Коронавирус в России: кто получит выгоду

В связи с распространением коронавируса из Китая многие в России подсчитывают убытки, в первую очередь - турбизнес и авиакомпании. Однако есть и те, кто сможет воспользоваться возникшей вокруг вируса паникой, чтобы улучшить за счет этого свое материальное положение. DW собрала несколько таких примеров.

Биржевые игроки, успевшие купить акции фармкомпаний

Сообщения о распространении коронавируса "уронили" во второй половине января фондовые рынки. "В принципе, они должны были начать коррекцию, поскольку серьезно выросли за прошлый год и были "перегреты". Но нужен был формальный повод, и таким триггером стал коронавирус", - сообщил DW аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

На этом фоне, по его словам, выгодно отличались акции фармкомпаний: "Акции некоторых из них, даже не имеющих отношения к вирусным заболеваниям, существенно выросли в цене". Возможность заработать, таким образом, была у тех инвесторов, кто уже имел к началу всплеска в своем портфеле акции фармпредприятий.

Например, если анализировать котировки российских компаний, то акции "Фармсинтеза" подорожали более чем вдвое - с 4 рублей в декабре до 10 с лишним на начало февраля. Акции холдинга "Протек" выросли с 92 рублей в начале декабря до 99 рублей (а на пике, 10 января, они стоили 102,5 рубля). Устойчивый рост демонстрируют акции фармацевтических гигантов на американском рынке, в частности, GlaxoSmithKline (около 7% роста за месяц) и Novartis (около 6%). "Те, кто успеет продать акции на пике, могут получить неплохой профит", - говорит Коренев.

Фармпроизводители и аптеки

Продажа противовирусных препаратов и защитных масок может обеспечить прибыль как фармпроизводителям, так и аптекам. В этой связи глава Лиги защиты пациентов Александр Саверский указывает на то, что из паники вокруг коронавируса в России пытаются извлечь выгоду некоторые фармацевтические компании. В качестве примера Савеский называет рекламу препарата "Арбидол". В настоящее время Федеральная антимонопольная служба проверяет рекламу "Арбидола" на радио - в ней говорится о том, что препарат "активен даже против коронавируса".

Лекарства в российских аптеках

По оценкам экспертов, примерно втрое выросли продажи марлевых масок в России, причем не только через аптеки, где из-за дефицита начали ограничивать продажу в одни руки, но и через интернет-магазины. Цены на маски выросли в десятки раз. Всего, по данным аналитиков DSM Group, с 20 по 26 января в России было продано более 1,3 млн медицинских масок.

Некоторые даже успели заработать на продаже линии по производству масок. По данным уральских СМИ, сделку удалось заключить через сайт частных объявлений "Авито" - продавец получил за два бывших в употреблении станка и сырье для производства трехслойных медицинских масок 1 млн рублей.

Перекупщики товаров с AliExpress

Паника, связанная с коронавирусом, на руку и перекупщикам товаров с AliExpress. В конце января китайские производители смартфонов, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на две недели. "Пока складские запасы есть, так что на это время роста цен не будет. Если же за две недели "противоядие" не будет найдено, цены могут пойти вверх", - говорит Алексей Коренев.

Выгоду от паники вокруг коронавируса получат не только фармкомпании, но и фирмы, занимающиеся онлайн-торговлей

В этой ситуации, по его словам, открывается значительное поле для увеличения заработка мелкого частного бизнеса, занимающегося перепродажей электроники и других товаров, приобретаемых на AliExpress. "Те, кто в частном порядке закупает по низким ценам товары на AliExpress и продает в России по старым или даже чуть завышенным ценам, могут получить прибыль". К тому же AliExpress в сложившейся ситуации не скупится на значительные скидки.

Несмотря на кажущуюся мизерность такого бизнеса, при нормальных оборотах он приносит немалую прибыль. В Москве средоточием перекупщиков с AliExpress является пресловутая "Горбушка". Цены там немного ниже, чем в фирменных магазинах электроники, и в разы выше, чем на AliExpress. Например, чехол для мобильного телефона на китайском сайте можно купить за 100 рублей, на "Горбушке" такой же будет стоить 500-800 рублей.

Посредники на продуктовом рынке

В связи с тем, что Россия закрыла границу с Китаем, на Дальнем Востоке отмечается существенный рост цен на продукты, главным образом фрукты и овощи. Крупные продовольственные сети ищут замену китайским товарам. "Если в итоге к такому решению придут все, никто из ритейлеров от этого не проиграет - люди просто будут покупать меньше, но дороже. Но вот если кто-то один продолжит продавать китайские товары по низким ценам, он, конечно, выиграет, перетянув к себе покупателей", - считает управляющий партнер консалтинговой компании Retail4you Сергей Лищук.

Кроме того, по словам эксперта, по опыту предыдущих случаев дефицита в России (например, нехватки гречки, возникшей из-за новостей о неурожае и засухе) можно с уверенностью предположить, что на ситуации с китайскими продуктами заработают перекупщики: "Выиграют не ритейлеры и не производители, а те, кто имеет складские запасы или может купить дешево, а продать дорого, владея рыночной информацией. Это прослойка импортеров и дистрибьютеров, попросту говоря, спекулянты. Впрочем, едва ли у них будет долгий заработок - тысяча процентов за месяц, а потом все придет в норму".

Поставщики тепловизоров

В посредническом сегменте имеют шанс заработать и те, кто занимается поставкой аппаратуры, необходимой российским регуляторам для контроля на границе, в частности тепловизоров. В связи с коронавирусом только за январь Роспотребнадзор провел проверку более 20 тысяч рейсов в рамках комплекса противоэпидемических мероприятий. Термометрия (измерение температуры тела человека прямо на борту прибывшего самолета) проводится при помощи тепловизоров.

Роспотребнадзор использует одну из недешевых моделей шведского производства: как следует из сообщения с сайта амурского филиала ведомства, "29 января Росграницей приобретены и переданы в пользование в Управление Роспотребнадзора по Амурской области три переносных устройства для дистанционного контроля температуры людей - тепловизоры - (FLIR T440)". В интернете одно такое устройство стоит более 800 тысяч рублей. Сколько именно было дополнительно закуплено тепловизоров в связи с коронавирусом, неизвестно. На сайте госзакупок такая информация отсутствует.

Эксперт компании "МаксПрофит" (занимается продажами измерительной техники в России) Денис Соколов сообщил DW, что, несмотря на наличие в линейке тепловизоров экземпляров в десятки раз дешевле FLIR T440, его использование Роспотребнадзором, в принципе, оправданно: "Конечно, весь функционал в данном случае не нужен, но, используя его, можно значительно уменьшить время и увеличить точность измерения. Помимо FLIR, есть немецкие бренды такие как TESTO (в частности, 885 и 890). Их цена варьируется от 800 тысяч рублей до 1,5 миллиона и выше".

Россия также умеет выпускать тепловизоры. В 2012 году их торжественно презентовали Владимиру Путину - производством занимается ЦНИИ "Циклон" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Однако, как заявили DW в пресс-службе "Ростеха", "ЦНИИ "Циклон" не производит технику, предназначенную для дистанционного измерения температуры тела в медицинских целях". Тепловизоры "Циклона" используются в основном силовыми структурами.

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