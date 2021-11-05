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Крымский кризис

Двух прививок против ковида мало: ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021) 05.11.2021

Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.
06.11.2015***Nov. 6, 2015 - Kiev, Ukraine - A flag of Crimean Tatars during a protest in front of the Russian embassy in Kiev, Ukraine, 06 November 2015. They gathered to support of Crimean Tatars with demanding to observe the human rights and to liberate political prisoners in Crimea Copyright: picture alliance/ZUMA Press/S. Glovny

Четверо крымских татар приговорены к колонии по делу "Хиз бут-Тахрир" 29.10.2021

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех крымских татар, задержанных в марте 2020 года, сторонниками запрещенной в РФ организации.
TO GO WITH AFP STORY BY MIGUEL SANCHEZ Lighting a domestic gas hob in Santiago, Chile, October 192, 2012. Chile needs to increase the production of energy by 8,000 MW to ensure its growth, specially in the mining sector, but finding a way compatible with the environment. AFP PHOTO/Martin BERNETTI (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

Газовый спор Молдовы и России: геополитика или бизнес? Что важно знать 28.10.2021

"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее. Тут и европейский выбор молдаван, и Приднестровье, и даже Крым.

Gewandspange in Form eines Delphins aus Gold und Bergkristall aus dem Grabhügel von Nogajcik. 1. Jahrhundert v. Chr. - 1. Jahrhundert n. Chr. (Kiew, Museum der historischen Schätze der Ukraine, Dmitro Klochko) Quelle: http://www.rlmb.lvr.de/app/Presse_RLMB/index.asp?NNr=9804 copyright:

Так выглядит скифское золото (фото) 26.10.2021

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" музеям Крыма. На фото - артефакты, о которых спор идет уже несколько лет.
ARCHIV - Blick in die Ausstellung «Die Krim: Gold und Geheimnisse des Schwarzen Meeres» im Allard Pierson Museum am 21.08.2014 in Amsterdam. (zu dpa Der Ukraine-Konflikt in Amsterdam: Wem gehört das Gold der Krim? vom 13.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине 26.10.2021

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "скифское золото" музеям Крыма, аннексированного Россией.

Beschreibung: Stadt Simferopol Jahr/Ort: 2014/Krim Copyright: DW/Yuliya Vishnevetskaya Es handelt sich um die Fotos, die sie während ihrer Dienstreise auf die Krim am 15. November 2014 gemacht hat.

В Крыму из-за роста смертности от COVID-19 переполнены морги 25.10.2021

Власти Крыма вынуждены закупать модульные холодильники для хранения тел скончавшихся, заявил на брифинге по ситуации с коронавирусом врио министра здравоохранения аннексированного полуострова Константин Скорупский.
Urlauber genießen den Sommer am Strand. Russland hat gegen den Widerstand der Ukraine die Zwangsenteignung von Tausenden Grundstücken auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim durchgezogen. Nach einem Erlass von Präsident Putin dürfen Ausländer nun in den meisten Regionen der Krim kein Land mehr besitzen, wie die Staatsagentur Ria Nowosti am Samstag berichtete. (zu dpa «Russland enteignet Tausende Ausländer auf der Krim») +++ dpa-Bildfunk +++

Евросоюз осудил перепись населения Россией в аннексированном Крыму 15.10.2021

Москва с помощью переписи и военного призыва пытается легитимировать аннексию Крыма, указали в Брюсселе. Евросоюз пообещал, что его позиция о непризнании аннексии Крыма Россией останется неизменной.
PARIS, FRANCE DECEMBER 9, 2019: Russia s President Vladimir Putin front, and Ukraine s President Volodymyr Zelenskyy Vladimir Zelensky attend a Normandy Four summit in the Murat Lounge in the Elysee Palace talks in the so-called Normandy Four format involve representatives of Ukraine, Germany, France and Russia who discuss settlement of the conflict in eastern Ukraine. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C6B2F

Комментарий: Статья Медведева - личная пощечина Путина Зеленскому 11.10.2021

Действия Зеленского, в том числе против Медведчука, оскорбили Путина. Он, вдохновленный "Северным потоком - 2", хочет наказать Киев. И статья Медведева - предупреждение, считает Константин Эггерт.
25/09/2021*** London*** Boxen: Weltmeisterschaft im Schwergewicht, Joshua (Großbritannien) - Usyk (Ukraine): Oleksandr Usyk feiert seinen einstimmigen Sieg über Anthony Joshua. +++ dpa-Bildfunk +++

Как победа боксера Усика стала ударом по болевой точке Киева 29.09.2021

"Пояса едут домой", - сказал чемпион мира по боксу Александр Усик после своей победы. Но пока он собирается на родину в аннексированный Крым, Украина спорит, как к этому относиться.

Выборы в Германии: кто победил на самом деле и что это означает для России? DW Новости (27.09.2021) 27.09.2021

На выборах в ФРГ первое место заняли социал-демократы. Но на кресло канцлера рассчитывают и финишировавшие вторыми консерваторы из блока ХДС/ХСС. Какой кандидат - Олаф Шольц или Армин Лашет - станет в итоге канцлером? Почему практически точно в новом правительстве ФРГ, кто бы его ни возглавил, будут представлены либералы и "зеленые"? И как это повлияет на отношения с Россией?
6652784 17.09.2021 A woman leaves a polling station in Simferopol, Crimea, Russia. Russia holds legislative elections on 17-19 September 2021. Voters will elect members of the Russian State Duma and heads of nine Russian regions and 39 constituent regions. Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik

Кремль выразил недовольство заявлением Турции о нелегитимности выборов в Крыму 21.09.2021

В Москве сожалеют о позиции Турции по Крыму и надеются, что со временем Анкара ее изменит, заявил пресс-секретарь президента РФ.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 20, 2021: A man views a screen displaying preliminary voting results at the Information center of the Russian Central Election Commission following the 2021 Russian legislative election. Russia held legislative elections on 17-19 September 2021. Voters went to the polls to elect members of the Russian State Duma, the lower house of the Russian parliament. In 9 constituent regions of Russia, voters went to the polls to elect heads of regional government, and in 3 more constituent regions, regional legislative assemblies voted to elect heads of regional government. 39 constituent regions of Russia held regional parliamentary elections. Vladimir Gerdo/TASS

США и Великобритания дали оценку парламентским выборам в России 21.09.2021

Вашингтон и Лондон подвергли резкой критике проведение выборов в Госдуму РФ и охарактеризовали их как серьезный шаг назад для демократических свобод в стране.
Sept. 18, 2016 Russian navy servicemen visit a polling station during the Russian parliamentary election in Sevastopol, Crimea, September 18, 2016. REUTERS/Pavel Rebrov (c) Reuters/P. Rebrov

Киев назвал российские выборы в Крыму нарушением международного права 16.09.2021

Кроме населения аннексированного Крыма, в выборах депутатов Госдумы РФ смогут участвовать жители самопровозглашенных "народных республик" Донбасса, контролируемых пророссийскими сепаратистами.
Mit Handschellen gefesselte Hände, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Праге задержан россиянин по запросу Украины 12.09.2021

По данным "Радио Прага" (РП), Франчетти "оказывал активное пособничество в захвате украинского Крыма российскими войсками". По словам пресс-секретаря посольства РФ, россиянина задержали в аэропорту чешской столицы.
Ein Feuerwehrmann steht am Ort eines Waldbrands im Gebiet Gorny Ulus westlich von Jakutsk. Die Waldbrandsituation in Russland nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Im flächenmäßig größten Land der Erde meldeten die Behörden am 07.08.2021 mehr als 250 Brände mit einer Gesamtfläche von mehr als drei Millionen Hektar. +++ dpa-Bildfunk +++

Лето 2021: как Россия пострадала от изменения климата (фотогалерея) 01.09.2021

Никогда еще на россиян не обрушивалось такое количество всевозможных природных катаклизмов. Как и вся планета, РФ и аннексированный Крым все острее испытывают на себе последствия глобального потепления.
Пожарный близ Якутска смотрит на лесной пожар

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата 31.08.2021

Галерея DW напоминает о природных эксцессах, с которыми РФ и аннексированный Крым столкнулись за три месяца. Это были ливни и наводнения, жара и засухи, лесные пожары и песчаная буря.
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