Кто и зачем упаковал Рейхстаг?

"Завернутый Рейхстаг" остается самым необычным художественным проектом в парламентской истории Германии. Было это ровно 25 лет назад. Этот и другие шедевры Христо - в галерее DW.
Смотрите также:
Художник Кристо, прославившийся своими инсталляциями и работами с упаковкой, умер в Нью-Йорке в возрасте 84 лет. Одним из самых известных его проектов было упакованное здание Рейхстага. (01.06.2020)
Каким образом "укутывали" Рейхстаг в Берлине? Как вообще удавались гигантские проекты знаменитым художникам? Ответ дает уникальная выставка о творчестве Кристо и Жан-Клод. (30.01.2017)
В бундестаге открывается постоянная экспозиция, рассказывающая о легендарной художественной акции 20-летней давности. (25.11.2015)
"Завернутый Рейхстаг" Кристо и Жан-Клод остается и поныне самым необычным художественным проектом в парламентской истории Германии. (24.06.2015)
Они родились в один день 13 июня 1935 года: Кристо и Жан-Клод. Он - визионер и художник, она поддерживала его на всех стадиях осуществления гигантских проектов по упаковыванию пространств. (14.06.2010)
Норман Фостер входит в число самых известных современных архитекторов в мире. Реконструкция здания Рейхстага - самый известный проект британского барона в Германии. (01.06.2020)
"Немецкому народу" - такую надпись поместили на фасаде Рейхстага во время Первой мировой войны. В 1945 году на его стенах появились имена советских солдат. (30.04.2020)
За четверть века разные выставки в этом бывшем газовом хранилище посетило более 6 миллионов человек. (06.09.2019)