КС в Польше вступился за украинских националистов

Конституционный суд Польши назвал противоправной статью спорного закона о Холокосте, запрещающую восхвалять преступления, совершенные украинскими националистами, сообщает dpa. Термин "украинские националисты" и ряд других сформулированы не точно, поэтому их применение может противоречить принципам корректного законодательства, постановил КС в Варшаве в четверг, 17 января.

Так называемый закон о Холокосте, вступивший в силу в Польше в марте 2018 года, вызвал дипломатический кризис в отношениях этой страны с Израилем и Украиной. Первоначальный вариант закона предусматривал штрафы и лишение свободы для тех, кто "публично и вопреки фактам" возлагает на польское государство или народ ответственность или долю ответственности за преступления нацистского режима. Критики обвинили правящую партию "Закон и справедливость" в попытке замять совершенные в Польше преступления против евреев.

Чтобы разрядить конфликт с Израилем, Варшава убрала из закона наказание в виде лишения свободы.

Критика националистов вне закона

В свою очередь парламент Украины выразил недовольство тем, что польский закон о Холокосте ставит знак равенства между украинским движением за независимость и преступлениями, совершенными национал-социалистами и коммунистами. Так, Варшава квалифицирует как геноцид польского народа массовое убийство мирных жителей в западноукраинской Волыни, совершенное во время фашистской оккупации в 1943 году.

В Украине националисты считаются борцами за независимость, в первую очередь, от СССР. Киев еще в 2015 году объявил вне закона любую критику украинских националистов, особенно, в связи с событиями Второй мировой войны.

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