 Косово и Сараево объявили нобелевского лауреата Петера Хандке персоной нон грата | Новости из Германии о Европе | DW | 12.12.2019

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Европа

Косово и Сараево объявили нобелевского лауреата Петера Хандке персоной нон грата

Лауреат Нобелевской премии австрийский писатель Петер Хандке не сможет въехать в Косово. Республика объявила его персоной нон грата за дружбу с Милошевичем.

Петер Хандке

Петер Хандке

Косово объявило персоной нон грата австрийского писателя Петера Хандке (Peter Handke), ставшего  лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2019 год. Об этом в среду, 11 декабря, написал в своем Facebook Беджет Пацоли, исполняющий обязанности министра иностранных дел республики.

Контекст

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по литературе за 2018 и 2019 годы. (10.10.2019)

Уникальную возможность ознакомиться с творчеством известного немецкоязычного автора предлагает Государственная библиотека Австрии. (20.01.2014)

"Отрицание преступлений и поддержка преступников - это ужасное преступление", - написал Пацоли, комментируя близкие отношения Хандке с бывшим президентом Сербии Слободаном Милошевичем, обвиненным Гаагским Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) в преступлениях против человечности. Хандке присутствовал на похоронах Милошевича, который скончался от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала в 2006 году.

Сараевский кантон Боснии и Герцеговины решением своего парламента тоже объявил Хандке персоной нон грата, назвав присуждение ему Нобелевской премии "очередным оскорблением жертв (военных преступлений - Ред.)".

Кроме того, послы Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Турции бойкотировали церемонию вручения Нобелевской премии австрийскому писателю, которая прошла в Стокгольме 10 декабря.

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  • Ральф Стейнман

    От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

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    От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

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    Автор: Натали Мюллер, Максим Филимонов


Смотреть видео 01:53

Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира

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От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

Выбор лауреатов Нобелевской премии с момента ее основания в 1901 году вызывает бурную дискуссию в обществе. DW рассказывает о самых неоднозначных моментах в истории "нобелевки". (06.10.2015)  

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