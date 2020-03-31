Коронавирус в Испании: почему не справляется система здравоохранения

Испания - в числе стран с высоким числом зараженных коронавирусом. Ее система здравоохранения оказалась слабо подготовленной к эпидемии и не справляется с потоком больных COVID-19.
Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Испании составило в четверг, 2 апреля, 110 238 человек. От COVID-19 в стране умерли 10 003. По официальным данным, клиники и развернутые на время пандемии временные госпитали переполнены и не могут принять всех больных. Поэтому госпитализируют лишь больных в тяжелом состоянии.
В медицинских учреждениях не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), лекарств, тестов для определения коронавируса, а также защитных средств для врачей и медсестер. Среди них - тысячи заболевших. Не хватает средств защиты у полиции и военных, участвующих в борьбе с коронавирусом, не говоря уже о населении.
Опрос общественного мнения, проведенный в эти дни популярной газетой Vanguardia, свидетельствует, что 77,5 процента испанцев считают, что их страна оказалась неподготовленной к эпидемии.
Распространение коронавируса: испанский сценарий
Быстрое распространение коронавируса в Испании, по мнению газеты ABC, объясняется отчасти некоторыми просчетами на официальном уровне. О неминуемом начале эпидемии Испанию предупреждал Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения еще в январе-феврале. Однако никаких мер тогда принято не было.
Опустевшие улицы испанских городов
Более того - власти не препятствовали проведению различных массовых акций и футбольных матчей. Считается, что именно эти события усилили распространение болезни. Еще одной причиной испанская пресса называет высокую уязвимость населения - почти 20 процентов жителей Испании старше 65 лет.
Чрезвычайное положение в стране было объявлено лишь 16 марта, а затем - через полторы недели - усилено: остановились все предприятия и учреждения, в том числе торговые, кроме продовольственных магазинов и аптек. Людям запретили выходить из дома без острой необходимости. За нарушение карантина ввели жесткие наказания - штрафы до 600 000 евро и даже тюремные сроки - для злостных нарушителей.
Проблемы здравоохранения в регионах
"Причина, почему мы запоздали с мерами против распространения коронавируса, кроется в самой структуре нашего здравоохранения", - рассказал DW профессор политологии Мадридского университета Франсиско Варела Морено. Он пояснил, что входящие в Испанию 17 регионов - автономных сообществ - сами до сих пор управляли своим здравоохранением, в том числе осуществляли закупки оборудования и лекарств. А после объявления 16 марта чрезвычайного положения правительство страны сосредоточило руководство всей системой здравоохранения в своих руках.
Но, как оказалось, "осуществить эту чрезвычайную меру, быстро перестроить всю работу, было непросто". "Часто возникала неразбериха и неоправданные задержки с поставками необходимого материала", - говорит Варела Морено. К примеру, в Китае были закуплены оказавшие непригодными 650 тысяч тестов на COVID-19 - производившая их фирма работала без лицензии властей КНР, а маски и другие защитные средства, также приобретенные у китайцев, лишь сейчас - с огромным опозданием - начинают поступать в Испанию.
К факторам, обусловившим проблемы Испании, профессор также отнес "недостаточное финансирование медицины". Если в среднем в странах Евросоюза, по данным Eurostat, на государственную систему здравоохранения выделяется 7 процентов ВВП, то в Испании лишь 6 процентов. Отстает страна от партнеров по ЕС и по количеству медперсонала, особенно медсестер. В соответствии с данными Euro Health Consumer Index, Испания занимает по качеству здравоохранения лишь 19-е место в Европе.
Специфика испанской экономики
На вопрос, почему Испания не смогла обеспечить себя самостоятельно, к примеру, защитными средствами, другой эксперт - сотрудник Мадридского центра экономических исследований - Мануэль Гарсия Сьерра ответил DW, что "в стране есть лишь один небольшой цех, производящий хирургические маски". Что касается обычного швейного производства, которое могло бы помочь с выпуском этой продукции, то оно "давно выведено - для большей рентабельности - в страны третьего мира".
Для лечения больных СОVID-19 в Испании в экстренном порядке создают дополнительные места во временных госпиталях
Экономист напомнил, что в последние десятилетия в Испании в основном развивалась туристическая отрасль, как наиболее прибыльная. Поэтому в стране "крайне мало производств, способных, к примеру, производить столь необходимые аппараты ИВЛ". Их также приходится выписывать из-за границы, как и некоторые препараты, к примеру, "седативные средства, нехватка которых ощущается в клиниках".
Разногласия в правительстве и парламенте
Затягивание с принятием мер, направленных на борьбу с коронавирусом, объясняется отчасти и разногласиями внутри коалиционного левого правительства. Ведь, как пишет газета ABС, необходимые решения властям Испании "следовало принять на полтора месяца раньше", как и обеспечить клиники всем необходимым.
Существуют разногласия по вопросу борьбы с коронавирусом и между правительством и парламентской оппозицией в лице правоцентристских партий, отметил далее политолог. Оппозиция, к примеру, озабочена, по словам Варела Морено, тем, что "правительство не предусмотрело действенных мер для спасения экономики, оказавшейся в тяжелейшей ситуации".
Ведь практически все предприятия вынуждены были прекратить работу на время карантина. Но им запретили сокращать штаты и даже не снизили налоги. И это, по мнению политолога, "может привести к банкротству целых отраслей и массовой безработице".
Со своей стороны экономист Гарсия Сьерра добавил, что пандемия усугубила и без того не простую экономическую ситуацию в Испании. Страна еще не оправилась от кризиса 2008 года, но уже в прошлом году столкнулась с новыми проблемами. Сократились капиталовложения и производство, налоговые поступления, наметился рост бюджетного дефицита, государственный долг вырос до 97,9% от ВВП. А в период карантина страна вообще стала терять еженедельно до 1,6% ВВП.
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