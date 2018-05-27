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Коррида

Испанский бой быков - традиционная коррида - одна из самых спорных тем Мадрида и регионов Испании.

Официальный Мадрид считает корриду - бой быков - культурным достоянием испанского государства, древнейшей традицией, красочным зрелищем, привлекающим как испанцев, так и иностранных туристов. Считается, что ежегодно коррида приносит Испании более 1,5 млрд евро. В то же время, в Каталонии корриду называют "проявлением варварства и кровожадности". Власти автономной области, стремящейся отделиться от Испании, запретили бои быков.

ARCHIV 2011 *** epa02759885 Apprentice bullfighter Victor Barrio performs with his first young bull during a training fight at San Isidro Bullfighting Fair held at Las Ventas bullring, in Madrid, central Spain, 30 May 2011. EPA/MANUEL H. DE LEON | © picture-alliance/dpa/M.H. De Leon

В Испании прошли массовые протесты против корриды 27.05.2018

Десятки тысяч человек требовали запретить бой быков в Испании. В 2013 году коррида была внесена в список Национального наследия страны.

Забег с быками: в испанской Памплоне проходит ежегодный фестиваль Сан-Фермин (09.07.2017) 09.07.2017

В этом народном празднике за нерасторопность можно поплатиться жизнью. Любители пощекотать себе нервы съехались в испанскую Памплону, где начался ежегодный фестиваль Святого Фермина. На протяжении недели здесь устраивают забеги с быками и проводят корриду.

ARCHIV 2011 *** epa02759885 Apprentice bullfighter Victor Barrio performs with his first young bull during a training fight at San Isidro Bullfighting Fair held at Las Ventas bullring, in Madrid, central Spain, 30 May 2011. EPA/MANUEL H. DE LEON | © picture-alliance/dpa/M.H. De Leon

Быть или не быть корриде в Каталонии 11.10.2016

Конституционный суд Испании отменил решение каталонских властей о запрете корриды. Но это еще не означает, что в Каталонии возобновятся бои быков. Почему? DW искала ответ.

Быки ранили 15 человек во время фестиваля в Памплоне (09.07.2016) 09.07.2016

Во время одного из забегов в рамках праздника Сан-Фермин в Памплоне быки ранили 15 человек. Разъяренные животные отбились от стада и устроили хаос. На фестиваль съехались туристы со всего мира.
Stierkampf-Arena La Monumental in Barcelona, am 08.07.2013 Autor: Viktor Cherezki, DW-Korrespondent in Madrid, Spanien d.h. COPYRIGHT DW.

Построят ли в Барселоне грандиозную мечеть 04.07.2014

В Испании широко обсуждают целесообразность строительства в Барселоне мечети, которая может стать третьей по величине в мире после Мекки и Медины. DW - о доводах противников и сторонников этого проекта.
Bilder für “Stierkämpfe Heute”, Projekt für die Spanische Online Redaktion. Angriff eines Stiers auf einen Matador.

Парламент Каталонии запретил корриду 28.07.2010

В Испании парламент Каталонии большинством голосов утвердил постановление о введении на территории автономии запрета на корриду. Решение вступит в силу 1 января 2012 года.
Symbolbild Presseschau Deutschland

Пресса: Восточное партнерство должно быть многовекторным 11.05.2009

Новая восточная политика Евросоюза формируется под влиянием соображений энергетической безопасности.
Ukraine goalie Oleksandr Shovkovskyi (1) and Oleg Gusev (9) fail to make a save on a goal by Spain's Alonso abi in the first half during the Spain v Ukraine Group H World Cup soccer match at the Central Stadium, Leipzig, Germany, Wednesday, June 14, 2006. The other teams in Group H are Tunisia and Saudi Arabia. (AP Photo/Jasper Juinen) ** MOBILE/PDA USAGE OUT **

Испания - Украина: футбольная коррида в Лейпциге 14.06.2006

Испанская команда постоянно колеблется между тактикой игры в стиле быка и тореро, говорят в Испании. Во вступительном матче со сборной Украины испанцы сыграли роль тореро, причем с большим успехом (4:0).

Немецкие налогоплательщики заплатят за корриду 22.03.2004
Typisches Wetterbild im deutschen Hochsommer (16. Juli 2001): Nur dick eingepackt lässt es sich am Strand der Kieler Bucht aushalten, während die Fähre Kurs auf Oslo nimmt.

Зелёные новости 01.07.2002

Балтийском море стало на четверть чище / Экологический контроль в Польше практически приведён в соответствие со стандартами ЕС / В Португалии намерены изменить закон о корриде.

18.07.2001 Олимпиада 2008 / Идеал женской красоты в Китае / Коррида по-американски 23.11.2001