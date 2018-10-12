 Криминализующий бездомных закон вступил в силу в Венгрии | Новости из Германии о Европе | DW | 15.10.2018

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Европа

Криминализующий бездомных закон вступил в силу в Венгрии

Отныне в Венгрии лицам без определенного места жительства полностью запрещается находиться или ночевать в общественных местах. В стране живут от 20 до 50 тысяч бездомных.

Бездомные в Будапеште спят в коридоре ночлежки, где не хватает мест

Бездомные в Будапеште спят в коридоре ночлежки, где не хватает мест (фото из архива)

В Венгрии в понедельник, 15 октября, вступил в силу ужесточенный закон, фактически криминализующий бездомных. Отныне лицам без определенного места жительства под угрозой денежных штрафов или тюремного заключения запрещается находиться или ночевать в общественных местах.

Контекст

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Евросоюз обвиняет Будапешт в притеснении неправительственных организаций. (12.09.2018)

Парламент страны принял вызвавший споры закон, запрещающий бездомным ночевать на улицах. (01.10.2013)

Согласно новому закону, полиция получает права прогонять спящих бездомных с улиц, а также разрушать выстроенные ими временные прибежища на открытом воздухе. Таким образом, власти Венгрии значительно ужесточили закон, принятый в 2013 году и уже тогда вызвавший споры, запрещавший бездомным ночевать лишь на определенных улицах или площадях.

По разным оценкам, в Венгрии могут проживать от 20 до 50 тысяч бездомных, наибольшее количество из них находятся в столице страны Будапеште (около 8 тысяч). При этом государство может обеспечить ночлегом не более 11 тысяч человек, а теплое время года подходит к концу.

Критика нового закона со стороны международных организаций

После того, как в июне стало известно о принятии венгерским парламентом нового закона о бездомных, действия парламентариев подверглись критике со стороны Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Новый закон, "криминализующий бездомность, является жестоким и вступает в противоречие с международным законодательством в отношении прав человека", говорится в заявлении УВКПЧ.

"Новые законы нарушают права человека, угрожают гражданскому обществу и подрывают верховенство права", - говорится также в докладе правозащитной организации Amnesty International, посвященному проблеме бездомных в Венгрии.

Ранее в сентябре Европарламент одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии в связи с тем, что Будапешт не придерживается европейских ценностей.

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    Автор: Марина Борисова


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Ссылки в интернете

Доклад Amnesty International о нарушении прав бездомных в Венгрии

Заявление ООН по ситуации с бездомными в Венгрии

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