Коронавирус в Туркмении: футболом и велопробегом по COVID-19

Туркмения считается одной из самых закрытых в мире стран. Но может ли "железный занавес" воспрепятствовать проникновению коронавируса? У опрошенных DW экспертов на этот счет большие сомнения.
Если считать, что закрытая от внешнего мира страна с эпидемиологической точки зрения менее уязвима, чем отрытая, то в Туркмении сейчас заразившихся коронавирусом быть вообще не должно. Вот и официальный Ашхабад уверяет, что таковых в стране нет. Заметим, что и власти Северной Кореи, с которой Туркмения конкурирует в "рейтинге закрытости", тоже утверждают: заболевших COVID-19 в КНДР нет. А ведь эта страна граничит с Китаем - первоисточником нынешней пандемии. Правда, Пхеньян закрыл границу с КНР и ввел другие жесткие ограничительные меры еще в январе. Ашхабад же закрыл границы с Ираном, а затем с Афганистаном и с соседними республиками бывшего СССР только в феврале - марте.
Туркменский "железный занавес" против коронавируса
Лидер оппозиционной Республиканской партии Туркмении в изгнании Нурмухаммед Ханамов уверен, что зараженные вирусом в стране есть. "Один из первых очагов в регионе был в Иране, а у Туркмении с Ираном граница 1300 километров, и через нее транзитом проходят грузы из Ирана в Узбекистан, в Казахстан, в другие страны. Есть и нелегальные переходы, которыми пользуются для закупок фруктов и овощей в Иране, - объясняет собеседник DW. - Границы после вспышки в Иране были закрыты не сразу, и никто поначалу не занимался проверкой проезжающих на вирус и их изоляцией". Не случайно врачей предупреждают, чтобы о вирусе разговоры не велись, а речь шла об обычном ОРВИ, говорит он.
Сейчас, правда, границы республики плотно закрыты. Более того, Ашхабад даже не эвакуирует своих граждан из других стран. Между тем, много трудовых мигрантов из Туркмении застряли в Турции. "Там закрылись предприятия общепита, где они в основном работали, а теперь остались без средств к существованию", - рассказал DW Нурмухаммед Ханамов.
Он поддерживает постоянный контакт с туркменами, находящимися за рубежом: "В прошлую пятницу мне из Турции сообщили, что турецкие власти поселили туркмен, которые не могут улететь домой, на окраине Стамбула и обеспечили их трехразовым питанием. А посольство и консульство Туркмении на звонки не отвечает. В Индии оставшиеся туркмены тоже бедствуют и просят о помощи. Хорошо, нашлись туркмены из диаспор, которые откликнулись и перевели им деньги".
Руководитель НПО "Туркменская инициатива по правам человека" (ТИПЧ) в Вене Фарид Тухбатуллин считает, что Ашхабад не пытается вернуть своих застрявших за границей граждан из страха перед вирусом: "Логистика в стране не готова к их приему, пункты для карантина недостаточно оборудованы, я уже не говорю о достаточном количестве тестеров на вирус".
Тухбатуллин обратил внимание на то, что 7 апреля президент отменил свое участие в массовом велосипедным пробеге в честь Дня здоровья, остался в очень узком кругу. "Масса же народа каталась, это показывали по телевидению, - подчеркивает правозащитник. - Значит, сам президент Туркмении не доверяет той системе, которую он выстроил".
Косвенную информацию о реальном числе заразившихся коронавирусом в республике, по словам собеседника DW, могли бы дать данные о том, сколько использовано тестов на вирус, которые Туркмения получила из КНР и из России. Но и такие сведения не афишируется, добавляет он.
Можно ли упоминать COVID-19 в Туркмении?
О пандемии коронавируса жители Туркмении сперва узнали от тех, кто смотрит турецкое или российское ТВ. С середины марта люди стали закупать средства защиты, и тогда власти, которые больше боятся паники, чем пандемии, ломали голову над тем, что лучше - говорить о вирусе или молчать, отмечает Фарид Тухбатуллин. Эта ситуация породила различные слухи о своеобразии туркменских мер борьбы с вирусом.
"Директивы Ашхабада - пока они дойдут до северного или до западного регионов - начинают выглядеть по-разному. Где-то не запрещают ходить в масках, а где-то за них даже штрафуют, вначале слово "коронавирус" запретили, но потом, после выступления президента, снявшего это табу, появилась брошюра с упоминанием СОVID-19, - рассказывает глава ТИПЧ. - Впрочем, следом вышел другой вариант брошюры, уже без упоминания коронавируса".
Эпидемии коронавируса власти Туркмении не на шутку боятся, зная о слабости отечественной системы здравоохранения. Эта система была радикально демонтирована еще в годы правления Сапармурата Ниязова. Обучение в вузах длилось всего два года, вспоминает Нурмухаммед Ханамов, а после 2003 года произошел отток из страны специалистов - как русских, армян и других национальных меньшинств, так и самих туркмен. "А ведь имена некоторых были известны даже за пределами СССР, - указывает Ханамов. - Их в поздние годы власти Туркменбаши заменили люди, полуграмотные в прямом смысле". После прихода к власти нынешнего президента Гурбангулы Бердымухамедова, замечает он, в Туркмении вернулись к более длительному обучению в вузах. "Но большая часть времени, - говорит собеседник DW, - уходит на изучение его трудов, а президент плодовит, печатает чуть ли не по книге в месяц".
Карантинные меры в Балканабаде и Туркменабаде
Ашхабад всю ответственность за создание карантинных зон переложил, по словам Ханамова, на Туркменабад (Чарджоу), в который стали перенаправлять самолеты международных авиалиний: "Сначала там под карантин выделили места в бывшей инфекционной больнице, а потом дополнительно построили палаточный городок, где людей с рейсов держат за высоким забором с вышками охраны по периметру".
Второй такой лагерь возводят на западе страны, в Балканабаде (Небит-Даг). "На сколько человек он рассчитан, нам не известно, но известно об ужасных условиях для тех, кто туда попал в карантин", - утверждает Фарид Тухбатуллин из ТИПЧ. По данным этой НПО, обнародованным вечером во вторник, 14 апреля, в карантинной зоне Туркменабада в отдельной палате находятся семь человек с положительным анализом на коронавирус.
Также известно, что власти проводят дезинфекцию общественного транспорта, а на прошлой неделе из республики поступили сведения о том, что в Туркмении все же ввели ограничения на празднования свадеб и юбилеев: число их участников не должно превышать 200 человек. В ресторанах за одним столом теперь не может сидеть больше шести посетителей. "Совершено очевидно, что такие меры не могут быть эффективной профилактикой коронавируса", - считает Фарид Тухбатуллин.
Тем временем российские СМИ сообщили, что Ашхабад возобновил товарообмен с Ираном, где пик эпидемии считают пройденным. Учитывая бедственное экономическое положение туркменского населения, этот шаг, вероятно, будет встречен людьми с облегчением, даже несмотря на риск проникновения вируса. Есть и другое оптимистичное сообщение из Туркмении - в республике с 18 апреля возобновляется футбольное первенство.
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