 Кремль анонсировал ответ на санкции Великобритании | Новости из Германии о Европе | DW | 07.07.2020

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Европа

Кремль анонсировал ответ на санкции Великобритании

По словам Пескова, ответные меры на введенные Лондоном санкции против россиян будут приняты в объеме, соответствующем интересам России. Под санкции за причастность к гибели Сергея Магнитского попали 25 граждан РФ.

Кремль в Москве

Кремль в Москве

Реагируя на объявленные Великобританией персональные санкции против россиян, причастных к гибели юриста Сергея Магнитского, Москва объявила, что примет ответные меры. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил во вторник, 7 июля, журналистам, что этот ответ "будет соответствовать интересам РФ".

"Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений", - пояснил он.

Накануне британский министр иностранных дел Доминик Рааб официально объявил о введении индивидуальных санкций за причастность к нарушению прав человека в рамках нового правового режима, предусмотренного законодательной поправкой, аналогичной американскому "акту Магнитского". В санкционный список попали 25 граждан России, в том числе глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин, другие сотрудники МВД, СКР и учреждений ФСИН.

Им запрещается въезжать на территорию Соединенного Королевства, а также заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве британских подданных. В случае наличия у попавших в список активов в Великобритании, они будут заморожены.

Дело Магнитского

Сергея Магнитского, уличившего ряд российских чиновников в хищении у государства более 230 миллионов долларов, арестовали в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в больнице московского следственного изолятора "Матросская тишина".

В 2018 году после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери британский парламент принял "поправку Магнитского", которая позволяет независимо от ЕС накладывать персональные санкции на иностранцев, подозреваемых в причастности к коррупции и нарушению прав человека.

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    Автор: Ирина Филатова


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