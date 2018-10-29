 Коронавирус в российских тюрьмах: больные есть, масок и лекарств нет | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.05.2020

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Россия

Коронавирус в российских тюрьмах: больные есть, масок и лекарств нет

Заключенных по всему миру на фоне пандемии коронавируса выпускают на свободу, в РФ это не так. Правозащитники опасаются, что официальное число заболевших в тюрьмах занижено. Какова реальная ситуация?

Москва, Бутырская тюрьма

Бутырская тюрьма в Москве

"Масок у нас нет, и тестов тоже никто не делал", - говорит Иван. Он сидит в одном из исправительных учреждений Ярославской области. Официально в колонии, где находится Иван, заболевших коронавирусом нет, но у многих были признаки ОРВИ, рассказывает он, "кого-то в санчасти изолируют, кто-то лежит болеет на отряде".

Иван - это не его настоящее имя и он пообщался с DW на условиях анонимности. Заключенным в его исправительном учреждении сделали флюорографию, призывают соблюдать дистанцию и носить маски. Но в колонии это физически невозможно: масок заключенным не выдали, кровати расположены на расстоянии меньше чем метр друг от друга и три раза в день всех заключенных выводят для проверки на плац.

ФСИН: Более 300 случаев заражения коронавирусом среди заключенных  

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний 28 апреля сообщила о более 300 случаях заражения коронавирусом в их системе. По официальным данным, вирус выявлен у 271 сотрудника ведомства и 40 заключенных. При этом в ведомстве заверили, что среди инфицированных нет тех, у кого "заболевание протекает в тяжелой форме", цитирует пресс-службу ФСИН Интерфакс. По состоянию на 28 апреля в учреждениях уголовно-исправительной системы было проведено 18 728 тестов на коронавирусную инфекцию.

Следственный изолятор №1 Кресты в Санкт-Петербурге

Следственный изолятор №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге

Долгое время ФСИН не предоставляла никаких сведений о случаях заражения в колониях. Первое сообщение о заражении COVID-19 одного сотрудника ИК-5 в Рязанской области подтвердилось в начале апреля. Затем появилась информация о заболевших сотрудниках в Бурятии и Саратовской области, а также вспышках коронавируса в Тульской области и Еврейской автономной области. Всего в местах лишения свободы в России находится около полумиллиона человек, а охраняет их еще где-то 300 тысяч сотрудников. Создатель правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова говорит, что случаев болезни может быть гораздо больше.

С марта проект занимается мониторингом ситуации с коронавирусом в тюрьмах. Информацию присылают сами заключенные, их адвокаты и родственники, а также члены ОНК (общественных наблюдательных комиссий), но в последнее время главными респондентами стали сами сотрудники ФСИН. "Они сообщают о том, что происходит у них на зонах, потому что они боятся, - рассказывает Романова. - Они понимают, что о них не заботится вообще никто".

Никаких свиданий и передачек

Еще до того, как ФСИН официально признали случаи заражения, "Русь сидящая" зафиксировала всплеск обращений о том, что в колониях и изоляторах увеличивается число людей с признаками ОРВИ. "Люди жаловались  на повышенную температуру, кашель", - рассказывает юрист из "Руси сидящей" Алексей Федяров.

Основательница Руси сидящей Ольга Романова

Основательница "Руси сидящей" Ольга Романова

Из-за пандемии коронавируса ФСИН временно запретила любые свидания заключенных с родственниками, а в ряде регионов приостановила передачи посылок, в том числе и медицинских передач. "У людей резко пропала возможность получать продукты, и в некоторых колониях наступил голод", - говорит Федяров.

Многие, кто пишет в "Русь сидящую", жалуются на нехватку лекарств в учреждениях ФСИН. При этом, рассказывает Федяров, в чеченских колониях заключенным выдают даже антивирусные препараты, но во многих местах заключения "хорошо, если парацетамол есть". Часто у заключенных из-за плохого питания и распространенности заболеваний, в том числе ВИЧ, сильно ослаблен иммунитет.

Между тем заключенных по всей стране продолжают этапировать. По сообщении "Руси сидящей" зараженные в исправительной колонии под Тулой могли быть этапированы из СИЗО "Матросская тишина". "Колония - это не закрытый анклав, как многие думают, - говорит Федяров. - Это очаг заражения, через который постоянно идут потоки людей".

Расположение кроватей в тюрьме. Фото из архива Алексея Соколова

Расположение кроватей в тюрьме. Фото из архива Алексея Соколова

Иран, США, Германия выпускают заключенных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны всего мира принять срочные меры по защите заключенных в тюрьмах от коронавируса, а верховный комиссар ООНпо правам человека Мишель Бачелет - освободить заключенных из переполненных тюрем. На фоне пандемии правительства ряда стран прислушались к этому совету. В Иране временно из-за решетки выпустили более 80 тысяч заключенных, в Индонезии - 30 тысяч. Массово отпускают осужденных и в США. Во Франции освободили более 6000 человек, в Германии - около тысячи и пока приостановили прием новых заключенных.

В конце марта в Совете по правам человека при президенте РФ тоже обсуждали проект амнистиироссийских заключенных, но к единому решению не пришли. На днях глава СПЧ Валерий Фадеевсообщил газете "Коммерсант", что массового освобождения заключенных к 75-летию Победы в России не будет.

Правозащитники, с которыми пообщалась DW, считают амнистию самой эффективной мерой сдерживания распространения коронавируса в тюрьмах. В российском обществе идея амнистии не пользуется популярностью. "Но если не разъяснять обществу, что такое амнистия, она и не будет популярной", - сетует Ольга Романова.

Нарушение прав человека в колониях на фоне пандемии

На фоне пандемии в учреждения ФСИН стали реже допускать адвокатов. И даже если допускают, общаться с заключенными им разрешено только в присутствии следователя. "Мы посещаем колонии во всем обмундировании, в маске", - рассказал DW адвокат из екатеринбургской некоммерческой организации "Правовая основа" Алексей Соколов. По его словам, "но ни о какой конфиденциальности не может быть и речи".

Так одеваются адвокаты при посещении заключенных. Фото из архива Алексея Соколова

Так одеваются адвокаты при посещении заключенных. Фото из архива Алексея Соколова

Алексей Федяров рассказывает, что адвоката "Руси сидящей" не пускали в колонию к человеку, родственники которого боялись, что тот болен коронавирусом. Вместо этого сотрудники ФСИН вынудили заключенного позвонить родственнику и со словами "пожалуйста, не уничтожай меня" попросить адвоката уехать.

Ужесточения режима в исправительных колониях и СИЗО приводит к росту недовольства заключенных и вероятности бунта. В начале апреля из-за избиения заключенного взбунтовались заключенные ИК-15 в Иркутской области. В ходе бунта около 10 человек сильно пострадали, по рассказам заключенных и родственников их жестко избили сотрудники колонии. "Это нужно расследовать", - говорит правозащитник Святослав Хоменков. "И правозащитники, и родственники пытаются направить туда адвокатов, но их не пускают, ссылаясь на карантин", - отмечает он. 

Главное опасение Хоменкова и других правозащитников состоит в том, что из-за пандемии коронавируса ФСИН стало еще более закрытой структурой. Без проверок ОНК и свиданий с родственниками правозащитникам все сложнее становится отслеживать соблюдение прав человека в местах заключения. При этом в пресс-релизе ФСИН сообщает о "полном соблюдении прав заключенных".

"Если пойдет пандемия и осужденные действительно начнут массово умирать от вируса, - говорит Хоменков,  - на такие смерти можно будет списать смерти неугодных, тех людей, которые подвергаются жестокому обращению и даже пыткам".

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  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    179 учреждений

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


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