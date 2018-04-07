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Карлес Пучдемон на свободе. Суд в Шлезвиг-Гольштейне отверг обвинение в организации мятежа как основание для его экстрадиции в Испанию. Это фатальное решение, считает Кристоф Хассельбах.
100 дней спустя после победы Эмманюэля Макрона на выборах им доволен лишь каждый третий француз. Но это не означает, что Макрон - плохой президент, считает Кристоф Хассельбах.
Великобритания хочет покинуть единый рынок ЕС и предлагает заключить новое торговое соглашение. Брюссель должен пойти навстречу Лондону, считает Кристоф Хассельбах.
Для споров в ЕС вокруг заключения договора о создании зоны свободной торговли с Канадой есть несколько причин, но главная из них - страх перед глобализацией, считает Кристоф Хассельбах.
Произошло невероятное: большинство британцев проголосовало за выход из Евросоюза. Несмотря на это, ЕС не должен поддаваться желанию наказать Великобританию, считает Кристоф Хассельбах.
Несмотря на ужесточение своей политики в отношении беженцев, канцлер Австрии Вернер Файман был вынужден уйти в отставку. Но то, что он сменил курс, помогло Меркель, считает Кристоф Хассельбах.
Пытаясь решить миграционный кризис, страны Евросоюза слишком поддаются на шантаж со стороны Турции. Найти компромис, который устроил бы всех, будет сложно, считает Кристоф Хассельбах.
После беспрецедентного раунда переговоров британский премьер-министр Кэмерон вернулся в Лондон, где ему понадобится весь его талант, чтобы переубедить британцев остаться в ЕС, считает Кристоф Хассельбах.
Резкая критика Варшавы даст обратный эффект, особенно если она раздается из Германии. Поэтому Брюссель должен сейчас проявить чувство такта, считает обозреватель DW Кристоф Хассельбах.
Разногласия России и Турции не должны помешать совместной борьбе против ИГ, которую ведет международная антитеррористическая коалиция, считает обозреватель DW Кристоф Хассельбах.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель годами зарабатывала себе авторитет в Евросоюзе. Однако ее политика в отношении беженцев стала Европе в тягость, считает обозреватель DW Кристоф Хассельбах.
Германия уверена, что подает всему миру пример гуманного обращения с беженцами. Но партнеры по ЕС относятся к этому примеру критически. И не без оснований, считает Кристоф Хассельбах.
Афины должны получить от кредиторов новый пакет помощи. Спасет ли он Грецию, чья задолженность и без того уже огромна? Обозреватель DW Кристоф Хассельбах дает объяснения.
Дэвид Кэмерон выступает за реформу ЕС, после которой британцы проголосовали бы на референдуме за будущее страны в Евросоюзе. Такие шансы высоки, полагает Кристоф Хассельбах.
Еврокомиссия предложила квотировать размещение беженцев - и натолкнулась на организованное сопротивление. Однако подобную систему ввести необходимо, полагает обозреватель DW Кристоф Хассельбах.
Ожидания Украины о быстром сближении с ЕС не оправдываются. При этом Брюсселю не следует злить Киев: необходимо найти баланс, полагает обозреватель DW Кристоф Хассельбах.
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