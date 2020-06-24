Кто и зачем упаковал Рейхстаг?

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

Символ свободы

Рейхстагом Христо заинтересовался еще во время холодной войны. В 1978 году в Цюрихе был показан задрапированный макет здания, построенного в 1894 году. Для Христо Рейхстаг, в котором в 1918 году была провозглашена Веймарская республика, был символом свободы. Эта тема лейтмотивом проходит через все его творчество после бегства в 1951 году из коммунистической Болгарии.