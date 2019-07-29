Корреспондента DW задержали во время митинга в Москве

Среди журналистов, задержанных во время освещения ими митинга за свободные выборы в Мосгодуму на Тверской улице и Трубной площади в субботу, 27 июля, был и корреспондент DW Сергей Дик.

Его журналистское удостоверение и выданное МИД РФ свидетельство об аккредитации полицейские назвали "филькиной грамотой", отправив Сергея в автозак вместе с двадцатью одним другим участником протеста. Среди них, по словам сотрудника DW, был еще один журналист и один несовершеннолетний. Сначала задержанных отвезли к ОВД "Лефортово", однако оно оказалось переполнено. Тогда автозак отправился к ОВД "Марьино", что на юго-востоке Москвы.

По словам Сергея, сотрудники ОВД удивились тому, что он является журналистом. В качестве дополнительного доказательства он показал им электронное письмо с официальным заданием редакции по освещению митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Полицейские сделали ксерокопию его журналистского удостоверения и несколько раз переспросили, как так получилось, что его задержали. Спустя полтора часа Сергей был отпущен на свободу.

Журналисты были задержаны во время работы

"Поначалу всегда удивляет, когда тебя задерживают во время работы и, можно сказать, за твою работу. Но это удивление было достаточно коротким, потому что быстро стало ясно, что сегодня забирают вообще всех без разбора. Просто подходят и забирают в автозаки или просто уносят", - рассказал Сергей DW. По его наблюдениям, во время задержаний полицейские даже не пытались отличить тех, кто действительно пришел на протест, от тех, кто просто гулял или работал как журналист.

Сергей уже не первый раз освещает протестные акции, поэтому страшно ему, по собственным словам, не было. "Наверное, я был готов к такому развитию событий", - заявил журналист. По словам корреспондента DW, в полицейском участке ему никто не угрожал. Даже напротив, узнав, что задержанный является журналистом, сотрудники заметно занервничали и пообещали скоро его отпустить.

Задержания людей, не совершивших ничего противозаконного

На вопрос о том, становится ли подобное поведение сотрудников полиции нормой, Сергей ответил, что считает "абсолютно не нормальным", когда задерживают журналистов, занимающихся своей профессиональной деятельностью, или людей, не совершивших ничего противозаконного.

"Но, к сожалению, последние протестные акции в Москве показывают, что власти периодически действуют очень жестко", - сказал Дик. Поскольку на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова также было задержано много журналистов, к такому развитию событий он был уже готов, добавил наш коллега.

Митинг в поддержку независимых кандидатов

Собравшиеся 27 июля на Тверской улице и Трубной площади активисты протестовали против отказа в регистрации кандидатами на выборах Мосгордумы 57 независимых кандидатов. Акция не была санкционирована московскими властями.

По данным интернет-издания ОВД-Инфо, общее количество задержанных в ходе акции в Москве составило 1371 человек. Среди них - несколько журналистов и писатель Виктор Шендерович. Полиция называет цифру в 1074 человека.

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