Коррупционные схемы украинской таможни известны, но не устранены

Общественная организация "Стоп коррупции" потребовала от премьер-министра Украины Владимира Гройсмана отреагировать на масштабную коррупцию и злоупотребления в Государственной фискальной службе (ГФС), на таможне и в других контролирующих госорганах. По мнению антикоррупционеров, правительственная программа "Украина без контрабанды", а также реформа таможенной и налоговой системы провалились. А минимизация таможенных платежей и круговая порука ознаменовали собой очередной этап эволюции украинской коррупции.

Провал реформы

Кроме недавно обнаруженной немецкими журналистами масштабной коррупции на украинских таможнях , которые по их оценкам, наносят ущерб государству в пять миллиардов евро ежегодно, значительные средства госбюджет Украины недополучает в виде налогов. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве координатор общественной организации "Стоп коррупции" Роман Бочкала. "По разным оценкам, у нас от 30 до 50 процентов денег остается "в тени". Украина могла бы брать гораздо меньше внешних кредитов, если бы собирались эти налоги", - сказал Бочкала.

Он заявил, что преобразование таможенных и налоговых органов сначала в министерство доходов и сборов, а затем в ДФС не повлекло за собой реформирования системы таможенного и налогового контроля. "Как работала система "решал", минимизации налогов и таможенных пошлин, финансовых "моек", так и работает. Коррупция - это не только взятки, коррупция - это еще и то, из-за чего государство недополучает средства", - уверен общественный активист.

Возвращение поборов

Роман Бочкала заявил о выявленных случаях завоза в Украину дорогой европейской брендовой одежды, которая по таможенным документам проводится как поношенные вещи. В свою очередь главный правозащитник организации "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук привел другие примеры неэффективности ДФС.

Активисты "Стоп коррупции" считают, что недополучения средств в госбюджет значительно масштабнее коррупции на таможне

"Мы уже полтора года отслеживаем уголовные производства вокруг нелегальной добычи песка на сто миллионов гривен (около 330 тысяч евро). Виновные до сих пор не наказаны, а работа нелегалов не остановлена. Зато к нам поступают жалобы граждан на то, что налоговики ДФС без всяких на то оснований пытаются обвинить в нарушениях вполне легальный малый бизнес даже на автомойках, хотя эти бизнесмены имеют все разрешения и добросовестно платят налоги", - сказал Бондарчук.

Недополучения средств местных и госбюджета значительно масштабнее, чемкоррупция на таможне, убежден юрист "Стоп коррупции" Владимир Юрко. По его словам, это обеспечивают центры минимизации таможенных платежей. "Это обычная теневая схема, позволяющая злоумышленникам контролировать предприятия в Украине путем использования реквизитов зарубежных партнеров и предоставления недостоверных данных по внешнеэкономическим контрактам. Это позволяет минимизировать как стоимость, так и количество ввозимых товаров", - пояснил Юрко.

Незаконный экспорт леса

Одним из самых резонансных проявлений коррупции в таможенной сфере активисты считают незаконный экспорт леса в Европу. В октябре 2014 года Верховная рада Украины приняла закон "О сохранении украинских лесов", который предусматривал уголовную ответственность за незаконный вывоз древесины. Но президент наложил на него "вето". С ноября 2016 года в Украине введен мораторий на экспорт леса-кругляка, но его вывоз за границу не только продолжается, но и неуклонно растет, отметили активисты "Стоп коррупции".

В 2017 году активисты зафиксировали рекордное количество вывозимого из Украины леса-кругляка

Причиной тому является не только алчность бизнесменов, таможенников и чиновников, но и вполне очевидные пробелы в структуре государственного контроля, считают активисты. "По данным международных экспертов, на 18 лесозаготовительных участках 70-80 процентов санитарных рубок являются незаконными. Государственные организации "Леспроект" и "Лесозащита" не имеют государственного финансирования и финансово зависимы от лесхозов. Они не могут контролировать уничтожение лесов. Это и есть коррупционная составляющая", - сказал председатель Ровенского отделения "Стоп коррупции" Сергей Микитюк.

Между тем в 2017 году активисты зафиксировали рекордное количество экспортируемого леса-кругляка и ожидают, что в 2018 году этот печальный рекорд будет побит. По словам Микитюка, хищническое уничтожение лесов трудно предупреждать еще и потому, что часть лесных угодий находится под контролем министерства обороны и недоступна для общественных контролеров.

"В военном лесхозе Львовской области в прошлом году нам сказали, что здесь рубят лес для нужд АТО и строительства блиндажей. Но на границе со Словакией были обнаружены вагоны с экспортным лесом-кругляком, и на нем стояло клеймо военного лесничества", - добавил Роман Бочкала.

Бездействие государства

Вопиющую неэффективность работы правоохранительных и контролирующих органов Украины в области сбора налогов и таможенных операций подтверждают и независимые институции. Ранее заместитель бизнес-омбудсмена Украины Ярослав Грегирчак в интервью DW сказал, что к нему поступили уже сотни жалоб предпринимателей на действия таможенников. Но государственные органы никак не реагируют на эти факты. "Единственное, что мы можем сделать - передать эту информацию органам досудебного следствия, чтобы они открыли уголовное производство. Но пока такого не было", - отметил Грегирчак.

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