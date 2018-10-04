Косово вернуло 110 своих граждан из "Исламского государства"

Косово с помощью США провело самую масштабную в Европе операцию по возвращению иностранных граждан из районов, ранее контролируемых террористической группировкой "Исламское государство". 110 граждан Косово вернулись в субботу, 20 апреля, в страну из района конфликта.

Только четверо из 110 пассажиров спецрейса, приземлившегося в аэропорту Приштины, воевали в рядах ИГ. Они сразу же были задержаны на 48 часов для выяснения обстоятельств их пребывания на территории группировки. Четыре года назад в Косово был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за участие в вооруженных группах за рубежом. по данным МВД страны, свыше 300 косоваров воевали на стороне ИГ в Ираке и Сирии.

32 пассажира спецрейса - женщины, последовавшие за своими мужьями на территорию ИГ. Оставшиеся 74 - дети, в том числе потерявшие родителей в ходе боевых действий. Министр юстиции Косова Абелярд Тахири заявил, что вернувшиеся заслуживают "реабилитации и надежды на мирную жизнь". А посольство США в Косово похвалило власти за "сочувствие" и "важный пример" для других стран.

Трамп настойчиво просит Европу принять "своих" боевиков

В феврале президент США Дональд Трамп обратился к партнерам Вашингтона в Европе с просьбой принять сотни боевиков террористической организации "Исламское государство", захваченных американскими вооруженными силами в ходе операции в Сирии.

"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать свыше 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и отдать их под суд. Халифат вскоре падет. В противном случае не произойдет ничего хорошего - нам придется отпустить их на свободу", - написал он в Twitter.

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