 Кремль намерен расширить военные базы в Сирии | Новости из Германии о России | DW | 29.05.2020

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Россия

Кремль намерен расширить военные базы в Сирии

Российская сторона просит у Дамаска дополнительную недвижимость и акваторию для расширения и усовершенствования военно-морской базы в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме.

Российские и сирийские военные проводят учения на базе ВМФ РФ в Тартусе

Российско-сирийские учения на базе в Тартусе (фото из архива)

Кремль намерен расширить российскую военную инфраструктуру в Сирии. О готовящемся соглашении о передаче Дамаском Москве дополнительных активов сказано в указе президента России Владимира Путина, опубликованном в пятницу, 29 мая, на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из текста указа, для "размещения авиационной группы ВС РФ на территории Сирийской арабской республики" российская сторона просит передать ей "дополнительное недвижимое имущество и акваторию". Минобороны РФ совместно с МИД РФ поручено провести переговоры с сирийской стороной и подписать необходимый протокол.

Где расположены российские военные базы в Сирии

В настоящее время российские вооруженные силы используют в Сирии несколько постоянных баз. К началу военной операции России в Сирии в сентябре 2015 года отдельная авиационная группа Воздушно-космических сил России была переброшена на авиабазу Хмеймим. Наряду с ней в 30 километрах от границы с Турцией расположена военно-морская база в Тартусе.

В ноябре 2019 года Россия приступила к созданию новой вертолетной базы на севере Сирии в городе эль-Камышлы, где раньше базировались американские военные. Кроме того, российская авиация использует два так называемых аэродрома подскока - в Шайрате и в Тиясе.

Базы будут усовершенствованы

Обе главные базы ВС РФ в Сирии должны быть расширены и усовершенствованы, заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин. Порт в Тартусе должен получить возможность принимать суда ВМФ РФ на ремонт, а в Хмеймиме будут разделены гражданская и военная часть аэродрома, приводит слова парламентария агентство "Интерфакс".

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. По приблизительным оценкам, она унесла жизни более чем 400 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть родные места.

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    В этом районе на окраине Телль-Тамера почти никто не живет. Местные жители бежали отсюда после прихода боевиков ИГ. Раньше здесь находилась христианская церковь, которую взорвали исламисты. Сейчас среди руин вынуждены жить несколько семей беженцев из Рас-эль-Айна.

    Автор: Наталья Позднякова


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