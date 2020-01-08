Крушение самолета авиакомпании МАУ в Иране: что говорят в Украине

Вблизи Тегерана 8 января разбился пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Все люди, находившиеся на борту, погибли. В МАУ отвергают версию о неисправности самолета.
Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) рейса PS752, следовавший по маршруту Тегеран - Киев, исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в 6:10 по местному времени. Местный житель снял на видео, как в самолете что-то вспыхивает после взлета, после этого он теряет высоту и падает. На месте крушения возник пожар. Никто из 167 пассажиров и 9 членов экипажа не выжил.
Трагический рейс из Тегерана
По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, среди погибших пассажиров больше всего граждан Ирана - 82 человека и Канады (63). Также на борту находились 10 граждан Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Великобритании и 11 - Украины (двое пассажиров и девять членов экипажа). Ранее появилась информация о том, что среди погибших пассажиров было трое немцев, но пока она не подтвердилась. Как сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, двое пассажиров, которые должны были лететь самолетом МАУ, не поднялись на борт. Самому младшему пассажиру, летевшему этим рейсом, было два года, самому старшему - 75 лет.
Согласно спискам погибших, обнародованным авиакомпанией, на борту самолета находилось около тридцати детей и подростков. 13 пассажиров были студентами и выпускниками Иранского технологического университета имени Шарифа. Большинство людей, летевших этим рейсом в Киев, должны были сделать там пересадку на другие международные рейсы украинской авиакомпании в Европу и Канаду.
Борисполь - хаб для пересадки
Рейс из Ирана пользовался популярностью из-за невысокой стоимости билетов и удобства транспортных стыковок. "Этот рейс - одна из транспортных моделей МАУ, которая соединяет восток и запад. Модель генерирует 50 процентов пассажиропотока авиакомпании и две трети пассажиропотока транспортного хаба в Борисполе. Это направление было популярно как транзит в Канаду", - прокомментировал DW член общественного совета Госавиаслужбы Украины Богдан Долинце.
"Международные авиалинии Украины" в целом выполняют более тысячи международных и внутренних рейсов в неделю и обеспечивают стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3-х тысячах городов мира. В авиапарке перевозчика 42 современных авиалайнера. Хотя в Украине МАУ имеет достаточно сомнительную репутацию, как нелояльного к пассажирам перевозчика, однако эксперты отмечают, что компания неуклонно придерживалась всех международных правил безопасности авиаполетов. Это первая авиакатастрофа авиакомпании МАУ с момента ее создания.
Человеческий фактор не исключен
На данный момент официальная версия причин аварии украинского самолета, которую озвучила иранская сторона, это возгорание двигателя. Вместе с тем в МАУ сообщили, что рейс из Тегерана в Борисполь выполнялся самолетом Boeing 737-800, выпущенным в 2016 году. Получен он был авиакомпанией напрямую с завода концерна Boeing и до того нигде не эксплуатировался. "Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным профессиональным экипажем", - отметил президент МАУ Евгений Дыхне.
По информации авиаперевозчика, последний раз полную техническую проверку самолет прошел 6 января и никаких замечаний на неисправность авиасудна от экипажа ни по прилету в Тегеран, ни непосредственно перед вылетом не было. При этом экипаж судна был опытным и усиленным.
Вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский сообщил, что это связано со сложностью рейса и его продолжительностью. По его словам, командир воздушного судна Владимир Японенко имел 11,6 тысяч часов налетов, пилот-инструктор Алексей Наумкин 12 тысяч часов налетов, еще один пилот Сергей Хоменко - 7,6 тысяч часов.
На протяжении нескольких лет взлетать и заходить на посадку украинские пилоты тренировались именно в этом аэропорту. "Учитывая то, что самолет (на момент падения. - Ред.) набрал 2400 метров высоту, вероятность ошибки экипажа минимальна", - добавил Игорь Сосновский. Вместе с тем, по словам Богдана Долинце, по статистике две трети всех авиакатастроф в мире происходят из-за человеческого фактора или в небе, или в результате ошибок людей в обслуживании самолета наземными службами.
Расследование причин крушения
Как сообщил DW председатель наблюдательного совета в Украинской авиатранспортной ассоциации Анатолий Мазуренко, Boeing 737-800, является предпоследней моделью современных самолетов, которые имеют высокую степень защищенности, в том числе и системы двигателей на авиалайнерах. Он не исключает того, что причиной крушения лайнера могли быть именно проблемы с двигателем, однако отмечает, что вероятность такого возгорания чрезвычайно низка. "Настораживает, что иранская сторона сразу заявила исключительно о технической неисправности самолета, отбросив все другие версии", - говорит Мазуренко. Он считает странным совпадением то, что украинский самолет потерпел катастрофу сразу после обстрела Ираном американской военной базы.
При СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с крушением украинского самолета. "Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности, Чикагской конвенции", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.
В то же время в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что открыты к участию украинских специалистов в расследованию обстоятельств падения самолета. Там исключили только передачу бортовых самописцев самолета производителю - американской компании Boeing. Украинское правительство уже решило отправить в Иран поисково-спасательную группу "для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Между тем компания МАУ организовала приезд в Киев родственников погибших и оказывает им психологическую помощь. Семьи пострадавших, прибывающих в Киев, расселяют в гостиницах. При желании родственники могут вылететь в Тегеран спецрейсом на место катастрофы. О материальном возмещении семьям в авиакомпании пока не готовы говорить.
Госавиаслужба Украины запретила полеты в воздушном пространстве Ирана всем украинским авиакомпаниям до выяснения причин катастрофы.
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