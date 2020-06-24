 Кто и зачем упаковал Рейхстаг? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Кто и зачем упаковал Рейхстаг?

"Завернутый Рейхстаг" остается самым необычным художественным проектом в парламентской истории Германии. Было это ровно 25 лет назад. Этот и другие шедевры Христо - в галерее DW.

  • Рулоны

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Начало триумфа

    "Мы победили!" - объявил Христо (встречаются два написания: Христо и Кристо) 25 февраля 1994 года. 23 года потребовалось американскому художнику болгарского происхождения на получение разрешения на проведение акции. После бурных дебатов бундестаг дал "зеленый свет" необычному проекту. 17 июня 1995 года у здания парламента в Берлине появились грузовики с рулонами ткани для драпировки.

  • Христо

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Мастер драпировки

    В Германии инициатива Христо встретила поначалу мощное сопротивление. Многих немецких политиков художнику пришлось лично убеждать в целесообразности проекта. Но в ходе поименного голосования большинство депутатов бундестага одобрили планы Христо.

  • Рейхстаг

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Символ свободы

    Рейхстагом Христо заинтересовался еще во время холодной войны. В 1978 году в Цюрихе был показан задрапированный макет здания, построенного в 1894 году. Для Христо Рейхстаг, в котором в 1918 году была провозглашена Веймарская республика, был символом свободы. Эта тема лейтмотивом проходит через все его творчество после бегства в 1951 году из коммунистической Болгарии.

  • Кристо и Жан-Клод

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Коллекция "Упакованный Рейхстаг"

    По случаю 20-летнего юбилея "упаковки Рейхстага" в Берлине в 2015 году прошла ретроспективная выставка, посвященная истории проекта. Экспонатами стали фотографии, макеты, чертежи, а также остатки ткани и креплений, которые использовались для драпировки здания в 1995 году. Христо и Жан-Клод тоже тогда приехали в Берлин по случаю юбилея.

  • Драпировка Рейхстага

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Искусство со сроком годности

    Все произведения Христо существуют в течение короткого времени. Христо материализовал свой протест против собственности! Его искусство любой желающий мог лицезреть бесплатно. Оно никому не принадлежит. А постоянство - и есть собственность. Бундестаг оставался задрапированным всего 14 дней.

  • Завернутый Рейхстаг

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Рекорд

    23 июня 1995 года более 500 тысяч человек собрались в Берлине, чтобы стать свидетелями того, как укрепили на здании Рейхстага последние из 70 рулонов серебристой ткани общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. "Упаковку" обвязали 8-километровым ярко-синим канатом. За 14 дней - 5 миллионов посетителей! Это было рекордное число для художественной акции за столь короткое время.

  • Задрапированный воздух

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Задрапированный воздух

    "Открытием через сокрытие" называют художественный метод Христо. Самыми первыми задрапированными объектами были вполне прозаичные консервные банки и бутылки. На выставке современного искусства documenta в Касселе в 1968 году художник задрапировал... воздух. Баллон, прозванный в народе "колбаса", имел объем в 5600 кубических метров.

  • Занавес в горах

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Занавес в горах

    С конца 1960-х годов проекты Христо и Жан-Клод становятся все масштабнее. В Австралии они задрапировали побережье, причем на несколько километров. В Скалистых горах американского штата Колорадо протянули на сотни метров занавес через долину. Все проекты художники финансировали сами - за счет продажи рисунков, фотографий и макетов.

  • Мост Pont Neuf

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Свежий взгляд

    Христо и Жан-Клод упаковывали свои объекты так, чтобы драпировка позволяла угадывать очертания. Недосказанность стимулировала фантазию. Эстетичность драпировки также играла немаловажную роль. В 1985 году они упаковали знаменитый Pont Neuf - в зависимости от погодных условий самый древний мост Парижа каждую секунду в буквальном смысле слова представал в новом свете.

  • 3000 зонтиков

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Опасное искусство

    Порой проекты Христо и Жан-Клод были связаны с риском. Во время установки 3000 зонтиков в Японии и Калифорнии погиб один из рабочих. "Упаковывать" Рейхстаг помогали 450 человек, в том числе - профессиональные альпинисты.

  • центральный парк в Нью-Йорке

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Ворота в парке

    Христо занимался и ландшафтным дизайном. В 2005 году он превратил центральный парк в Нью-Йорке в подобие японского храмового комплекса с многочисленными воротами, украшенными развевающейся тканью. Разрешения на осуществление этого проекта Христо ждал с 1980 года - дольше, чем на "драпировку" Рейхстага. Экологические соображения часто играли весомую роль при выдаче разрешения проекты.

  • Триумфальная арка в Париже

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Последний проект

    Его последней работой должна была стать упакованная Триумфальная арка в Париже. Ее планировали обернуть в 25 тысяч квадратных метров ткани серебристо-голубого цвета. Инсталляция была запланирована на 2020 год, но из-за пандемии проект отложили до 2021 года. В офисе Христо говорят, что, несмотря на его смерть, задумка будет реализована!

    Автор: Элла Володина, Дарья Брянцева


  • Рулоны

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Начало триумфа

    "Мы победили!" - объявил Христо (встречаются два написания: Христо и Кристо) 25 февраля 1994 года. 23 года потребовалось американскому художнику болгарского происхождения на получение разрешения на проведение акции. После бурных дебатов бундестаг дал "зеленый свет" необычному проекту. 17 июня 1995 года у здания парламента в Берлине появились грузовики с рулонами ткани для драпировки.

  • Христо

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Мастер драпировки

    В Германии инициатива Христо встретила поначалу мощное сопротивление. Многих немецких политиков художнику пришлось лично убеждать в целесообразности проекта. Но в ходе поименного голосования большинство депутатов бундестага одобрили планы Христо.

  • Рейхстаг

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Символ свободы

    Рейхстагом Христо заинтересовался еще во время холодной войны. В 1978 году в Цюрихе был показан задрапированный макет здания, построенного в 1894 году. Для Христо Рейхстаг, в котором в 1918 году была провозглашена Веймарская республика, был символом свободы. Эта тема лейтмотивом проходит через все его творчество после бегства в 1951 году из коммунистической Болгарии.

  • Кристо и Жан-Клод

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Коллекция "Упакованный Рейхстаг"

    По случаю 20-летнего юбилея "упаковки Рейхстага" в Берлине в 2015 году прошла ретроспективная выставка, посвященная истории проекта. Экспонатами стали фотографии, макеты, чертежи, а также остатки ткани и креплений, которые использовались для драпировки здания в 1995 году. Христо и Жан-Клод тоже тогда приехали в Берлин по случаю юбилея.

  • Драпировка Рейхстага

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Искусство со сроком годности

    Все произведения Христо существуют в течение короткого времени. Христо материализовал свой протест против собственности! Его искусство любой желающий мог лицезреть бесплатно. Оно никому не принадлежит. А постоянство - и есть собственность. Бундестаг оставался задрапированным всего 14 дней.

  • Завернутый Рейхстаг

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Рекорд

    23 июня 1995 года более 500 тысяч человек собрались в Берлине, чтобы стать свидетелями того, как укрепили на здании Рейхстага последние из 70 рулонов серебристой ткани общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. "Упаковку" обвязали 8-километровым ярко-синим канатом. За 14 дней - 5 миллионов посетителей! Это было рекордное число для художественной акции за столь короткое время.

  • Задрапированный воздух

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Задрапированный воздух

    "Открытием через сокрытие" называют художественный метод Христо. Самыми первыми задрапированными объектами были вполне прозаичные консервные банки и бутылки. На выставке современного искусства documenta в Касселе в 1968 году художник задрапировал... воздух. Баллон, прозванный в народе "колбаса", имел объем в 5600 кубических метров.

  • Занавес в горах

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Занавес в горах

    С конца 1960-х годов проекты Христо и Жан-Клод становятся все масштабнее. В Австралии они задрапировали побережье, причем на несколько километров. В Скалистых горах американского штата Колорадо протянули на сотни метров занавес через долину. Все проекты художники финансировали сами - за счет продажи рисунков, фотографий и макетов.

  • Мост Pont Neuf

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Свежий взгляд

    Христо и Жан-Клод упаковывали свои объекты так, чтобы драпировка позволяла угадывать очертания. Недосказанность стимулировала фантазию. Эстетичность драпировки также играла немаловажную роль. В 1985 году они упаковали знаменитый Pont Neuf - в зависимости от погодных условий самый древний мост Парижа каждую секунду в буквальном смысле слова представал в новом свете.

  • 3000 зонтиков

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Опасное искусство

    Порой проекты Христо и Жан-Клод были связаны с риском. Во время установки 3000 зонтиков в Японии и Калифорнии погиб один из рабочих. "Упаковывать" Рейхстаг помогали 450 человек, в том числе - профессиональные альпинисты.

  • центральный парк в Нью-Йорке

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Ворота в парке

    Христо занимался и ландшафтным дизайном. В 2005 году он превратил центральный парк в Нью-Йорке в подобие японского храмового комплекса с многочисленными воротами, украшенными развевающейся тканью. Разрешения на осуществление этого проекта Христо ждал с 1980 года - дольше, чем на "драпировку" Рейхстага. Экологические соображения часто играли весомую роль при выдаче разрешения проекты.

  • Триумфальная арка в Париже

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Последний проект

    Его последней работой должна была стать упакованная Триумфальная арка в Париже. Ее планировали обернуть в 25 тысяч квадратных метров ткани серебристо-голубого цвета. Инсталляция была запланирована на 2020 год, но из-за пандемии проект отложили до 2021 года. В офисе Христо говорят, что, несмотря на его смерть, задумка будет реализована!

    Автор: Элла Володина, Дарья Брянцева


Смотрите также:

  • Газгольдер в Оберхаузене

    Газгольдер в Оберхаузене

    Этот бывший резервуар для хранения доменного и коксового газов находится в Рурской области. Отслужив свой срок, он стал достопримечательностью. Газгольдер в Оберхаузене (Gasometer Oberhausen) более четверти века назад был превращен в самый высокий в Европе выставочный зал и является одним из главных архитектурных символов всего региона, известного своими промышленными традициями.

  • Газгольдер в Оберхаузене

    Газгольдер в Оберхаузене

    Так эти места выглядели в 1955 году. Горючие газы, которые здесь хранили, образовывались во время выплавки чугуна или коксования угля на соседних заводах. Использовались позже в качестве топлива для тех же самых печей или паровых котлов.

  • Газгольдер в Оберхаузене

    Газгольдер в Оберхаузене

    Газгольдер был введен в эксплуатацию в 1929 году. Находится около судоходного канала "Рейн - Херне", проложенного в Рурской области в начале прошлого века, когда здесь бурными темпами развивалась угледобывающая, сталелитейная и металлообрабатывающая промышленности. Рядом протекает речка Эмшер.

  • Газгольдер в Оберхаузене

    Газгольдер в Оберхаузене

    На этой фотографии - вид на окрестности, который открывается сейчас со смотровой площадки на крыше Газгольдера, куда посетители поднимаются на панорамном лифте, установленном внутри этого памятника индустриальной архитектуры.

  • Промышленные сооружения в Оберхаузене

    Газгольдер в Оберхаузене

    Так эти места выглядели в начале 1950-х годов. Рурская область - огромный густонаселенный район, города в котором расположены, так сказать, через дорогу. Здесь проживает более пяти миллионов человек.

  • 1999 год

    Газгольдер в Оберхаузене

    Первая выставка прошла в Газгольдере в 1994-1995 годах. Она была посвящена промышленной истории Рурской области и привлекла сюда более 450 тысяч посетителей. Однако эта и следующая фотографии были сделаны через несколько лет, когда...

  • Оберхаузен

    Газгольдер в Оберхаузене

    ... здесь можно было увидеть такое произведение искусства - "Стену" ("The Wall") из 13 тысяч пустых нефтяных бочек, созданную в 1999 году по проекту пары художников - Христо и Жан-Клод. Мировую известность они получили благодаря упаковке разных пространств и объектов. Среди них - оборачивание берлинского Рейхстага в серебристую ткань.

  • Оберхаузен

    Газгольдер в Оберхаузене

    Христо вернулся в Оберхаузен в 2013 году - через несколько лет после смерти Жан-Клод, чтобы создать свою новую инсталляцию "Big Air Package".

  • Оберхаузен

    Газгольдер в Оберхаузене

    "Большой Воздушный Пакет" стал тогда самой большой скульптурой в мире, когда-либо размешенной в закрытом помещении. Высота составила 90 метров, диаметр - 50 метров, вес - 5,3 тонны. Давление внутри инсталляции поддерживалось двумя огромными вентиляторами.

  • Оберхаузен

    Газгольдер в Оберхаузене

    Посетили попадали внутрь через специальные воздушные шлюзы. В 2013 году внутри этого гигантского воздушного шара побывало 440 тысяч человек.

  • Оберхаузен

    Газгольдер в Оберхаузене

    В первое время экспозиции менялись раз в год, но позже из-за большого интереса посетителей здесь стали предпочитать двухлетний цикл. Эта фотография была сделана во время выставки 2009-2010 годов, посвященной чудесам Солнечной системы, на которой побывало в общей сложности 960 тысяч посетителей.

  • Оберхаузен

    Газгольдер в Оберхаузене

    Однако абсолютный рекорд до сих пор был установлен здесь в 2016-2017 годах. Выставку крупноформатных фотографий природы осмотрело 1,35 миллиона человек. Внутри Газгольдера посреди темного пространства в это время можно было увидеть такую вот Землю.

  • Оберхаузен

    Газгольдер в Оберхаузене

    Около Газгольдера проходит оживленный автобан, поэтому фасад используют для размещения рекламы - как самих выставок, так и соседнего торгового центра, куда как раз бегут эти футболисты.

  • Оберхаузен

    Газгольдер в Оберхаузене

    До конца октября 2019 года в Газгольдере можно увидеть экспозицию "Гора зовет" ("Der Berg ruft"). В 2020 году здание закроют на ремонт, чтобы обновить антикоррозионное покрытие фасада. На реконструкцию из федерального и земельного бюджетов выделено в общей сложности более 14 миллионов евро.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В США умер знаменитый художник Кристо

Художник Кристо, прославившийся своими инсталляциями и работами с упаковкой, умер в Нью-Йорке в возрасте 84 лет. Одним из самых известных его проектов было упакованное здание Рейхстага. (01.06.2020)  

Как работает великий упаковщик

Каким образом "укутывали" Рейхстаг в Берлине? Как вообще удавались гигантские проекты знаменитым художникам? Ответ дает уникальная выставка о творчестве Кристо и Жан-Клод. (30.01.2017)  

Немецкий парламент в драпировке: как "упаковывали" Рейхстаг

В бундестаге открывается постоянная экспозиция, рассказывающая о легендарной художественной акции 20-летней давности. (25.11.2015)  

20 лет "завернутому Рейхстагу"

"Завернутый Рейхстаг" Кристо и Жан-Клод остается и поныне самым необычным художественным проектом в парламентской истории Германии. (24.06.2015)  

Спрятанный мир великого упаковщика Кристо

Они родились в один день 13 июня 1935 года: Кристо и Жан-Клод. Он - визионер и художник, она поддерживала его на всех стадиях осуществления гигантских проектов по упаковыванию пространств. (14.06.2010)  

Британский лорд, построивший купол Рейхстага, отмечает 85-летие (фото)

Норман Фостер входит в число самых известных современных архитекторов в мире. Реконструкция здания Рейхстага - самый известный проект британского барона в Германии. (01.06.2020)  

Надписи на Рейхстаге

"Немецкому народу" - такую надпись поместили на фасаде Рейхстага во время Первой мировой войны. В 1945 году на его стенах появились имена советских солдат. (30.04.2020)  

Газгольдер в Оберхаузене - самый высокий выставочный зал в Европе

За четверть века разные выставки в этом бывшем газовом хранилище посетило более 6 миллионов человек. (06.09.2019)  

Скульптор Кристо облагораживает газгольдер в Оберхаузене

Интерьер громадного газгольдера почти полностью заполнит "воздушный пакет". Скульптура призвана олицетворять умиротворение и покой. (07.02.2013)  

Кристо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

"Завернутый Рейхстаг" Кристо и Жан-Клод остается и поныне самым необычным художественным проектом в парламентской истории Германии. Этот и другие проекты - в галерее DW. (01.06.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Художник-акционист Кристо приглашает пройтись по воде (видео)  

Упаковщик Христо в немецком газгольдере  

Необычная инсталляция в центре Лондона  

Также по теме

Der von Christo und Jeanne-Claude verhüllte Reichstag

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже 24.06.2020

Христо, родившийся в Болгарии в 1935 году, прославился своими инсталляциями и работами в технике ампакетажа. 25 лет назад он "завернул" Рейхстаг.

Verhüllungskünstler Christo

В США умер знаменитый художник Христо 31.05.2020

Художник Христо, прославившийся своими инсталляциями и работами с упаковкой, умер в Нью-Йорке в возрасте 84 лет. Одним из самых известных его проектов было упакованное здание Рейхстага.

Deutschland Tourismus Symbolbild Berlin

Что можно и что нельзя фотографировать в Германии 13.08.2018

Рейхстаг, Кельнский собор, Баухауз, - летом соцсети особенно пестрят фотоотчетами об отпусках. Но не все знают, что иные достопримечательности лучше в своей ленте не показывать.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Кто и зачем упаковал Рейхстаг?

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW