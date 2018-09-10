 ″Крымский титан″ заплатит более 700 млн рублей за загрязнение воздуха | Новости из Германии об Украине | DW | 10.09.2018

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Украина

"Крымский титан" заплатит более 700 млн рублей за загрязнение воздуха

Завод, отравляющий воздух в Крыму и соседних областях, обязали выплатить 736,9 млн рублей штрафа за загрязнение окружающей среды. Производство на "Крымском титане" приостановлено.

Мальчик перед эвакуацией из Армянска, 4 сентября 2018 года

Мальчик перед эвакуацией из Армянска, 4 сентября 2018 года

Арбитражный суд аннексированного Россией украинского Крыма постановил, что завод "Крымский титан" в Армянске должен выплатить в бюджет РФ 736,9 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Росприроднадзора, опубликованном в понедельник, 10 сентября.

Контекст

Жители юга Херсонщины и севера Крыма жалуются на проблемы со здоровьем из-за загрязнения воздуха заводом "Крымский титан". Репортаж DW с места событий. (05.09.2018)

Предприятие возобновит работу только после модернизации, заявил депутат Госдумы РФ. Химические выбросы на заводе в аннексированном Крыму привели к эвакуации из Армянска нескольких тысяч человек. (09.09.2018)

Проверка установила, что на предприятии происходил сброс жидких промышленных отходов в кислотонакопителе, отмечается в сообщении. Руководство "Крымского титана" пыталось оспорить выплату штрафа, но суд отказал в удовлетворении соответствующего заявления.

Завод остановил работу

В тот же день, 10 сентября, гендиректор завода Андрей Догадов подтвердил полную остановку работы "Крымского титана", о которой стало известно днем ранее. "Вчера (9 сентября. - Ред.) остановили последнюю печь", - заявил Догадов в эфире телеканала "Крым 24". Когда предприятие возобновит производство, неизвестно. Ранее сообщалось, что это произойдет только после его модернизации.

С конца августа жители севера Крыма и юга соседней Херсонской области жаловались на похожий на ржавчину маслянистый налет, покрывший металлические предметы. Люди также сообщали о першении и боли в горле, сыпи на коже и рвоте у детей. В больницы обращались пациенты с признаками химического отравления. Пророссийские власти Крыма пришли к выводу, что причиной загрязнения воздуха стали испарения из кислотонакопителя завода "Крымский титан", который после аннексии полуострова Россией был перерегистрирован как филиал российского ООО "Титановые инвестиции".

Из Армянска были вывезены более 4000 человек. По распоряжению местных властей в связи с произошедшим все школы и детские сады города закрыты на две недели.

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    Автор: Елена Барышева


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