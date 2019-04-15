 Крушение индонезийского Boeing 737 Max объяснили сочетанием девяти факторов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.10.2019

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Мир

Крушение индонезийского Boeing 737 Max объяснили сочетанием девяти факторов

Следователи связали катастрофу с недостатками конструкции самолета, слабой подготовкой пилотов и проблемами с обслуживанием судна.

Boeing 737 MAX 8

Boeing 737 MAX 8

Крушение Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, в результате которого 29 октября 2018 года погибли 189 человек, наступило из-за неблагоприятного стечения ряда обстоятельств, включая недостатки конструкции самолета, слабую подготовку пилотов и проблемы с обслуживанием судна. Такие выводы содержатся в итоговом отчете следователей, представленном в пятницу, 25 октября, в Джакарте.

Всего авторы доклада выделили девять факторов, которые в совокупности и привели к крушению.

Так, пилотам, в частности, не объясняли, как оперативно реагировать на неисправность автоматизированной системы управления полетом Boeing 737 Max 8.

Контекст

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Изначально проблемы с лайнером, который был совсем новым и использовался для рейсов не более двух месяцев, возникли еще 26 октября. За день до крушения на нем установили новый автомат углов атаки и сигнализации перегрузок, но он был неправильно отрегулирован и показания отличались от фактических на 21 градус. Проблема, однако, не была выявлена своевременно.

На более раннем рейсе с проблемой удалось справиться

В ходе более раннего рейса 29 октября из аэропорта Бали в Джакарту экипаж столкнулся с проблемами при наборе высоты. Датчики скорости, а также текущей высоты полета вышли из строя, включился вибросигнализатор штурвала, используемый в случае критического режима полета.

Третий пилот Lion Air, который случайно оказался на борту, помог командиру воздушного судна и второму пилоту в режиме ручного управления обойти сбой электроники. Судно благополучно долетело до Джакрты и без проблем приземлилось.

После рейса пилот, однако, в отчете не полностью описал сложившуюся ситуацию, не упомянул включение механизма тряски штурвала, а также не уточнил, как лайнер удалось взять под контроль.

Кроме того, на самолете не была установлена функция, которая предупредила бы пилотов, что два датчика угла атаки, которыми был оснащен самолет, показывают разные значения из-за неисправности одного из них.

"Остается только гадать, как Boeing мог позволить системе улучшения характеристик маневренности (MCAS) самолета получать данные лишь из одного источника, без перекрестной проверки другого датчика угла атаки", - отметил индонезийский эксперт по вопросам авиации Джерри Соятжатман.

Авиакатастрофы привели к кризису в корпорации Boeing

В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул самолет этого же типа авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате крушений погибли 346 человек.

Следователи связывают эти авиакатастрофы с конструкторскими особенностями лайнера, о которых производитель вовремя не проинформировал эксплуатирующие самолеты авиакомпании. В обоих случаях эксперты отметили нарушение траектории и скорости набора высоты с последующим неконтролируемым падением лайнеров. С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 Max.

В июле авиастроитель сообщил о крупнейших квартальных убытках в своей истории. Во втором квартале 2019 года они составили  2,94 млрд долларов. Кроме того, запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX и связанные с этим отказы от приобретения уже заказанных лайнеров этой серии привели к снижению на 35 процентов выручки компании, которая составила 15,75 млрд долларов.

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    Автор: Александра Елкина


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