 КС в Польше вступился за украинских националистов | Новости из Германии о Европе | DW | 17.01.2019

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Европа

КС в Польше вступился за украинских националистов

Из закона о Холокосте в Польше могут удалить положение, запрещающее восхвалять преступления украинских националистов. КС в Варшаве пришел к выводу, что термин "украинские националисты" сформулирован не точно.

Украинские националисты во Львове несут эмблемы дивизии СС Галичина

Украинские националисты во Львове несут эмблемы дивизии СС "Галичина"

Конституционный суд Польши назвал противоправной статью спорного закона о Холокосте, запрещающую восхвалять преступления, совершенные украинскими националистами, сообщает dpa. Термин "украинские националисты" и ряд других сформулированы не точно, поэтому их применение может противоречить принципам корректного законодательства, постановил КС в Варшаве в четверг, 17 января. 

Так называемый закон о Холокосте, вступивший в силу в Польше в марте 2018 года, вызвал дипломатический кризис в отношениях этой страны с Израилем и Украиной. Первоначальный вариант закона предусматривал штрафы и лишение свободы для тех, кто "публично и вопреки фактам" возлагает на польское государство или народ ответственность или долю ответственности за преступления нацистского режима. Критики обвинили правящую партию "Закон и справедливость" в попытке замять совершенные в Польше преступления против евреев.

Контекст

Принятый Сеймом закон об отрицании причастности поляков к Холокосту является излишним, а из-за небрежных формулировок даже вредным, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (02.02.2018)

Парламенты Украины и Польши недавно приняли декларацию, призванную смягчить спор о событиях на Волыни в годы Второй мировой войны. Но эксперты предупреждают - проблема не исчезнет. (26.10.2016)

Чтобы разрядить конфликт с Израилем, Варшава убрала из закона наказание в виде лишения свободы.

Критика националистов вне закона

В свою очередь парламент Украины выразил недовольство тем, что польский закон о Холокосте ставит знак равенства между украинским движением за независимость и преступлениями, совершенными национал-социалистами и коммунистами. Так, Варшава квалифицирует как геноцид польского народа массовое убийство мирных жителей в западноукраинской Волыни, совершенное во время фашистской оккупации в 1943 году.

В Украине националисты считаются борцами за независимость, в первую очередь, от СССР. Киев еще в 2015 году объявил вне закона любую критику украинских националистов, особенно, в связи с событиями Второй мировой войны.

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    Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

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    Последние послания жертв Холокоста

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    Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

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    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

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    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу? (19.02.2018)

 

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

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