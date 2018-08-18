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Бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни после непродолжительной болезни, сообщил основанный им фонд.
Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан удостоен премии имени Райнхарда Мона за вклад в устойчивое развитие в мире. Выступая на церемонии вручения, Аннан призвал усилить борьбу против глобального потепления.
Немецкие газеты комментируют отставку бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана с поста спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии.
ООН отзывает из Дамаска половину невооруженных международных наблюдателей.
Кофи Аннан обсудит сирийский кризис с Владимиром Путиным.
Российская внешняя политика должна учитывать моральную, политическую и стратегическую цену помощи, предоставленной Дамаску. И зачем России способствовать укреплению позиций Ирана в регионе? - задается вопросом Die Welt.
Башар Асад не считает план Кофи Аннана по мирному урегулированию провальным. Президент Сирии в интервью немецкой телерадиокомпании ARD в очередной раз обрушился с критикой на страны, поддерживающие сирийских повстанцев.
Спецпредставитель ООН считает, что конфликт в Сирии усугубляет не только Россия. 8 июля Кофи Аннан прибыл в Дамаск.
В Сирии детей убивают, подвергают насилию, используют в качестве живых щитов.
Большинство погибших в Хуле - жертвы казней боевиков проправительственной группировки. По данным ООН, сирийские военные виновны в гибели менее 20 из 108 человек. Кофи Аннан призвал сирийского лидера прекратить насилие.
МИД Германии одобрил принятое в ночь на 28 мая заявление Совета Безопасности ООН, в котором осуждается расправа над мирными жителями в сирийском городе Хула. Между тем спецпосланник ООН и ЛАГ Кофи Аннан прибыл в Сирию.
Вопиющим нарушением международного права назвали генсек ООН Пан Ги Мун и спецпредставитель ООН в Сирии Кофи Аннан кровавую расправу в сирийском городе Хуле. США потребовали наказать виновных в убийстве более 90 человек.
Обеспокоенность тем, что нестабильной ситуацией в Сирии может воспользоваться "Аль-Каида", выразили США. Спецпредставитель ООН Кофи Аннан предупредил об опасности сползания Сирии к полномасштабной гражданской войне.
Вооруженной интервенции без мандата ООН потребовали формирования сирийской оппозиции. Спецпредставитель ООН Кофи Аннан недоволен ситуацией в Сирии. Франция призывает улучшить оснащение наблюдателей.
Главы внешнеполитических ведомств стран G8 обсудили сложную ситуацию в Сирии, где в четверг утром прекратились боевые действия. Правительственные войска и оппозиция приступили к выполнению мирного плана Кофи Аннана.
Запад крайне резко осудил в феврале позицию Москвы в отношении конфликта в Сирии. Однако на нынешнем саммите глав МИД стран "большой восьмерки" тон изменился. Москва становится ключевым игроком на Ближнем Востоке.
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