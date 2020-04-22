Коронавируса не боимся: как в Беларуси играют в футбол во время пандемии

Белорусское национальное футбольное первенство неожиданно стало известным на весь мир. Право на трансляцию его матчей уже закупили почти полтора десятка стран. Но дело тут не в мастерстве игроков или зрелищности поединков. Беларусь - единственное государство в Европе, в котором было решено не останавливать проведение чемпионата страны по футболу в период пандемии коронавируса.

И хотя число инфицированных SARS-CoV-2 в Беларуси уже перевалило за 11 тысяч, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала властям отложить все массовые мероприятия, турнир продолжается. При этом все матчи проходят с футбольными болельщиками на трибунах. Корреспондент DW побывала на одном из них.

Единственный в Европе футбольный чемпионат

За полчаса до начала игры к стадиону в Жодино стали постепенно подходить болельщики: местный клуб "Торпедо БелАЗ" принимал брестский "Рух". Очередей перед входом на стадион, вмещающий 6500 зрителей, не было. Местный болельщик Евгений по пути на трибуну рассказал корреспонденту DW, что в докоронавирусные времена матчи в Жодино собирали в среднем до полторы тысячи зрителей, а сейчас посмотреть на футбол приходит лишь пару сотен человек.

Зрителей на трибунах было немного

Помимо зрителей, пришедших на стадион, за ходом матча будут наблюдать и за рубежом - после того, как во всех остальных странах Европы остановили свои национальные футбольные первенства, иностранные телекомпании дружно приобрели права на показ белорусского чемпионата. Как пояснил DW пресс-секретарь Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) Александр Алейник, исходя из постановления УЕФА, решение о приостановке или продолжении национальных первенств остается за футбольными федерациями соответствующих стран.

"АБФФ решила продолжить чемпионат, исходя из анализа текущей ситуации. Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и Минспорта, которые предоставляют нам всю информацию о распространении вируса, и мы доверяем нашей системе здравоохранения", - подчеркнул Алейник. По его словам, АБФФ держит руку на пульсе и в случае, если положение станет критическим, примет адекватные меры.

Болельщикам измеряют температуру и рассаживают на дистанции

Пресс-секретарь АБФФ также указал, что на матчах соблюдаются все рекомендации Минздрава и ВОЗ, чтобы не допустить распространения коронавируса. Действительно, перед входом на стадион дежурил медицинский работник, который измерял температуру всем болельщикам. После этого их просили обработать руки антисептиком, а далее следовал обычный для массовых мероприятий досмотр сотрудниками милиции.

Перед началом матча через громкоговоритель болельщиков поблагодарили за поддержку команд, а также напомнили о мерах предосторожности - чаще мыть руки, кашлять в локоть, не трогать лицо и глаза руками. Также зрителей попросили рассаживаться в шахматном порядке и, в основном, они так и поступили. Только постоянно бегавшие дети мешали соблюдать дистанцию - их на трибунах было достаточно много.

Всего за поединком "Торпедо БелАЗа" и "Руха" вживую наблюдало около двухсот зрителей, в масках среди них было лишь пару человек. Болельщица хозяев Алеся пришла на футбол с подругами, но маску решила не надевать: "Вы же видите, тут так мало людей. Мы, конечно, с подругами сели через сидение, но вообще мы заразиться коронавирусом не особо боимся".

Больных COVID-19 среди футболистов нет

Болельщики были уверены, что шансы заразиться коронавирусом на футболе намного ниже, чем, например, в продуктовом магазине. Подтвержденных случаев COVID-19 среди футболистов, играющих в чемпионате Беларуси, пока нет, заверил DW пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник: "На старте были три игрока с подозрением, но их тесты оказались отрицательными. Из-за контакта нескольких футболисток с возможными носителями вируса был отложен старт женского чемпионата, однако и он начнется уже 30 апреля".

Случаев COVID-19 среди футболистов, играющих в чемпионате Беларуси, пока нет

Решение АБФФ продолжать турнир, несмотря на пандемию коронавируса, белорусские футбольные клубы исправно выполняют. Владимир Мачульский, генеральный секретарь "Динамо-Брест" - действующего чемпиона страны, заявил, что в случае отказа от выступления клубу было бы засчитано техническое поражение: "Футболисты говорят, что лучше играть, чем тренироваться, и коронавируса они не боятся".

Вместе с тем, по словам Мачульского, клуб принял меры предосторожности - спорстмены находятся под постоянным присмотром медицинской службы, не посещают места массового скопления людей и соблюдают гигиену рук. "А трансляция на весь мир - это ведь отличный шанс для игроков показать себя и в целом для чемпионата хорошая реклама", - уверен генсек брестского "Динамо".

Фанаты в Беларуси бойкотируют футбольные матчи из-за коронавируса

Во время футбольного матча в Жодино на трибунах было тише обычного, и это неудивительно, ведь самые заядлые болельщики на них отсутствовали. Фанатские объединения девяти крупнейших футбольных клубов Беларуси заявили, что из-за коронавируса прекращают поддержку своих клубов на стадионах.

"Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное - здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких", - говорится в обращении фанатов гродненского "Немана".

О демарше фанатов зрители на трибунах жодинского стадиона знают. "Я понимаю, почему фанаты приняли такое решение, но для меня смотреть футбол на трибуне - это традиция", - пояснил DW жодинец Станислав, который пришел на матч с внуком.

Игра "Торпедо БелАЗ" - "Рух Брест" закончилась нулевой ничьей. Исходом поединка зрители, пришедшие на стадион, остались немного разочарованы, но в целом были довольны. Болельщик "Торпедо" Влад рассказал, что не жалеет, что пришел на матч, а не остался дома ради безопасности: "Я на все домашние матчи хожу, и даже на гостевые ездил. От коронавируса все равно не убежишь".

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