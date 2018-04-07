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Кристоф Хассельбах

Catalonia's former leader Carles Puigdemont waves as he leaves the prison in Neumuenster, Germany, April 6, 2018. A German court on Thursday rejected an extradition request for Puigdemont on the charge of rebellion for his role in the campaign for the region's independence. REUTERS/Fabian Bimmer

Комментарий: Решение по Пучдемону в ФРГ имеет ужасные последствия для Европы 07.04.2018

Карлес Пучдемон на свободе. Суд в Шлезвиг-Гольштейне отверг обвинение в организации мятежа как основание для его экстрадиции в Испанию. Это фатальное решение, считает Кристоф Хассельбах.
12.06.2017+++ French President Emmanuel Macron speaks during a joint press conference with his Senegalese counterpart following their meeting at the Elysee palace on June 12, 2017 in Paris. French President Emmanuel Macron's party is on course for an overwhelming parliamentary majority, after the June 11, 2017 first round of voting for the National Assembly left traditional parties in disarray. / AFP PHOTO / Lionel BONAVENTURE (Photo credit should read LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images)

Комментарий: Эмманюэль Макрон - не мессия, но возможный реформатор 15.08.2017

100 дней спустя после победы Эмманюэля Макрона на выборах им доволен лишь каждый третий француз. Но это не означает, что Макрон - плохой президент, считает Кристоф Хассельбах.
04.10.2016 **** BIRMINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 04: Brexit literature is seen on the third day of the Conservative Party Conference 2016 at the ICC Birmingham on October 4, 2016 in Birmingham, England. Ministers and senior Party members will address delegates throughout the day with a number of speeches discussing 'a society that works for everyone'. (Photo by Carl Court/Getty Images) Copyright: Getty Images/C. Court

Комментарий: Brexit - однозначный разрыв и новое начало? 17.01.2017

Великобритания хочет покинуть единый рынок ЕС и предлагает заключить новое торговое соглашение. Брюссель должен пойти навстречу Лондону, считает Кристоф Хассельбах.
17.09.2016 Teilnehmer der Ceta und TTIP Demonstration stehen am 17.09.2016 auf dem Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart (Baden-Württemberg). Sie demonstrieren gegen die Freihandelsabkommen Ceta und TTIP. Foto: Silas Stein/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/S. Stein

Комментарий: Соглашение СЕТА - что ни делай, все к худшему 28.10.2016

Для споров в ЕС вокруг заключения договора о создании зоны свободной торговли с Канадой есть несколько причин, но главная из них - страх перед глобализацией, считает Кристоф Хассельбах.
A taxi driver holds a sticker for the Vote Leave pro-Brexit campaign as he drives past media in central London on June 22, 2016, ahead of the June 23 EU referendum. Rival sides threw their efforts into the final day of campaigning Wednesday, on the eve of Britain's vote on EU membership that will shape the future of Europe. / AFP / JUSTIN TALLIS (Photo credit should read JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images) © Getty Images/J.Tallis

Комментарий: Brexit - cлучилось самое страшное 24.06.2016

Произошло невероятное: большинство британцев проголосовало за выход из Евросоюза. Несмотря на это, ЕС не должен поддаваться желанию наказать Великобританию, считает Кристоф Хассельбах.
19. 11.2015 German Chancellor Angela Merkel and Austria's Chancellor Werner Faymann make a joint statement at the Chancellery in Berlin, Germany, November 19, 2015. REUTERS/Hannibal Hanschke Reuters/H. Hanschke

Комментарий: Австрийский экс-канцлер помог Меркель, но не себе 10.05.2016

Несмотря на ужесточение своей политики в отношении беженцев, канцлер Австрии Вернер Файман был вынужден уйти в отставку. Но то, что он сменил курс, помогло Меркель, считает Кристоф Хассельбах.
Die türkische Fahne weht am 08.06.2009 in Istanbul neben der Fahne der Europäischen Union. Der mögliche EU-Beitritt der Türkei wird seit längerer Zeit kontrovers diskutiert. Foto: Christophe Petit Tesson +++(c) dpa - Report+++ Copyright: picture-alliance/dpa/C. Petit Tesson

Комментарий: Договор ЕС и Турции - много вопросов, мало ответов 18.03.2016

Пытаясь решить миграционный кризис, страны Евросоюза слишком поддаются на шантаж со стороны Турции. Найти компромис, который устроил бы всех, будет сложно, считает Кристоф Хассельбах.
7. 12. 2015 LONDON, UNITED KINGDOM - DECEMBER 07: An aerial view of The Houses of Parliament as seen from the London Eye December 7, 2015 in London, United Kingdom. (C): Getty Images/B. Pruchnie

Комментарий: Щедрое предложение Евросоюза по "Брекзиту" 20.02.2016

После беспрецедентного раунда переговоров британский премьер-министр Кэмерон вернулся в Лондон, где ему понадобится весь его талант, чтобы переубедить британцев остаться в ЕС, считает Кристоф Хассельбах.
Eine polnische Flagge und eine Europafahne wehen vor dem Grand Hotel im Seebad Sopot (deutsch: Zoppot) an der Ostseekueste von Polen, aufgenommen am 11.08.2013. Foto: picture-alliance/B. Schleep

Комментарий: ЕC следует проявить тактичность в отношении Польши 05.01.2016

Резкая критика Варшавы даст обратный эффект, особенно если она раздается из Германии. Поэтому Брюссель должен сейчас проявить чувство такта, считает обозреватель DW Кристоф Хассельбах.
30.11.2015 **** Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu stands next to NATO Secretary-General Jens Stoltenberg (R) after a joint news conference at the Alliance headquarters in Brussels, Belgium, November 30, 2015. REUTERS/Francois Lenoir Copyright: Reuters/F. Lenoir

Комментарий: НАТО не должна вмешиваться в конфликт России и Турции 02.12.2015

Разногласия России и Турции не должны помешать совместной борьбе против ИГ, которую ведет международная антитеррористическая коалиция, считает обозреватель DW Кристоф Хассельбах.
13.7.2015 *** (150713) -- BRUSSELS, July 13, 2015 () -- German Chancellor Angela Merkel attends a press briefing after the 17-hour Euro Summit at the EU headquarters in Brussels, Belgium, July 13, 2015. After 17 hours we have finally reached it, we will continue to support Greece , Donald Tusk, the president of the European Council said to the press Monday morning after Eurozone leaders' last try for Greece to avert bankruptcy and exit from the European common currency zone. (/Zhou Lei)

Комментарий: Меркель как часть проблемы с беженцами 28.10.2015

Канцлер ФРГ Ангела Меркель годами зарабатывала себе авторитет в Евросоюзе. Однако ее политика в отношении беженцев стала Европе в тягость, считает обозреватель DW Кристоф Хассельбах.
08.09.2015 **** A migrant from Iraq shows a tattoo on his arm in Passau, Germany September 8, 2015. Austria and Germany threw open their borders to thousands of exhausted migrants, bussed to the Hungarian border by a right-wing government that had tried to stop them but was overwhelmed by the sheer numbers reaching Europe's frontiers. REUTERS/Michael Dalder

Комментарий: В деле приема беженцев у Германии нет союзников в ЕС 08.09.2015

Германия уверена, что подает всему миру пример гуманного обращения с беженцами. Но партнеры по ЕС относятся к этому примеру критически. И не без оснований, считает Кристоф Хассельбах.
Bildunterschrift:This photo taken on July 29, 2015 shows a Greek flag floating in the sea at the Kalamitsa beach on Skyros island. Greece expects debt reduction from its international creditors after a first assessment of reforms under its new bailout obligations concludes in November, Prime Minister Alexis Tsipras said on July 29. AFP PHOTO/ LOUISA GOULIAMAKI (Photo credit should read LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images)

Греческий кризис: вопросы и ответы 11.08.2015

Афины должны получить от кредиторов новый пакет помощи. Спасет ли он Грецию, чья задолженность и без того уже огромна? Обозреватель DW Кристоф Хассельбах дает объяснения.
FILE - British Prime Minister David Cameron attends a press conference at the Federal Chancellery in Berlin, Germany, 21 May 2010. Photo: Rainer Jensen/dpa (zu dpa «EU-Referendum: Cameron schlägt Warnungen aus Brüssel in den Wind» vom 20.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Выход Великобритании из ЕС может не состояться 19.05.2015

Дэвид Кэмерон выступает за реформу ЕС, после которой британцы проголосовали бы на референдуме за будущее страны в Евросоюзе. Такие шансы высоки, полагает Кристоф Хассельбах.
*****Die Fotos dürfen für die redaktionelle Berichterstattung über die Rettung von Flüchtlingen im Kontext mit der Presseerklärung der OOC Opielok Offshore Carriers lizenzkostenfrei genutzt werden. Als Bildquelle ist stets OOC Opielok Offshore Carriers anzugeben.***** Gekentertes Flüchtlingsboot und Schiffbrüchige im Meer. OOC Jaguar, 12. April 2015

Комментарий: Еврокомиссия в борьбе со странами-эгоистами 14.05.2015

Еврокомиссия предложила квотировать размещение беженцев - и натолкнулась на организованное сопротивление. Однако подобную систему ввести необходимо, полагает обозреватель DW Кристоф Хассельбах.
KIEV, UKRAINE. APRIL 27, 2015. Jean-Claude Juncker (L), president of the European Commission, and Ukraine's president Petro Poroshenko at a meeting ahead of the EU-Ukraine summit. Mikhail Palinchak/Ukrainian presidential press service/TASS

Комментарий: Чрезмерно высокие требования ЕС к Украине? 28.04.2015

Ожидания Украины о быстром сближении с ЕС не оправдываются. При этом Брюсселю не следует злить Киев: необходимо найти баланс, полагает обозреватель DW Кристоф Хассельбах.
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