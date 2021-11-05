Крымский кризис

Выборы в Германии: кто победил на самом деле и что это означает для России? DW Новости (27.09.2021)

На выборах в ФРГ первое место заняли социал-демократы. Но на кресло канцлера рассчитывают и финишировавшие вторыми консерваторы из блока ХДС/ХСС. Какой кандидат - Олаф Шольц или Армин Лашет - станет в итоге канцлером? Почему практически точно в новом правительстве ФРГ, кто бы его ни возглавил, будут представлены либералы и "зеленые"? И как это повлияет на отношения с Россией?