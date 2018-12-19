"Крым: хронология репрессий" - что известно правозащитникам

Правозащитники представили в Берлине доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму. Они назвали цифры и факты, свидетельствующие о масштабах этих нарушений.
Зарегистрированная в Германии правозащитная организация "Солидарность с гражданским движением в России" (Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland, Solidarus) подготовила доклад, в котором собраны примеры вопиющих нарушений прав человека в Крыму, начиная с 2014 года - с того момента, когда украинский полуостров был аннексирован Россией.
Правозащитники представили доклад "Крым: хронология репрессий" на конференции в Берлине, проходившей вечером во вторник, 18 декабря. Доклад публикуется на двух языках - немецком и русском.
Что пишут немецкие СМИ?
Интерес немецких журналистов к происходящему в Крыму идет на спад. Алексей Козлов - менеджер правозащитных и исследовательских проектов Solidarus - провел мониторинг СМИ Германии.
За пять месяцев 2018 года - с июля по ноябрь - он насчитал 350 упоминаний Крыма в немецкой прессе в том или ином контексте. Аналитических статей было 108, а публикация, в которой, как отметил Козлов, со знанием дела описывается ситуация с правами человека в аннексированном РФ Крыму, была, если не учитывать тему Олега Сенцова, только одна.
Назвал Козлов и число зарубежных политиков, посещавших с 2014 года аннексированный РФ Крым. "Согласно нашему мониторингу, 65 политиков из разных стран мира за время оккупации незаконно посетили Крым, - сказал Козлов. - Из них 22 немецких, а из этих 22 - 18 были членами правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", что говорит об этой конкретной партии и ее предпочтениях".
Правозащитник не надеется, что доклад "Крым: хронология репрессий" побудит представителей этой партии пересмотреть свое благожелательное отношение к действиям России в Крыму. Цель у этой публикации другая - привлечь внимание немецкой общественности и журналистов к ситуации с правами человека на аннексированном РФ полуострове.
"Зона правового вакуума"
Доклад на конференции в Берлине представляла Виктория Савчук из правозащитной организации Solidarus. За неполных пять лет, прошедших с момента аннексии, говорится в этом документе, "число зарегистрированных нарушений прав человека в Крыму достигло таких масштабов, что возникла своего рода многотомная документация репрессий, зафиксированных в отчетах украинских, зарубежных и международных неправительственных организаций".
"За годы российской оккупации, - заявила Савчук, - Крым был превращен в пространство террора, зону правового вакуума". Вот некоторые цифры из доклада: 1435 арестов, 292 административных штрафа, 95 уголовных дел, сфабрикованных на крымчан, неугодных властям аннексированного полуострова. 45 человек похищены. Шестеро из них были найдены мертвыми. 17 считаются пропавшими без вести. Остальные находятся в тюрьме - либо в Крыму, либо в России.
"Достаточно написать что-нибудь критическое в социальных сетях, принять участие в мирной демонстрации или в проукраинской конференции, - рассказала Савчук, - чтобы на следующее утро оказаться арестованным, за репост в "Фейсбуке" могут посадить на пять лет".
В семи разделах доклада приводятся в хронологическом порядке примеры нарушений в Крыму семи прав человека - на свободу и личную безопасность, на проведение собраний, на честное судебное разбирательство, на свободу мнений, вероисповеданий и создание объединений, запрета на применение пыток и унижающего человеческое достоинство обращения.
Виктория Савчук рассказала о некоторых из перечисленных в докладе случаях. Например, о пытках, которым, по данным правозащитников, подвергались многие свидетели, дававшие показания на Олега Сенцова, в частности, Геннадий Афанасьев.
Методы карательной психиатрии
Тамила Ташева из украинской общественной инициативы "КрымSOS", выступая на конференции в Берлине, назвала "одним из элементов российской военной операции по захвату Крыма выдавливание независимых СМИ с полуострова и запугивание журналистов". Конкретные примеры привели свободный журналист Антон Наумлюк и Бекир Мамутов - главный редактор газеты "Къырым", выходящей в Симферополе на крымско-татарском языке.
В настоящее время, по словам Ташевой, есть две большие группы, которые чаще всего подвергаются преследованиям со стороны российских властей - украинцы и крымские татары. "Это те группы, - указала она, - которые не приняли события весны 2014 года и активно им противостояли". Крымские татары, напомнила она, "в массовом порядке игнорировали так называемый "референдум".
В отношении инакомыслящих используются различные методы. Обыски, уголовные или административные дела, перечисляла Ташева, насильственные похищения, пытки, в частности, удушения и электрический ток. А в последнее время, по ее данным, неугодных властям людей стали все чаще отправлять на принудительную психиатрическую экспертизу. "То есть, нынешняя, современная Россия, - заявила она, - активно использует те методы, которые во времена Советского Союза применялись в отношении диссидентов - методы карательной психиатрии".
Но закончила свое выступление на конференции в Берлине Тамила Ташева все-таки на оптимистичной ноте. "После первой волны прессинга в 2014 году, когда люди не знали, что можно делать в условиях оккупации, - сказала она, - начиная с 2016 года, стала подниматься новая волна возрождения национального движения крымских татар, к которому примыкают и украинцы, и русские, не согласные с действиями российских властей в Крыму".
Доклад "Крым: хронология репрессий" на немецком и русском языках будет в ближайшие дни доступен на сайте "Солидарности с гражданским движением в России".
Смотрите также: