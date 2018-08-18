Берлин готов отреагировать на эскалацию насилия в Сирии

МИД Германии одобрил принятое в ночь на 28 мая заявление Совета Безопасности ООН, в котором осуждается расправа над мирными жителями в сирийском городе Хула. Между тем спецпосланник ООН и ЛАГ Кофи Аннан прибыл в Сирию.