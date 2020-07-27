 Кравчук возглавил делегацию Украины в Минской группе по Донбассу | Новости из Германии об Украине | DW | 30.07.2020

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Украина

Кравчук возглавил делегацию Украины в Минской группе по Донбассу

Первый президент Украины, комментируя свое назначение, заявил, что на этом посту сделает все возможное для достижения мира в Донбассе.

Первый президент Украины Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ). Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал в четверг, 30 июля. Кравчук сменил на посту главы делегации в ТКГ другого экс-президента Леонида Кучму.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, Кравчук обладает опытом, необходимым для участия в переговорном процессе такого уровня. Сам экс-президент, комментируя свое назначение, заявил, что на этом посту сделает все возможное для достижения мира в Донбассе. По его мнению, Украина и страны Европы, которые действительно исповедуют принципы международного права, суверенитета, независимости, должны сплотиться вокруг достижения мира в Украине. "Мы должны искать путь и объединяться", - отметилл Леонид Кравчук.

Трёхсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Минская группа, ТКГ) была сформирована летом 2014 года. В ее состав входят представители ОБСЕ, России и Украины. Группа выполняет роль рабочего органа для решения оперативных вопросов в рамках вооруженного конфликта на востоке Украины.

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    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

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    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

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    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

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    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


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