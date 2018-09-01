 Кремль опроверг описанную в мемуарах Олланда угрозу Путина в адрес Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 03.09.2018

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Европа

Кремль опроверг описанную в мемуарах Олланда угрозу Путина в адрес Украины

На переговорах в "нормандском формате" в 2015 году Владимир Путин пригрозил Петру Порошенко "окончательно раздавить войска" Украины, пишет бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Одна из встреч нормандской четверки в 2015 году в Париже

Одна из встреч "нормандской четверки" в 2015 году в Париже

Кремль опроверг описанную в мемуарах экс-президента Франции Франсуа Олланда угрозу Владимира Путина в адрес Украины в ходе переговоров в так называемом "нормандском формате". Российская сторона старается соблюдать "правила приличия в этой области", заявил в воскресенье, 2 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Контекст

В Берлине 11 июня проходит встреча глав МИД Германии, Франции, России и Украины. DW - о главной теме повестки дня переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. (11.06.2018)

Путин говорит по-русски на переговорах в "нормандском формате, чтобы показать силу. На самом же деле он демонстрирует одиночество в этой четверке, считает политолог Иван Преображенский. (25.07.2017)

В вышедшей в апреле книге "Уроки власти" Олланд описал проведение переговоров в "нормандском формате" в 2015 году. В ходе диалога главы России и Украины "постоянно повышали голос друг на друга", говорится в отрывке из книги экс-президента Франции, который цитирует агентство AFP. В частности, Путин "разнервничался" и пригрозил Петру Порошенко "окончательно раздавить войска" Украины, отмечает Олланд. По его словам, российский президент сразу же "спохватился и взял себя в руки", поскольку его слова "означали признание наличия российских войск в Восточной Украине".

В свою очередь, пресс-секретарь Путина назвал опубликованные мемуары "некорректным раскрытием информации". По словам Пескова, в беседе с Порошенко Путин говорил "жестко, однозначно и весьма доходчиво", но не использовал угрожающие формулировки.

"Нормандский формат" был создан в июне 2014 года для урегулирования ситуации на востоке Украины. В него вошли Германия, Россия, Украина и Франция. Встречи "нормандской четверки" проходят как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД и экспертов.

Смотрите также:

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    Переговоры за закрытыми дверями

    Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

  • Комплекс Дипсервис холл в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

  • Путин, Порошенко, Меркель и Олланд беседуют за столом на саммите нормандской четверки в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Война нервов

    Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

  • Журналисты спят во Дворце независимости в Минске в ожидании окончания переговоров нормандской четверки

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

  • Президент Украины Петр Порошенко зевает от усталости после ночных переговоров в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Разногласия между Россией и Украиной

    После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Стороны пришли к согласию

    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


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Встреча глава МИД "нормандского формата" завершилась безрезультатно

Контекст

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

Минская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, обсуждавших урегулирование конфликта в Донбассе, длилась более 15 часов. DW - о ключевых моментах переговоров (время московское). (12.02.2015)  

Ссылки в интернете

Отрывок из мемуаров Франсуа Олланда

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Конфликт в Донбассе: чего удалось добиться "нормандской четверке"? - DW Новости  

Донбасс: жизнь под обстрелом - "Европа в фокусе"  

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