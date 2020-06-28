Коронавирус в Молдавии: заболевших все больше, ограничений все меньше

После частичной отмены карантинных мер кривая заболеваемости резко пошла вверх. Тем не менее с 1 июля в стране возобновляется экономическая деятельность.
С 1 июля в Молдавии после трехмесячного затишья, вызванного эпидемией коронавируса, полностью восстанавливается экономическая деятельность. Правда, ряд ограничений еще остается. Запреты на работу образовательных учреждений и проведение массовых мероприятий действуют до 15 июля, но - в зависимости от развития эпидемиологической ситуации - могут быть продлены. Так сказано в постановлении Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью от 23 июня. Между тем ситуация в стране остается критической.
Скачок эпидемии после смягчения карантинных мер
Заболеваемость COVID-19 резко возросла после первого этапа снятия ограничительных мер. Так, если до окончания периода чрезвычайного положения 15 мая в стране ежедневно регистрировалось 150-190 случаев заражения коронавирусом, то теперь это число увеличилось в 2,5 раза. В двух столичных больницах вновь открылись недавно закрытые отделения для "ковидных" больных, сообщила глава Управления соцпомощи и здравоохранения кишиневской мэрии Татьяна Бучарски 29 июня.
Власти бьют тревогу и взывают к ответственности граждан: медицинская система страны может не выдержать. В медучреждениях не хватает персонала. Высок уровень заболеваемости среди врачей. С начала эпидемии COVID-19 заразились 2403 медработника.
Всего же в Молдавии диагноз COVID-19 был поставлен 16250 жителям страны. 9229 человек вылечились, 533 умерли.
Ограничения снимали поэтапно
Поэтапная отмена ограничений началась с 15 мая. Именно в этот день в стране закончился двухмесячный режим чрезвычайного положения, введенный 17 марта.
С 15 мая вышли на работу бюджетники, открылись парикмахерские, возобновилась торговля на рынках, общественный транспорт начал ходить по обычному графику (кроме выходных). С 1 июня заработали торговые центры.
Однако в Молдавии еще действует чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Оно продлено до 15 июля. Пока еще закрыты реабилитационно-восстановительные центры, учреждения системы образования, ночные клубы. По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, собираться в общественных местах группами больше трех человек, посещать игровые и спортивные площадки в парках и во дворах. Людям старше 63 лет нельзя выходить из дома без крайней необходимости. Но многие предписания Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью нарушаются на каждом шагу.
Люди расслабились
После частичного снятия карантинных ограничений люди расслабились.
"Стало больше социальных контактов, многие начали пренебрегать мерами безопасности, например, перестали носить маски или носят их неправильно, на подбородках, чтобы никто не мог предъявить претензий, что их нет", - говорит в интервью DW член Совета по равенству Евгений Голощапов, который сам недавно перенес COVID-19. Он считает, что "граждане сами должны проявлять больше ответственности, чтобы сдержать распространение болезни и не ставить врачей перед выбором, кому первому оказывать помощь".
Между тем усталость людей от ситуации и установившаяся жара дают о себе знать. Открывшиеся после 15 июня рестораны и кафе полны посетителей, люди занимаются на спортплощадках, загорают на пляжах. Ленты соцсетей пестрят фотографиями детей и взрослых на лавандовых полях за Кишиневом. Отдых в этих местах приобрел такой массовый характер, что премьер Ион Кику счел необходимым написать на своей странице в Facebook: "Когда некоторые из вас будут госпитализированы в тяжелом состоянии, покажите доктору фотографии с лавандой. Я уверен, что большинство энтузиастов даже в лавандовых полях жалуются, что "ЕС закрыл границы". Но почему цивилизованный мир должен вести себя с нами по-другому"?
27 июня Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью выпустила распоряжение запретить работу выставок, ярмарок и парков аттракционов. Но "не все слышали об этом, я, например, нет", признался в беседе с корреспондентом DW Валентин (фамилию он не назвал), сдающий напрокат детские автомобили в одном из столичных парков. К тому же, добавил он, "коронавирус - это все выдумки политиков".
А в парке развлечений OrheiLand в городе Оргееве разгорелся целый скандал. 28 июня недовольные решением Нацкомиссии по общественному здоровью люди во главе с депутатом парламента от оппозиционной партии "Шор" Мариной Таубер, несмотря на протесты полиции, демонтировали ограду у входа и пустили всех публику на территорию парка. Как написала Таубер в соцсетях, OrheiLand может продолжать работу, так как здесь соблюдаются все меры безопасности.
Карантин не вернется
Несмотря на сложную ситуацию, власти пока не намерены снова вводить строгие карантинные меры. "Без постепенного возобновления экономической деятельности в стране наступит финансово-бюджетный коллапс. А оставить людей без зарплат и пенсий означает последствия, в том числе и для здоровья граждан, которые будут гораздо серьезнее", - написал в соцсетях премьер-министр Ион Кику.
Выступая на брифинге в Кишиневе 29 июня, президент Додон сообщил, что через две недели в стране откроются детские сады, "если позволит эпидемиологическая ситуация". По его словам, в Молдавии наблюдается 17-процентное снижение случаев заболеваемости COVID-19, по сравнению с периодом 15-21 июня.
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