Коронавирус в Северной Корее: есть или нет?

Как и в большинстве случаев, когда речь идет о Северной Корее, в ситуации с распространением коронавируса в стране получить достоверную информацию о том, что там происходит, практически невозможно. Вместо неопровержимых фактов курсируют слухи, домыслы или пропаганда. Но одно известно совершено точно: пхеньянский режим начал реагировать на опасность распространения SARS-CoV-2 еще в конце января, задолго до того, как это сделала Европа. Северокорейские СМИ называли борьбу с коронавирусом "делом выживания нации".

13 марта власти КНДР сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусом. В соседнем Китае на том момент было 80 000 инфицированных, а в Южной Корее - 8 000.

Что происходит в Северной Корее

В Северной Корее, как и во многих других государствах мира, из-за пандемии SARS-CoV-2 жизнь замерла. Действует полный запрет на въезд и выезд - железнодорожное, автомобильное и авиасообщение с внешним миром приостановлено. Школы и университеты закрыты. Все иностранцы, находящиеся в стране, оказались в 30-дневном карантине. Ограничения коснулись и сотрудников дипломатических миссий и, судя по некоторым сообщениям, даже северокорейских военных.

Тестовый запуск северокорейской ракеты 22 марта 2020 года

Командующий американскими войсками в Южной Корее генерал Роберт Абрамс 13 марта сообщал о том, что армия КНДР лишь спустя 30 дней вновь возобновила "привычные учения".

В качестве примера Абрамс назвал северокорейские ВВС: "24 дня подряд их самолеты не летали". По словам генерала, американские военные "вполне уверены" в том, что в Северной Корее были случаи заболевания COVID-19.

Власти Северной Кореи скрывают информацию?

По всему миру число зараженных коронавирусом уже превышает 1,4 млн человек. Более 82 тысяч заболевших COVID-19 умерли. Но официальный Пхеньян продолжает утверждать, что в Северной Корее нет случаев заражения коронавирусом. Это "практически невозможно", считает сотрудник Центра политики безопасности при Университете Джорджа Мейсона в Южной Корее Андрей Абрахамян, который на протяжении последних 15 лет регулярно посещал Северную Корею.

Жители Пхеньяна закупают продукты в супермаркете

Ситуация с получением информации из страны ухудшилась из-за коронавируса, признал Абрахамyан в интервью DW: "Мы получаем оттуда еще меньше новостей, чем обычно, потому что въезжать и выезжать из страны практически невозможно".

Американская журналистка Джин Ли, в прошлом корреспондент агентства Associated Press, с 2007 по 2018 регулярно бывала в Северной Корее, а сейчас возглавляет программу корейских исследований в Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне. По ее словам, сейчас в КНДР слишком мало иностранцев, которые могли бы сообщать информацию о том, что действительно происходит в стране. Иностранцы, отмечает Ли, не могут приближаться к больницам, чтобы понять, какова реальная ситуация: "Коронавирус позволил режиму ограничить передвижение граждан еще сильнее, чем обычно".

Что происходит на границе КНДР с Китаем?

Американская журналистка убеждена в том, что в Северной Корее тоже есть заболевшие COVID-19. Сообщениям властей она не доверяет: "Из-за транспортного сообщения с Китаем, протяженность границы с которым составляет более 1400 километров, мне трудно в это поверить".

По данным специализирующегося на северокорейской тематике портала 38North, свои контрольно пропускные пункты на границе с КНР Пхеньян закрыл для грузового транспорта и туристов еще в январе. Только один КПП открыт для импорта товаров, но на нем действуют строгие карантинные меры. На момент закрытия границы распространение коронавируса в Китае продолжалось уже два месяца.

Сообщения о первых случаях

На этом фоне сообщения властей Северной Кореи о том, что в стране нет зараженных коронавирусом, кажутся маловероятными. 9 марта интернет-портал Daily NK сообщил о том, что от симптомов, которые могут быть характерны COVID-19, умерли 180 северокорейских солдат. А в военных госпиталях применяли метанол для дезинфекции помещений.

25 марта Daily NK рассказал о том, что 11 заключенных умерли от остановки дыхания в одной из северокорейских тюрем. Официальной причиной их смерти был назван слабый иммунитет. Позже в той самой тюрьме также провели дезинфекцию.

В больницах в КНДР не хватает дезинфицирующих средств

Редакция интернет-портал Daily NK находится в южнокорейском Сеуле и имеет широкую сеть информантов по всей Северной Корее. Каждое сообщение, заверяют в редакции, имеет два источника. Но проверить достоверность сообщений от информантов с помощью независимых источников не представляется возможным.

"Наши источники сообщают, что чиновники по всей стране регистрируют множественные случаи летальных исходов при наличии симптомов COVID-19 как произошедшие от острого воспаления легких", - сказали DW в редакции Daily NK. Признаки, указывающие на начало эпидемии коронавируса в стране, по оценке редакции, более чем впечатляющие.

Между тем и северокорейские государственные СМИ все чаще рассказывают о пандемии коронавируса. Целью пропаганды в данном случае - показать, какие усилия прилагают власти, чтобы не допустить эпидемии SARS-CoV-2 в КНДР.

Здравоохранение Северной Кореи не справится с эпидемией

В Северной Корее около 25 млн жителей. Если подтвердятся предположения о начале там эпидемии коронавируса, система здравоохранения столкнется с задачей, которую не сможет решить без помощи извне.

"Население Северной Кореи очень восприимчиво к инфекционным заболеваниям из-за хронического недоедания", - констатирует американская журналистка Джин Ли. По ее словам, "клиники очень плохо оборудованы, чтобы справиться с эпидемией такого масштаба". В них не хватает элементарных вещей, указывает журналистка: "Одна из главных мер защиты от коронавируса - мыть руки с мылом горячей водой. Но и то, и другое во многих больницах Северной Кореи просто отсутствует".

Жители Северной Кореи подвержены инфекционным заболеваниям, потому что хронически недоедают

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) от 25 марта, нехватка моющих и дезинфекционных средств наблюдается особенно в больницах КНДР, расположенных в сельской местности. По разным оценкам, около 9 млн северокорейцев имеют лишь ограниченный доступ к базовому медицинскому обслуживанию.

Как подчеркивает организация, закрытие границ из-за коронавируса и десятидневный запрет на ввоз товаров могут привести к катастрофическим последствиям, в том числе для медицинской сферы. Можно предположить, что все запасы в стране, включая вакцины и медицинские товары, до второго квартала 2020 года будут использованы. Северокорейский режим следит за тем, чтобы внутри страны все оставалось под контролем, а за ее пределы посылает сигнал о том, что никому не позволит диктовать ему какие-либо условия. Так, в марте, когда пандемия коронавируса охватывала все больше стран, Северная Корея демонстративно продолжала тестировать межконтинентальные ракеты.

Кто помогает Северной Корее?

26 февраля МИД России заявил, что Москва предоставит Северной Корее 1500 тестов для выявления коронавируса. Крупные международные организации, такие как "Врачи без границ" или Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, отправили в КНДР гуманитарную помощь. На поставку медицинских товаров - защитных масок и перчаток, тестов и антибиотиков - из-за санкций в отношении Северной Кореи каждый раз должно быть получено специальное разрешение в структурах ООН, хотя такие товары не входят в санкционный список.

Гуманитарный груз от "Врачей без границ" 28 марта была направлен из Китая в Пхеньян. Помощь от Красного Креста и Красного Полумесяца до Северной Кореи пока не дошла. "Мы как раз занимаемся тем, чтобы собрать все необходимое, что нелегко сделать из-за повышенного спроса на эти медицинские товары во всем мире", - пояснила DW пресс-секретарь организации Элли ван Баарен.

В свою очередь, в самой Северной Корее тоже нужно получить разрешение на ввоз, поскольку эти медицинские товары попадают под правила карантина. Но и после того, как Пхеньян получит помощь, международные организации не смогут проверить, будет ли она использована по назначению, и как ее будут распределять.

Смотрите также:

Война на 38-й параллели Линия фронта холодной войны 25 июня 1950 года войска коммунистической Северной Кореи пересекают 38-ю параллель и начинают захват южной части Корейского полуострова, находившейся под патронажем США. За несколько дней северокорейские войска взяли под контроль почти всю территорию полуострова. Так началась война, которая продлилась три года и, по разным оценкам, стоила жизни порядка 4 миллионов человек.

Война на 38-й параллели Предыстория конфликта С 1910 по 1945 годы Корея была колонией Японии. По итогам Второй мировой войны территории севернее 38-й параллели отошли под контроль СССР, а южнее - под контроль США. В августе 1948 года на юге полуострова провозглашается Республика Корея. В ответ северокорейский лидер Ким Ир Сен 9 сентября объявляет о создании Корейской народно-демократической республики (КНДР).

Война на 38-й параллели Поддержка США и ООН По требованию США в июле 1950 года ООН принимает решение об оказании военной помощи Южной Корее. Туда отправляются 40 тысяч солдат из более чем 20 стран, но большинство из них (36 тысяч) - американцы. Это резко меняет ход войны: южнокорейцы вместе с союзниками быстро отвоевывают захваченные Пхеньяном территории и продвигаются севернее 38-й параллели.

Война на 38-й параллели Инчхонская десантная операция 15 сентября 1950 года войска союзников под командованием американского генерала Дугласа Макартура высаживаются в порту Инчхон в тылу у противника. Операция оказывается успешной. Спустя две недели Сеул переходит в руки союзников. А в середине октября они захватывают и Пхеньян. Казалось, что конец войне уже близок. Но тут в конфликт на стороне северных корейцев вступили китайцы.

Война на 38-й параллели "Китайские народные добровольцы" КНР вмешивается в конфликт в середине октября. А спустя некоторое время, 5 декабря, китайские войска помогают Северной Корее вернуть контроль над тогда еще временной столицей Пхеньяном. Сотни тысяч китайских солдат снова меняют ход Корейской войны.

Война на 38-й параллели Макартур требовал ядерного удара В январе 1951 года начинается большое наступление армии Северной Кореи, поддерживаемое китайскими солдатами. Около 400 тысяч китайцев и 100 тысяч северных корейцев оттеснили союзников и вновь взяли Сеул. В апреле того же года генерала Макартура отстраняют от командования после того, как он потребовал от президента США Трумэна нанести ядерный удар по Китаю. Макартура сменил генерал Мэтью Риджуэй.

Война на 38-й параллели Изматывающая позиционная война В середине 1951 года вооруженный конфликт на Корейском полуострове зашел в тупик. Начинается ожесточенная позиционная война, которая продолжалась без особого успеха для обеих сторон вплоть до подписания перемирия в июле 1953 года, хотя мирные переговоры начались еще в 1951 году.

Война на 38-й параллели Борьба двух систем Корейская война была первым вооруженным конфликтом времен холодной войны. На Корейском полуострове, с одной стороны, воевали китайские солдаты и советские летчики, с другой - американские морские пехотинцы и солдаты стран-союзников.

Война на 38-й параллели Города в руинах Корейская война с самого начала была войной, которая в первую очередь велась в воздухе и с воздуха. В течение трех лет только авиация ООН под командованием американцев совершила свыше миллиона боевых вылетов. Американцы сбросили порядка 450 тысяч тонн бомб. Масштабы разрушений были просто колоссальны. Почти все крупные города Северной Кореи были разрушены до основания.

Война на 38-й параллели Жертвы войны Данные о числе убитых и раненых с обеих сторон сильно разнятся. Специалисты считают, что в Корейской войне погибло около полумиллиона корейских солдат, а также около 400 тысяч китайцев. Союзники потеряли порядка 40 тысяч военнослужащих, 90 процентов из них - американские солдаты.

Война на 38-й параллели Обмен военнопленными Еще во время военных действий - с середины апреля по начало мая 1953 года - стороны начали обмениваться военнопленными. Обмены продолжались до конца года. Южане отпустили 75 тысяч северных корейцев и чуть менее 7 тысяч китайцев. Пхеньян передал в ответ 13,5 тысяч человек, из них 8,3 тысячи южных корейцев и более 3,7 тысяч американских солдат.

Война на 38-й параллели Прекращение огня Мирные переговоры, продолжавшиеся два года, завершились разделом полуострова: он был закреплен по линии фронта, проходившей примерно вдоль 38-й параллели. Впрочем, мирный договор, который формально завершал бы войну, так и не был подписан. Так что с точки зрения международного права стороны по-прежнему находятся в состоянии войны.

Война на 38-й параллели Буферная зона Идиллия в пограничной деревне Пханмунджом обманчива: граница между Северной и Южной Кореей считается одной из самых хорошо охраняемых в мире. Демилитаризованная зона, которая делит юг и север Корейского полуострова, составляет 250 километров в длину и 4 километра в ширину. Автор: Эстер Фельден, Михаил Бушуев

