Комментарий: Соглашение СЕТА - что ни делай, все к худшему

Для споров в ЕС вокруг заключения договора о создании зоны свободной торговли с Канадой есть несколько причин, но главная из них - страх перед глобализацией, считает Кристоф Хассельбах.