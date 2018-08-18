Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кофи Аннан

Kofi Annan, former Secretary-General of the United Nations arrives to attend the Commonwealth Day service at Westminster Abbey in London, Monday, March 14, 2016. Organized by the Royal Commonwealth Society, the service is the largest annual inter-faith gathering in the United Kingdom. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) |

Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан 18.08.2018

Бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни после непродолжительной болезни, сообщил основанный им фонд.
UN-Generalsekretär Kofi Annan spricht am 28.2.2002 vor dem Deutschen Bundestag in Berlin. I In seiner Rede als erster Generalsekretär der Vereinten Nationen würdigte Annan die Rolle Deutschlands bei der Sicherung des Friedens in der Welt. Ihn habe beeindruckt, wie die Deutschen über historisch bedingte Hemmungen hinausgewachsen sind und ihren Teil der Verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit übernommen haben. Dies gelte besonders auch für die Entsendung von Truppen. Er sprach sich zudem für die Verlängerung des UN-Mandats der Schutztruppe in Afghanistan aus.

Кофи Аннану вручена немецкая премия имени Райнхарда Мона 07.11.2013

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан удостоен премии имени Райнхарда Мона за вклад в устойчивое развитие в мире. Выступая на церемонии вручения, Аннан призвал усилить борьбу против глобального потепления.
Illustration - Verschiedene deutsche Tageszeitungen, wie Mitteldeutsche Zeitung, Sächsische Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, liegen zur Presseschau bereit, aufgenommen am 23.11.2009 in Leipzig (Wischeffekt). Foto: Jan Woitas

Пресса: В поражении Аннана виновны Москва, Пекин и Вашингтон 03.08.2012

Немецкие газеты комментируют отставку бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана с поста спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии.
United Nations Secretary-General Ban Ki-moon addresses the United Nations General Assembly on the situation in the Syrian Arab Republic, Thursday, June 7, 2012 at United Nations headquarters. (AP Photo/Mary Altaffer)

Арабские страны внесут резолюцию по Сирии в Генассамблею ООН 26.07.2012

ООН отзывает из Дамаска половину невооруженных международных наблюдателей.
A picture shows smoke rising from military tank in the central restive city of Homs after shelling by government forces, on July 14, 2012. Photo by AA/ABACAPRESS.COM

Сирийские повстанцы начинают полномасштабное наступление 17.07.2012

Кофи Аннан обсудит сирийский кризис с Владимиром Путиным.
Illustration - Verschiedene deutsche Tageszeitungen, wie Mitteldeutsche Zeitung, Sächsische Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, liegen zur Presseschau bereit, aufgenommen am 23.11.2009 in Leipzig (Wischeffekt). Foto: Jan Woitas

Пресса: Путин меняет политику в отношении Сирии 10.07.2012

Российская внешняя политика должна учитывать моральную, политическую и стратегическую цену помощи, предоставленной Дамаску. И зачем России способствовать укреплению позиций Ирана в регионе? - задается вопросом Die Welt.
HANDOUT - Ein undatiertes Handoutfoto, das von der ARD-Anstalt SWR am Sonntag (08.07.12) zur Verfügung gestellt wurde, zur Berichterstattung über die Sendung «Weltspiegel», zeigt - im Exklusiv-Gespräch im Weltspiegel - Jürgen Todenhöfer (l), Publizist und Nahost-Kenner, der den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad befragt. Die Sendung wird Sonntag um 19.20 Uhr im Ersten Programm (ARD) ausgestrahlt werden. ACHTUNG - Verwendung nur im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter WDR-Sendung bei Nennung der Quelle: «Bild: SWR» +++(c) dpa - Bildfunk+++

Президент Сирии: План Аннана не потерпел поражения 08.07.2012

Башар Асад не считает план Кофи Аннана по мирному урегулированию провальным. Президент Сирии в интервью немецкой телерадиокомпании ARD в очередной раз обрушился с критикой на страны, поддерживающие сирийских повстанцев.
Joint Special Envoy of the United Nations and the Arab League for Syria Kofi Annan gestures during a news conference after the meeting of the Action Group on Syria at the United Nations European headquarters in Geneva, June 30, 2012. REUTERS/Valentin Flauraud (SWITZERLAND - Tags: POLITICS HEADSHOT)

Аннан призвал привлечь Иран к урегулированию в Сирии 08.07.2012

Спецпредставитель ООН считает, что конфликт в Сирии усугубляет не только Россия. 8 июля Кофи Аннан прибыл в Дамаск.
A Syrian child is seen with her family who fled from the Syrian town of Qusair near Homs, at the Lebanese-Syrian border village of Qaa, eastern Lebanon, Monday, March 5, 2012. More than a thousand Syrian refugees have poured across the border into Lebanon, among them families with small children carrying only plastic bags filled with their belongings as they fled a regime hunting down its opponents. (Foto:Hussein Malla/AP/dapd)

ООН: Сирийские войска используют детей в качестве живых щитов 12.06.2012

В Сирии детей убивают, подвергают насилию, используют в качестве живых щитов.
People gather at a mass burial for the victims purportedly killed during an artillery barrage from Syrian forces in Houla in this handout image dated May 26, 2012. U.N. observers in Syria have confirmed that artillery and tank shells were fired at a residential area of Houla, Syria, where at least 108 people, including many children, were killed, the U.N. chief said on Sunday in a letter to the Security Council. REUTERS/Shaam News Network/Handout (SYRIA - Tags: POLITICS CONFLICT) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

ООН: Большинство погибших в Хуле стали жертвами боевиков 29.05.2012

Большинство погибших в Хуле - жертвы казней боевиков проправительственной группировки. По данным ООН, сирийские военные виновны в гибели менее 20 из 108 человек. Кофи Аннан призвал сирийского лидера прекратить насилие.
Source News Feed: EMEA Picture Service ,Germany Picture Service A protester demonstrates in Chicago May 27, 2012, in opposition to the Syrian regime. The U.N. Security Council met on Sunday to discuss the recent massacre in the Syrian town of Houla, which the United Nations has blamed on the Syrian government but Damascus an d Moscow suggested was due to a rebel attack. At least 116 people, including many children, were killed in the Houla attack, the head of the U.N. observer mission in Syria told the 15-nation council, according to a diplomat who was in the closed-door meeting. The diplomat spoke to Reuters on condition of anonymity. REUTERS/John Gress (UNITED STATES - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)// eingestellt von se

Берлин готов отреагировать на эскалацию насилия в Сирии 28.05.2012

МИД Германии одобрил принятое в ночь на 28 мая заявление Совета Безопасности ООН, в котором осуждается расправа над мирными жителями в сирийском городе Хула. Между тем спецпосланник ООН и ЛАГ Кофи Аннан прибыл в Сирию.
The bodies of people whom anti-government protesters say were killed by government security forces lie on the ground in Huola, near Homs May 26, 2012. The death toll has risen to at least 90 from Syrian shelling on the town of Houla on Friday, an opposition group said on Saturday. The UK-based Syrian Observatory for Human Rights said residents continued to flee the town, in central Homs province, in fear that artillery fire would resume. REUTERS/Shaam News Network/Handout (SYRIA - Tags: CIVIL UNREST) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Мировое сообщество осудило кровавую расправу в Хуле 27.05.2012

Вопиющим нарушением международного права назвали генсек ООН Пан Ги Мун и спецпредставитель ООН в Сирии Кофи Аннан кровавую расправу в сирийском городе Хуле. США потребовали наказать виновных в убийстве более 90 человек.
Smoke rises from the Al Qusoor district of Homs in this handout picture dated April 14, 2012. REUTERS/Waseem Al Qussoor/Shaam News Network/Handout (SYRIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

США опасаются усиления "Аль-Каиды" в Сирии 09.05.2012

Обеспокоенность тем, что нестабильной ситуацией в Сирии может воспользоваться "Аль-Каида", выразили США. Спецпредставитель ООН Кофи Аннан предупредил об опасности сползания Сирии к полномасштабной гражданской войне.
In this Sunday, April 1, 2012 photo, Free Syrian Army fighters are seen in a neighborhood of Damascus, Syria. Government and opposition forces clashed across Syria Monday as international envoy Kofi Annan prepared to brief the U.N. Security Council on the progress of his mission to ease the Syrian crisis. (Foto:AP/dapd)

Сирийские повстанцы требуют военного вмешательства без мандата ООН 20.04.2012

Вооруженной интервенции без мандата ООН потребовали формирования сирийской оппозиции. Спецпредставитель ООН Кофи Аннан недоволен ситуацией в Сирии. Франция призывает улучшить оснащение наблюдателей.
U.S. Secretary of State Hillary Clinton (C) joins Foreign Minister counterparts Japan's Koichiro Gemba, Germany's Guido Westerwelle, Russia's Sergei Lavrov, Britain's Foreign Secretary William Hague, France's Alain Juppe, Canada's John Baird, Italy's Giulio Terzi di Sant'Agata and European Union foreign policy chief Catherine Ashton (L-R) for a group photo during the G-8 Foreign Ministers Meeting at Blair House in Washington April 11, 2012.The attendees are expected to discuss Middle East peace, North Korea's plans to launch a rocket and Iran's nuclear programme. REUTERS/Mike Theiler (UNITED STATES - Tags: POLITICS)

Министры иностранных дел G8 обсудили ситуацию в Сирии 13.04.2012

Главы внешнеполитических ведомств стран G8 обсудили сложную ситуацию в Сирии, где в четверг утром прекратились боевые действия. Правительственные войска и оппозиция приступили к выполнению мирного плана Кофи Аннана.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Пресса: Асад по-прежнему нуждается в поддержке Москвы 13.04.2012

Запад крайне резко осудил в феврале позицию Москвы в отношении конфликта в Сирии. Однако на нынешнем саммите глав МИД стран "большой восьмерки" тон изменился. Москва становится ключевым игроком на Ближнем Востоке.
Показать еще