, а в ряде случае и до двух. Позднее этот срок был сокращен, но в марте этого года бундестаг снова его увеличил и значительно расширил возможности применения этого инструмента, чтобы снизить негативные экономические последствия пандемии коронавируса.

У немецкого агентства занятости денег хватит на всех

В настоящее время государственной программой сокращенного рабочего времени в Германии воспользовались уже около полумиллиона фирм. Это и крупные автомобильные концерны, и торговые сети, и гостиницы, и даже совсем маленькие предприятия, к числу которых, например, относится временно закрытая по распоряжению властей небольшая танцшкола в берлинском районе Тегель. Ее владелец Петер Мангельсдорф (Peter Mangelsdorff) сократил до нуля рабочее время трех работающих у него учителей танцев, которые теперь получают деньги от государственного агентства занятости (Bundesagentur für Arbeit, BA).

Инструмент сокращенного рабочего времени позволяет избежать волны банкротств

Сейчас программой сокращенного рабочего времени охвачены примерно полтора миллиона немецких трудящихся. Правительство ожидает, что их общее число достигнет к концу апреля 2,35 млн человек. Хватит ли на всех денег в фонде страхования на случай безработицы? Ведь каждые 100 тысяч временно работающих только наполовину обходятся этому фонду в 79 млн евро.

Министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) заверяет, что хватит. В течение последних благополучных лет ВА накопило резервы в размере 26 миллиардов евро. Экономические последствия финансового кризиса 2008 - 2009 годов обошлись ему в 24 миллиарда. Но и 26 миллиардов - не предел. Как заявил глава агентства Детлеф Шеле (Detlef Scheele), для преодоления вызванного коронавирусом кризиса на немецком рынке труда и сохранения как можно большего числа рабочих мест финансового лимита вообще не будет.

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