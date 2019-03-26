Корь в России, Украине и Германии: три страны - одна причина

Заболеваемость корью на планете достигла внушающего тревогу уровня, заявил в начале марта 2019 года UNICEF - Детский фонд ООН. Список из 10 стран, где вирус распространяется максимальными темпами, возглавила Украина, обогнав Филиппины, Бразилию и Йемен. Вспышки кори в соседней Украине беспокоят россиян, опасающихся распространения инфекции у себя в стране. Опасаются роста числа заболеваний корью и в эпидемиологически благополучной Германии. Почему ситуация с корью в Украине вышла из-под контроля, стоит ли жителям РФ опасаться "завозной" эпидемии и чем антипрививочники отличаются от скептиков - в материале DW.

Число заболевших корью ежегодно растет

По данным UNICEF, в 2018 году в Украине заразились вирусом кори около 55 тысяч человек, а за первые два месяца 2019 года ею заболели уже более 24 тысяч. В России ситуация далеко не столь драматична, однако повод для волнений есть и там. Если три года назад число заболеваний не превышало одного на миллион человек (это означало, что корь в стране была практически ликвидирована), то уже в 2017 году в РФ было зафиксировано 700 случаев инфицирования вирусом кори. А в 2018 году это число выросло в три раза. Корью заболели около 2,5 тысяч россиян, говорит академик Николай Брико, главный эпидемиолог Минздрава РФ, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Так выглядит вирус кори

В Германии обстановка, казалось бы, не внушает опасения: в 2017 году корью болели 929 человек, в 2018 году - 543. А в первые два месяца 2019 года в стране были зафиксированы 170 случаев. Показатели зависят от того, где и как распространяется вирус, объясняет биолог и пресс-секретарь Института имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut) Сюзанне Гласмахер (Susanne Glasmacher): если он попадет в благоприятную для распространения среду, то вспышки будут более сильными. Например, в 2015 году в стране было зафиксировано 2465 случаев: вирусу "повезло".

Вирус кори - один из самых заразных в мире. Чтобы заболеть ею, достаточно минимального контакта с источником возбудителя инфекции. Корью заболевают все, кто не имеет против нее иммунитета, выработанного вследствие вакцинации. Поэтому единственное спасение от нее - своевременная прививка. Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планировала к 2020 году полностью стереть корь с лица земли. Но планы провалилась: в 2018 году ВОЗ констатировала, что по сравнению с предыдущим годом число заболеваний корью в мире увеличилось на 50 процентов. Причина - низкий уровень вакцинации: сознательный отказ от нее в 2019 году ВОЗ впервые включила в ежегодный список десяти глобальных угроз человечеству.

Украина: дефицит вакцин и недоверие к прививкам

Наиболее резко охват вакцинации за последнее десятилетие снизился в Украине. Еще в 2008 году, по данным ВОЗ, от кори были вакцинированы 95 процентов украинцев, но уже в 2016 году вторую прививку от кори получил только 31 процент детей. Этот показатель стал худшим в Европе и одним из самых низких в мире. Негативную роль, по мнению специалистов, сыграли самые разные причины: от падения доверия к отечественной медицине и отсутствие внятной информации о прививках до дефицита вакцин и перебоев с их поставками.

Как объясняет медицинский эксперт UNICEF в Украине Катерина Булавинова, долгое время в Украине были зарегистрированы всего одна-две вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Случалось, что поставщики вакцин просто не выходили на торги, так что поставки препаратов в нужном количестве или в короткие сроки были невозможны. Цикл производства вакцин длительный, продолжает эксперт, и чтобы они были в стране всегда, желательно заключать с поставщиками многолетние контракты. "Все страны заказывают вакцины заблаговременно - обычно на два года вперед, некоторые - даже на пять", - указывает Булавинова.

Медицинский эксперт UNICEF в Украине Катерина Булавинова

В конце 2015 года украинский Минздрав выделил UNICEF деньги из госбюджета на приобретение вакцин для плановой вакцинации. Уже в 2016 году UNICEF завез в страну более миллиона бельгийских препаратов от КПК. В 2017 году - еще миллион, а в 2018 году - два миллиона вакцин бельгийского и американского производства. На сегодняшний день, добавляет Екатерина Булавинова, препаратами в достаточном количестве обеспечены все лечебные учреждения по всей стране. Теперь нужно как можно скорее привить от кори всех, кто не вакцинирован.

Бушующая в стране корь - серьезный повод пересмотреть отношение к прививкам, но очередей на вакцинацию в поликлиниках нет: многие украинцы по-прежнему относятся к прививкам с опасением. Виной этому, считает эксперт UNICEF Катерина Булавинова, скепсис, основанный на недостоверной информации, а также вызванный некомпетентностью врачей и отсутствием у них единой позиции.

"Кто-то требует делать перед вакцинацией анализы, кто-то не требует, кто-то выписывает какие-то препараты, которые, якобы, нужно принять перед тем, как делать прививку… Нередко пациентам рассказывают, что вакцины не работают, или вызывают какие-то заболевания, или вовсе не нужны", - рассказывает Булавинова. По ее словам, бездоказательные врачебные практики, разнобой во мнениях и некорректное консультирование приводят к тому, что люди боятся прививок больше, чем инфекций.

В чем отличие антипрививочников от "сомневающихся"?

Но скепсис по поводу прививок испытывают не только украинцы - в их необходимости нередко сомневаются и россияне, и немцы. В Германии, по словам пресс-секретаря Института имени Роберта Коха Сюзанне Гласмахер, группа скептиков составляет около двадцати процентов населения. Эти люди в целом верят в то, что прививки спасли человечество от многих смертельных болезней, но при этом они сомневаются в необходимости и безопасности вакцинации, когда речь идет о них самих или их детях. С этой группой, уверена Сюзанне Гласмахер, нужно вести диалог, разъясняя важность прививок.

Вакцинация - единственное спасение от кори

Есть в Германии и радикальные антипрививочники, уверенные во вреде вакцинации и заговоре фармацевтических концернов с целью наживы. Эта группа немногочисленна - ее численность, по словам Сюзанне Гласмахер, не превышает двух процентов населения. Но антипрививочники очень активны в соцсетях, у них есть каналы в YouTube, специальные сайты. Обычно эти люди далеки от медицины и науки в целом, но их война с прививками и рассказы о том, что вакцины становятся причинами смертей и тяжелых иммунных заболеваний, оказывают эмоциональное воздействие на сомневающихся.

"Скептики решатся на прививку, если они будут испытывать как можно меньше сомнений и дискомфорта по этому поводу, - отмечает сотрудница Института имени Роберта Коха. - Для этого нужно, чтобы врач, делающий прививку, и вакцина вызывали доверие, а процесс вакцинирования проходил без стресса и был максимально удобным".

России эпидемия кори не грозит

Рост числа скептиков отчасти объясняется и действенностью вакцин. Препараты стали заложниками собственного успеха, констатирует главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. Благодаря вакцинации человечеству удалось ликвидировать натуральную оспу, практически избавиться от полиомиелита, в сотни раз снизить заболеваемость другими инфекциями. "На этом благополучном фоне у людей возникли сомнения: а стоит ли прививаться и прививать своего ребенка? Вокруг нет ни эпидемий, ни страшных заболеваний, а ведь на вакцину могут быть осложнения. Вот такая вот русская рулетка", - рассуждает академик Брико.

Николай Брико

В России, впрочем, ситуация с корью находится под контролем, утверждает главный эпидемиолог Минзрава РФ: по его словам, от этого заболевания привиты почти 97 процентов россиян. Одна из причин роста вспышек кори в стране, по выражению Брико, - это "завозы" инфекции из "неблагополучных" в этом отношении стран, в том числе - из Украины. "Генотип возбудителя отличается от того, который циркулирует на территории России, и это подтверждено лабораторными данными", - отмечает ученый.

Но такого всплеска заболевания как в Украине, в России в любом случае ожидать не приходится, заверяет Брико: в стране сформирован коллективный иммунитет против кори. Для его возникновения необходимо, чтобы прививка была у 95 процентов населения. Именно благодаря коллективному иммунитету отдельно взятые случаи заболевания не могут приобрести массовый характер - вирус не находит новых жертв. Как бы там ни было, на фоне роста вспышек кори в России с 1 апреля по распоряжению главного государственного санитарного врача начнется дополнительная вакцинация.

Почему в Германии нет коллективного иммунитета?

В Германии против кори привито около 93 процентов жителей, так что коллективный иммунитет в стране не сформирован. Достичь необходимых для него 95 процентов охвата вакцинации не получается из-за того, что жителям страны, родившихся в 1970-80-е годы, делали только одну прививку от кори, рассказывает эксперт Института имени Роберта Коха Сюзанне Гласмахер.

Позднее выяснилось, что в этом случае у 5-10 процентов людей иммунитет не вырабатывается. Так что Федеральная комиссия по вакцинации рекомендовала этой возрастной группе повторную прививку. Но делать ее люди не спешат - и не потому, что они антипрививочники или сомневающиеся: просто в этом возрасте люди редко ходят к врачу, а о прививках от кори и вовсе не задумываются.

Вакцинация в ФРГ, как и в России и в Украине, - дело добровольное. С 2015 года немецкие родители перед тем, как отправить ребенка в детский сад, должны пройти консультацию о вакцинации у врача, но никаких справок ни в детских садах, ни в школах не требуют. Впрочем, эпидемиологически неблагоприятная ситуации с корью в мире и угроза ее вспышек в Германии стали поводом для дискуссии об обязательной вакцинации.

Как остановить вспышки кори в Украине

Власти Украины вводить обязательную вакцинацию против кори не собираются. Но единственный способ остановить вспышки кори в стране - это как можно скорее привить против нее всех незащищенных людей в разных возрастных группах, говорит эксперт UNICEF Катерина Булавинова. По ее словам, сейчас украинский Минздрав в сотрудничестве с международными партнерами "очень активно работает над тем, чтобы остановить вспышки или приостановить их".

Прогнозировать, как будет в дальнейшем развиваться ситуация с корью, Екатерина Булавинова на данный момент не может. "Вспышки кори имеют циклический характер и могут длиться два-три года. Потом может наступить перерыв в 4-5 лет. Но поскольку эта инфекция крайне заразна, она способна распространяться до тех пор, пока есть незащищенные от нее люди. И если сохраняется группа незащищенных - не вакцинированных, не переболевших людей, то происходит следующая вспышка", - предупреждает эксперт UNICEF.

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