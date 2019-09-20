Крупнейшая экспедиция в Арктику: что узнал немецкий ледокол

Научно-экспедиционное судно "Polarstern" ("Полярная звезда") пришвартовалось в понедельник, 12 октября, в Бремерхафене и завершило, таким образом, свое более чем годовое путешествие по Северному Ледовитому океану. Экспедиция под названием MOSAiC (расшифровку аббревиатуры можно перевести как "Междисциплинарная дрейфующая экспедиция по изучению климата Арктики") организована немецким Институтом полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (AWI) в Бремерхафене и началась выходом ледокола в путь из норвежского Тромсё 20 сентября 2019 года.

"Polarstern" встречают в немецком Бремерхафене

По данным AWI, это была крупнейшая арктическая экспедиция всех времен. В ней приняли участие более 70 научных институтов из почти 20 стран, в том числе из России, и сотни исследователей, которые работали посменно на борту ледокола. Корабль был пришвартован к ледяному полю и дрейфовал в окружении льдов через Северный Ледовитый океан, что позволяло ученым проводить разнообразные измерения в океане, льдах и атмосфере с целью получения новых сведений о климате Земли. Бюджет экспедиции составил, как сообщается, более 140 млн евро. Теперь начинается фаза обработки собранных данных.

Арктика: вода вместо льда

Об одном факте экспедиция докладывала еще во время пути. В августе ледокол достиг Северного полюса. Произошло это ранее, чем ожидалось. В немецких СМИ тогда появились сообщения со ссылкой на Институт Альфреда Вегенера и слова главы экспедиции Маркуса Рекса (Markus Rex): "Это было невероятно быстрое плавание". Радости от перевыполнения плана по срокам у исследователей было не очень много - высокая скорость передвижения судна напрямую связана с состоянием морского льда. А Северный полюс исследователи увидели, как сообщалось, практически свободным от льдов.

Август 2020 года. Экспедиция достигла Северного полюса

К самой северной точке Земли "Polarstern" шел курсом к северу от Гренландии. Этот маршрут в прошлом покрывал непроходимый отчасти многолетний ледяной покров. Однако поскольку на спутниковых снимках был виден только рыхлый лед, исследователи выбрали именно этот курс в качестве прямого пути к полюсу. На месте впечатление, полученное с помощью спутников, подтвердилось: на участках большой площади лед либо совсем растаял, либо легко крошился и разваливался на куски, сообщали исследователи. Таким образом, ледокол шел в основном по открытой воде.

Капитан "Polarstern": изменение исторических пропорций

Капитан "Polarstern" Томас Вундерлих (Thomas Wunderlich) докладывал об изменениях исторических масштабов. "Даже к северу от 88 градусов северной широты мы идем в основном со скоростью от 5 до 7 узлов. Я еще не видел ничего подобного так далеко на севере", - цитирует капитана медиакомпания NDR. Лед тает даже в этом регионе и становится, по словам капитана "Polarstern", мягким и рыхлым.

Обычно арктический лед достигает наибольшей площади в марте и наименьшей - в сентябре. В 2012 году в этом районе наблюдалась рекордно малая площадь ледяного покрова за последние четыре десятилетия. В июле 2020 институт AWI сообщил о том, что площадь арктического морского льда достигла второго по величине рекордного минимума с начала спутниковых измерений в этом регионе.

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