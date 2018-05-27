Испанский бой быков - традиционная коррида - одна из самых спорных тем Мадрида и регионов Испании.

Официальный Мадрид считает корриду - бой быков - культурным достоянием испанского государства, древнейшей традицией, красочным зрелищем, привлекающим как испанцев, так и иностранных туристов. Считается, что ежегодно коррида приносит Испании более 1,5 млрд евро. В то же время, в Каталонии корриду называют "проявлением варварства и кровожадности". Власти автономной области, стремящейся отделиться от Испании, запретили бои быков.