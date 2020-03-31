Коронавирус в Испании: почему не справляется система здравоохранения

Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Испании составило в четверг, 2 апреля, 110 238 человек. От COVID-19 в стране умерли 10 003. По официальным данным, клиники и развернутые на время пандемии временные госпитали переполнены и не могут принять всех больных. Поэтому госпитализируют лишь больных в тяжелом состоянии.

В медицинских учреждениях не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), лекарств, тестов для определения коронавируса, а также защитных средств для врачей и медсестер. Среди них - тысячи заболевших. Не хватает средств защиты у полиции и военных, участвующих в борьбе с коронавирусом, не говоря уже о населении.

Опрос общественного мнения, проведенный в эти дни популярной газетой Vanguardia, свидетельствует, что 77,5 процента испанцев считают, что их страна оказалась неподготовленной к эпидемии.

Распространение коронавируса: испанский сценарий

Быстрое распространение коронавируса в Испании, по мнению газеты ABC, объясняется отчасти некоторыми просчетами на официальном уровне. О неминуемом начале эпидемии Испанию предупреждал Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения еще в январе-феврале. Однако никаких мер тогда принято не было.

Опустевшие улицы испанских городов

Более того - власти не препятствовали проведению различных массовых акций и футбольных матчей. Считается, что именно эти события усилили распространение болезни. Еще одной причиной испанская пресса называет высокую уязвимость населения - почти 20 процентов жителей Испании старше 65 лет.

Чрезвычайное положение в стране было объявлено лишь 16 марта, а затем - через полторы недели - усилено: остановились все предприятия и учреждения, в том числе торговые, кроме продовольственных магазинов и аптек. Людям запретили выходить из дома без острой необходимости. За нарушение карантина ввели жесткие наказания - штрафы до 600 000 евро и даже тюремные сроки - для злостных нарушителей.

Проблемы здравоохранения в регионах

"Причина, почему мы запоздали с мерами против распространения коронавируса, кроется в самой структуре нашего здравоохранения", - рассказал DW профессор политологии Мадридского университета Франсиско Варела Морено. Он пояснил, что входящие в Испанию 17 регионов - автономных сообществ - сами до сих пор управляли своим здравоохранением, в том числе осуществляли закупки оборудования и лекарств. А после объявления 16 марта чрезвычайного положения правительство страны сосредоточило руководство всей системой здравоохранения в своих руках.

В одной из клиник Мадрида, куда привозят зараженных коронавирусом

Но, как оказалось, "осуществить эту чрезвычайную меру, быстро перестроить всю работу, было непросто". "Часто возникала неразбериха и неоправданные задержки с поставками необходимого материала", - говорит Варела Морено. К примеру, в Китае были закуплены оказавшие непригодными 650 тысяч тестов на COVID-19 - производившая их фирма работала без лицензии властей КНР, а маски и другие защитные средства, также приобретенные у китайцев, лишь сейчас - с огромным опозданием - начинают поступать в Испанию.

К факторам, обусловившим проблемы Испании, профессор также отнес "недостаточное финансирование медицины". Если в среднем в странах Евросоюза, по данным Eurostat, на государственную систему здравоохранения выделяется 7 процентов ВВП, то в Испании лишь 6 процентов. Отстает страна от партнеров по ЕС и по количеству медперсонала, особенно медсестер. В соответствии с данными Euro Health Consumer Index, Испания занимает по качеству здравоохранения лишь 19-е место в Европе.

Специфика испанской экономики

На вопрос, почему Испания не смогла обеспечить себя самостоятельно, к примеру, защитными средствами, другой эксперт - сотрудник Мадридского центра экономических исследований - Мануэль Гарсия Сьерра ответил DW, что "в стране есть лишь один небольшой цех, производящий хирургические маски". Что касается обычного швейного производства, которое могло бы помочь с выпуском этой продукции, то оно "давно выведено - для большей рентабельности - в страны третьего мира".

Для лечения больных СОVID-19 в Испании в экстренном порядке создают дополнительные места во временных госпиталях

Экономист напомнил, что в последние десятилетия в Испании в основном развивалась туристическая отрасль, как наиболее прибыльная. Поэтому в стране "крайне мало производств, способных, к примеру, производить столь необходимые аппараты ИВЛ". Их также приходится выписывать из-за границы, как и некоторые препараты, к примеру, "седативные средства, нехватка которых ощущается в клиниках".

Разногласия в правительстве и парламенте

Затягивание с принятием мер, направленных на борьбу с коронавирусом, объясняется отчасти и разногласиями внутри коалиционного левого правительства. Ведь, как пишет газета ABС, необходимые решения властям Испании "следовало принять на полтора месяца раньше", как и обеспечить клиники всем необходимым.

Дезинфекция в испанских городах во время эпидемии COVID-19

Существуют разногласия по вопросу борьбы с коронавирусом и между правительством и парламентской оппозицией в лице правоцентристских партий, отметил далее политолог. Оппозиция, к примеру, озабочена, по словам Варела Морено, тем, что "правительство не предусмотрело действенных мер для спасения экономики, оказавшейся в тяжелейшей ситуации".

Ведь практически все предприятия вынуждены были прекратить работу на время карантина. Но им запретили сокращать штаты и даже не снизили налоги. И это, по мнению политолога, "может привести к банкротству целых отраслей и массовой безработице".

Со своей стороны экономист Гарсия Сьерра добавил, что пандемия усугубила и без того не простую экономическую ситуацию в Испании. Страна еще не оправилась от кризиса 2008 года, но уже в прошлом году столкнулась с новыми проблемами. Сократились капиталовложения и производство, налоговые поступления, наметился рост бюджетного дефицита, государственный долг вырос до 97,9% от ВВП. А в период карантина страна вообще стала терять еженедельно до 1,6% ВВП.

Смотрите также:

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Вирусы на дверных ручках Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Столовые приборы Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Товары из Китая Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Посылки из-за границы На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Домашние животные Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Овощи с рынка Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Замороженные продукты Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Есть диких животных запрещено! Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань. Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель

