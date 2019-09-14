Кто еще помнит в Беларуси о пропавших без вести Гончаре и Красовском?

16 сентября исполнится 20 лет с момента исчезновения в Беларуси влиятельного бизнесмена Анатолия Красовского и его друга Виктора Гончара - политика, который не признавал итоги референдума, продлившего президентские полномочия Лукашенко. Примерно за три месяца до своего исчезновения Гончар стал одним из инициаторов проведения альтернативных выборов главы государства и возглавил альтернативный Центризбирком.

Дело возбудили по статье "убийство"

По горячим следам не было сделано ничего, рассказал DW правозащитник Олег Волчек: "Не представители правоохранительных органов, а родственники Гончара и Красовского вместе со мной первыми приехали на место, где, предположительно, были насильственно похищены Гончар и Красовский. На это указывал тормозной след джипа, принадлежавшего Красовскому, осколки стекол и фар, а также следы крови".

В девятую годовщину исчезновения Гончара и Красовского так обошлись с требовавшими возобновить следствие

Уголовное дело по факту исчезновения Гончара и Красовского возбудили по статье "умышленное убийство", но в 2003 году следствие было приостановлено. В том же году, рассказал в интервью DW правозащитник Гарри Погоняйло, представляющий интересы родственников без вести пропавших, ему удалось получить на руки постановление следователя Чумаченко и подготовить протест. После этого Генпрокуратура была вынуждена отменить постановление следователя и возобновить расследование.

Сроки расследования продлевали до декабря 2018 года, но дело не приостанавливали. Как рассказала DW учредитель фонда "Мы помним", вдова Красовского Ирина, в конце 2018 года она получила уведомление о приостановлении предварительного следствия "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению".

"Я буду обжаловать это решение и попрошу предоставить мне документы, на основании которых оно принято, - заявила Ирина Красовская. - Уверена, что в них можно найти много интересного".

"Чтобы довести дело до суда, достаточно двух недель"

Гарри Погоняйло утверждает, что на оперативном уровне дело об исчезновении Гончара и Красовского раскрыто. "Осталось провести следственные действия по линии Следственного комитета, - пояснил он, - представить закрепляющие в качестве доказательств материалы оперативных разработок и действий причастности тех, кто виновен, дать собранным материалам оценку прокурора и направить дело в суд".

Правозащитник отмечает, что следователи, участвовавшие в расследовании насильственных исчезновений, часто менялись, и один из них, ныне уже покойный, говорил, что следствие располагает достаточными данными, "чтобы дело довести до суда в течение двух недель". Погоняйло надеется, что дело об исчезновении Гончара и Красовского будет возобновлено, и виновники предстанут перед судом.

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